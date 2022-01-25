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За какие футбольные клубы болеют представители королевской семьи Великобритании, принц Уильям, «Астон Вилла», АПЛ

Неожиданный выбор! Почему наследники британской короны болеют за команду Джеррарда?
Виталий Пасичный
Принца Уильяма никак не назовёшь глорихантером
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Принца Уильяма никак не назовёшь глорихантером.

Несмотря на несколько свежих поражений, «Астон Вилла» в последнее время переживает эмоциональный подъём. Скучного Дина Смита на посту главного тренера сменил Стивен Джеррард, который сразу одержал несколько важных побед и способствовал приглашению звёздного игрока. Филиппе Коутиньо, поигравший с Джеррардом в «Ливерпуле», арендован у «Барселоны». Он сразу же помог команде вырвать ничью в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Интерес к «Вилле» настолько велик, что на матч с «Манчестер Сити» заглянул наследник британского престола.

Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Принц Уильям – давний болельщик «Астон Виллы». Он специально выбрал команду не из вершины таблицы.

Почему же человек, чья жизнь по определению связана с Лондоном и другими мировыми центрами, выбрал для поддержки клуб из Бирмингема? Об этом принц Уильям сам рассказал в интервью.

«Давным-давно в школе я увлёкся футболом. Я искал любимый клуб. Все мои школьные друзья были либо фанатами «Манчестер Юнайтед», либо болельщиками «Челси». Но я не хотел следовать примеру. Я хотел, чтобы команда была ближе к середине таблицы, что могло бы подарить мне больше эмоциональных моментов в стиле американских горок.

У меня есть друзья, которые поддерживают «Астон Виллу», и один из первых матчей Кубка Англии, на который я поехал, была игра «Болтона» с «Астон Виллой» в 2000 году. К сожалению, «Вилла» прошла в финал, только чтобы проиграть «Челси». Это были фантастические ощущения: я чувствовал атмосферу, дух товарищества, и я действительно чувствовал, что есть что-то, с чем я могу связаться».

«Вилла» начала нулевых была командой, которая лидировала в опросах второй любимой (после местной) команды. В стартовом составе выходили по 9-10 британцев, что было олдскулом даже по тем временам. На Евро-2000 в составе сборной Англии поехали Гарет Барри и Гарет Саутгейт, а Дэвид Джеймс и Дион Даблин не попали в итоговый список только из-за большой конкуренции. Джеймс выиграет серию пенальти против «Болтона», отбив два удара соперников, и даст команде сыграть на «Уэмбли».

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Тот же Барри, который в будущем установит рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей, был воспитанником клуба – так же, как, например, и известный полузащитник 1990-х годов Ли Хендри. Академия «Астон Виллы» всегда была одной из лучших в лиге, она и для нынешней сборной воспитала Джека Грилиша. Тот самый финал, о котором говорил принц, вышел дуэлью противоположностей. У «Виллы» британскую команду разбавляли только итальянец Бенито Карбоне и голландец Джордж Боатенг. У «Челси» же на трёх французов, двух итальянцев, двух голландцев был один-единственный британец – капитан Деннис Уайз.

Именно «Вилла» стала последней командой в истории АПЛ, выпустившей на матч чемпионата состав из одних англичан. Это было за год до того матча, который посетил юный принц, и закончилось крупным поражением от «Ковентри» — 1:4. Неудивительно, что наследник британского престола сделал выбор в пользу одной из самых британских команд лиги. При этом глорихантером он действительно не был: та «Вилла» при всех талантах её академии никогда не занимала в АПЛ место выше шестого. В еврокубках же её вершина – победа в Кубке Интертото — 2001.

Принц дарил нуждающимся экипировку «Виллы» и посещал клуб даже в Чемпионшипе

Посещать все матчи у принца Уильяма не получается, но по особым случаям он обращает на клуб внимание. Так, в 2015 году принц посетил финал Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» играла с «Арсеналом», приветствовал команды до игры и награждал после. Его любимой «Вилле» это не помогло: она проиграла 0:4.

Фото: Michael Regan/Getty Images

После этого дела у «Виллы» пошли намного хуже – команда вылетела в Чемпионшип. Правда, быстро вернулась: в 2019 году принц в компании легенды клуба Джона Карью радовался тому, как команда обыгрывает «Дерби» в финале плей-офф Чемпионшипа.

Фото: Paul Harding/Getty Images

Домашний матч с «Ливерпулем», который тогда был действующим чемпионом, планировался как сложное испытание для «Виллы». Но она сенсационно выиграла 7:2, и принц отреагировал на это в «Твиттере» так:

Бренд «Астон Виллы» принц продвигает и в благотворительных акциях. Во время последнего визита в Кению он подарил кенийским детям атрибутику любимого клуба.

А за кого болеют родственники Уильяма? Спойлер: никто не разделяет его предпочтения

Ближайшие родственники Уильяма не афишируют свою любовь к клубному футболу, хотя практически всем им приписывается любовь к лондонскому «Арсеналу». Принц Гарри предпочитает играть, а не смотреть: так, до последнего времени два принца на Рождество проводили футбольный матч, выставляя каждый свою команду. Во время благотворительной миссии в Лесото принцы тоже сыграли друг против друга.

Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Предыдущие члены королевской семьи совсем отстранённо относились к футболу (аристократии такого высокого уровня ближе другие виды: скачки, гребля, парусный спорт), но при этом используют его в своих интересах. В 1953 году Елизавета II достаточно неожиданно посетила финал Кубка Англии перед коронацией. Скорее всего, это было сделано в рамках сближения королевы с народом, на тот момент плохо знавшим 25-летнюю наследницу. Точно так же финал Кубка Англии перед коронацией в 1937 году посетил отец Елизаветы Георг VI.

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Зато огромный интерес к футболу выражают новые поколения королевской семьи. Когда в 2019 году Уильям взял своего сына, принца Джорджа, на матч с«Норвичем», он реагировал на голы «Виллы» со всей непосредственностью.

Кажется, «Вилла» не останется без звёздных фанатов и после принца Уильяма.

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