Неожиданный выбор! Почему наследники британской короны болеют за команду Джеррарда?

Несмотря на несколько свежих поражений, «Астон Вилла» в последнее время переживает эмоциональный подъём. Скучного Дина Смита на посту главного тренера сменил Стивен Джеррард, который сразу одержал несколько важных побед и способствовал приглашению звёздного игрока. Филиппе Коутиньо, поигравший с Джеррардом в «Ливерпуле», арендован у «Барселоны». Он сразу же помог команде вырвать ничью в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Интерес к «Вилле» настолько велик, что на матч с «Манчестер Сити» заглянул наследник британского престола.

Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Принц Уильям – давний болельщик «Астон Виллы». Он специально выбрал команду не из вершины таблицы.



Почему же человек, чья жизнь по определению связана с Лондоном и другими мировыми центрами, выбрал для поддержки клуб из Бирмингема? Об этом принц Уильям сам рассказал в интервью.

«Давным-давно в школе я увлёкся футболом. Я искал любимый клуб. Все мои школьные друзья были либо фанатами «Манчестер Юнайтед», либо болельщиками «Челси». Но я не хотел следовать примеру. Я хотел, чтобы команда была ближе к середине таблицы, что могло бы подарить мне больше эмоциональных моментов в стиле американских горок.

У меня есть друзья, которые поддерживают «Астон Виллу», и один из первых матчей Кубка Англии, на который я поехал, была игра «Болтона» с «Астон Виллой» в 2000 году. К сожалению, «Вилла» прошла в финал, только чтобы проиграть «Челси». Это были фантастические ощущения: я чувствовал атмосферу, дух товарищества, и я действительно чувствовал, что есть что-то, с чем я могу связаться».

«Вилла» начала нулевых была командой, которая лидировала в опросах второй любимой (после местной) команды. В стартовом составе выходили по 9-10 британцев, что было олдскулом даже по тем временам. На Евро-2000 в составе сборной Англии поехали Гарет Барри и Гарет Саутгейт, а Дэвид Джеймс и Дион Даблин не попали в итоговый список только из-за большой конкуренции. Джеймс выиграет серию пенальти против «Болтона», отбив два удара соперников, и даст команде сыграть на «Уэмбли».

Тот же Барри, который в будущем установит рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей, был воспитанником клуба – так же, как, например, и известный полузащитник 1990-х годов Ли Хендри. Академия «Астон Виллы» всегда была одной из лучших в лиге, она и для нынешней сборной воспитала Джека Грилиша. Тот самый финал, о котором говорил принц, вышел дуэлью противоположностей. У «Виллы» британскую команду разбавляли только итальянец Бенито Карбоне и голландец Джордж Боатенг. У «Челси» же на трёх французов, двух итальянцев, двух голландцев был один-единственный британец – капитан Деннис Уайз.

Именно «Вилла» стала последней командой в истории АПЛ, выпустившей на матч чемпионата состав из одних англичан. Это было за год до того матча, который посетил юный принц, и закончилось крупным поражением от «Ковентри» — 1:4. Неудивительно, что наследник британского престола сделал выбор в пользу одной из самых британских команд лиги. При этом глорихантером он действительно не был: та «Вилла» при всех талантах её академии никогда не занимала в АПЛ место выше шестого. В еврокубках же её вершина – победа в Кубке Интертото — 2001.

Принц дарил нуждающимся экипировку «Виллы» и посещал клуб даже в Чемпионшипе

Посещать все матчи у принца Уильяма не получается, но по особым случаям он обращает на клуб внимание. Так, в 2015 году принц посетил финал Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» играла с «Арсеналом», приветствовал команды до игры и награждал после. Его любимой «Вилле» это не помогло: она проиграла 0:4.

Фото: Michael Regan/Getty Images

После этого дела у «Виллы» пошли намного хуже – команда вылетела в Чемпионшип. Правда, быстро вернулась: в 2019 году принц в компании легенды клуба Джона Карью радовался тому, как команда обыгрывает «Дерби» в финале плей-офф Чемпионшипа.

Фото: Paul Harding/Getty Images

Домашний матч с «Ливерпулем», который тогда был действующим чемпионом, планировался как сложное испытание для «Виллы». Но она сенсационно выиграла 7:2, и принц отреагировал на это в «Твиттере» так:

Бренд «Астон Виллы» принц продвигает и в благотворительных акциях. Во время последнего визита в Кению он подарил кенийским детям атрибутику любимого клуба.

А за кого болеют родственники Уильяма? Спойлер: никто не разделяет его предпочтения

Ближайшие родственники Уильяма не афишируют свою любовь к клубному футболу, хотя практически всем им приписывается любовь к лондонскому «Арсеналу». Принц Гарри предпочитает играть, а не смотреть: так, до последнего времени два принца на Рождество проводили футбольный матч, выставляя каждый свою команду. Во время благотворительной миссии в Лесото принцы тоже сыграли друг против друга.

Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Предыдущие члены королевской семьи совсем отстранённо относились к футболу (аристократии такого высокого уровня ближе другие виды: скачки, гребля, парусный спорт), но при этом используют его в своих интересах. В 1953 году Елизавета II достаточно неожиданно посетила финал Кубка Англии перед коронацией. Скорее всего, это было сделано в рамках сближения королевы с народом, на тот момент плохо знавшим 25-летнюю наследницу. Точно так же финал Кубка Англии перед коронацией в 1937 году посетил отец Елизаветы Георг VI.

Зато огромный интерес к футболу выражают новые поколения королевской семьи. Когда в 2019 году Уильям взял своего сына, принца Джорджа, на матч с«Норвичем», он реагировал на голы «Виллы» со всей непосредственностью.

Кажется, «Вилла» не останется без звёздных фанатов и после принца Уильяма.