Защитник в воротах взял выход 1 на 1 и добивание! Видео с исторического матча Кубка Африки

Когда за Коморы болели даже те, кто ещё недавно не подозревал об их существовании.

Встреча сборных Камеруна и Коморских островов в 1/8 финала Кубка африканских наций не вызвала бы сколько-нибудь серьёзного интереса за пределами вышеозначенных стран, если бы не одно удивительное обстоятельство. В гостевой заявке на матч не нашлось ни одного вратаря! Замены голкиперов на полевых игроков по ходу дела в современном футболе периодически происходят. Но чтобы полевой отыграл весь матч в «раме», от начала до конца – такое сложно вспомнить. Тем более – на столь высоком уровне.

В тот момент, когда Коморы по разным причинам (коронавирус, травма) лишились всех трёх штатных киперов, у них резко прибавилось поклонников по всему миру. По крайней мере – сочувствующих. А у трансляции – зрителей. Многие ведь включили её исключительно ради диковинного зрелища.

На первый взгляд, тренер островитян, француз Амир Абду, сделал странный выбор в экстраординарной ситуации. Очень уж смущал росточек свежеиспечённого вратаря – 172 см. Теперь-то можно аплодировать тренерской интуиции – расчёт на опыт Чакера Альхадура себя оправдал. Уроженец Нанта и левый защитник «Аяччо» стал главным героем матча в Яунде. Благодаря ему Коморы до последних секунд держали хозяев и фаворитов турнира в напряжении – при том, что почти весь матч бились в меньшинстве (на седьмой минуте эфиопский рефери Тессема погнал с поля центрального защитника Абду).

Чакер Альхадур Фото: twitter.com/CAF_Online

Некоторые действия Чакера действительно выглядели забавно. Защитник во вратарских перчатках и с заклеенным скотчем номером на спине несколько раз инстинктивно прятал руки за спину в собственной штрафной, опасаясь пенальти, а однажды сыграл верховой мяч головой – хотя кулаком было бы явно сподручнее.

Как же тогда хозяева не набросали ему полную сетку? А они банально не могли попасть в створ – словно само провидение ограждало героя дня от неприятностей. Единственный прицельный удар до перерыва обернулся голом. К Чакеру – ноль вопросов. Ему просто не хватило прыжковых навыков. Удар Экамби с 13 метров в нижний угол и не каждый профессиональный вратарь потащил бы. Тем более – такого роста.

После отдыха Чакер освоился в новой роли, поймал кураж и трижды сорвал овации чужих трибун – как такому молодцу не воздать должное? Причём два ярчайших сейва в гандбольно-волейбольном стиле Альхадур выдал в ходе одной атаки. Да вот, сами зацените эту красоту.

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Казалось, после результативного выхода Венсана Абубакара один на один (шестой гол в четырёх матчах!) островитяне и их защитник-вратарь окончательно угомонятся. Ага, как бы не так! Юссуф М'Чангама изумительным по красоте плассером со штрафного доставил мяч в девятку ворот Онана, обеспечив Камеруну нервотрёпку длиной в четверть часа.



Последняя атака в этот необычный вечер осталась не за пятикратными чемпионами Африки, а за маленькой сборной Коморских островов. Причём сорвал её судья на три секунды раньше окончания компенсированного времени. Да, чуда не случилось, но за попытку – респект, Коморы! Это было смело и очень достойно. А у Чакера Альхадура теперь необычная статистика в сборной: 30 матчей, 1 забитый гол, 2 пропущенных. Ну и место в футбольной истории заодно — заслужил.