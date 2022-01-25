Дзюба стал защитником! Что это было?

Первый в 2022 году учебно-тренировочный сбор в Дубае чемпион России завершил спаррингом с «Жилиной» (пятое место в текущем чемпионате Словакии, минус 19 очков от лидера, четвёртая стоимость состава в Фортуна-лиге). На этом этапе подготовки не принято уделять серьёзное внимание тестовым матчам и тем более — делать далеко идущие выводы. Но в этой игре случилось слишком много примечательного, чтобы равнодушно пройти мимо.
Валерий Карпин лично посетил игру базового на данный момент клуба сборной России (10 кандидатов в команду, включая Дзюбу). И вот что он увидел:
- гол Дзюбы после изумительного ассиста Кузяева;
- хет-трик Ерохина;
- «сухарь» молодого вратаря Одоевского;
- и, наконец, самое неожиданное событие утра (играли в 10:00 по Москве, чтобы успеть на самолёт) — перевоплощение Дзюбы в защитника. В такой роли Артёма, кажется, никто и никогда не видел.
Семак выпустил на игру смешанный состав, в котором наиболее чудно выглядел оборонительный блок — с Хотулёвым и Алипом в центре защиты и ещё недавно номинально третьим вратарём Одоевским за их спинами. Повязка вернулась на бицепс Дзюбы. И он поспешил отметить это событие привычным образом — уже на 8-й минуте доставил мяч в ворота словаков. Особой похвалы достоин Кузяев — за виртуозную скидку мяча себе за спину, точно на Артёмову бутсу. Вот, полюбуйтесь.
А Далер немного погодя устроил гол ещё одному товарищу по сборной — Мостовому. Кипер Одоевский до перерыва тоже преуспел — собрал три сейва.
В перерыве Семак синхронно поднял с лавки молодых Кузнецова и Кравцова, но забивал во втором тайме лишь один человек — Ерохин. Приезд тренера сборной вдохновил Александра на хет-трик.
То, что Ерохин обладает замечательным для полузащитника голевым чутьём, мы и прежде знали. Дзюбу в новом амплуа — наблюдали впервые. И это было крайне любопытно.
На 64-й минуте Артём уступил место на поле молодому Саусю, но уже на 73-й был вынужден вернуться. Центральным… защитником. Хотулёву потребовалась замена, и Семак предложил попробовать себя в новой роли Дзюбе. Возражений, судя по всему, не последовало. Мало того, на совершенно незнакомой позиции лучший бомбардир в истории «Зенита» сработал удивительно невозмутимо и качественно — чем не «план Б» на будущее? Помните, как Лотар Маттеус по мере старения опускался всё ниже и ниже по позиции, пока не превратился в либеро? Да и Вернблум в Швеции начинал нападающим. А у Дзюбы все параметры классного стоппера — габариты, опыт, умение вести единоборства — налицо. Плюс знание повадок нападающих — тоже немаловажный нюанс.
Первым же касанием после возвращения в игру Артём выдал классную диагональ через полполя. И быть бы предголевому пасу, не промахнись с убойной позиции Оздоев. Но Дзюба не был бы самим собой, если бы на этом успокоился. Именно он начал и разогнал пятую результативную атаку, продолженную Суторминым и завершённую Ерохиным!
Карпин впечатлился?
«Я уже лёд наложил, снял всё, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?» От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов.
Игра в защите — самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче — дорогого стоит. И атаку начать, [в которой] забили гол, — вообще прекрасно. Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул…»
- 25 января 2022
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