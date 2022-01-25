9 самых ожидаемых трансферов АПЛ за неделю до дедлайна. В списке несколько сюрпризов

31 января закрывается трансферное окно в Англии. И для многих клубов Премьер-лиги остаются считаные дни, чтобы укрепиться и залатать проблемные места.



Тем не менее есть вероятность, что за оставшиеся дни до закрытия рынка клубы АПЛ совершат несколько крепких сделок. И сейчас мы о них расскажем.

Возможно, Лингард уйдёт из «Манчестер Юнайтед» уже этой зимой

Давайте зафиксируем такой контраст. Вторую половину прошлого сезона Джесси Лингард провёл в аренде в «Вест Хэме». И провёл хорошо: выдал нормальную статистику (13 очков по «гол+пас» в 16 матчах АПЛ), а мы публично восхищались им на «Чемпионате».

Лингард сейчас, после возвращения из аренды: 9 матчей, все 9 – выход на замену, 88 минут на поле, 2 голевых действия. Этой зимой Лингардом всерьёз заинтересовался «Ньюкасл», подпитавшийся деньгами шейхов. Но у этого трансфера есть два мощных препятствия: «Манчестер Юнайтед» и сам игрок.



С одной стороны, клуб не особо жаждет расставаться с ним. С другой — главный инсайдер Англии журналист The Athletic Давид Орнштейн в декабре писал: Лингард хочет побороться за место в «Ман Юнайтед».

Поэтому сейчас британские медиа обсуждают вариант с арендой Лингарда в «Ньюкасл». Вероятность этой сделки есть, но она крайне мала.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

«Арсенал» подпишет нового нападающего?

Лучшим голом «Арсенала» в январе стал мяч Букайо Саки в ворота «Манчестер Сити». Интересный мяч с хорошей передачи Кирана Тирни, но в нём нет ничего выдающегося. Вы спросите, почему именно гол Саки стал лучшим для клуба в этом месяце? Просто это был единственный мяч команды в Премьер-лиге в январе.

И для этого есть две причины. Первая – отменённый матч с «Тоттенхэмом». Второй – тупо нехватка сильного нападающего. В ворота «Сити» «Арсенал» забил один. В ворота «Бёрнли» – ноль. В том матче у «Арсенала» было большое преимущество, много моментов, а ворота Ника Поупа штурмовал Александр Ляказетт. Но у команды не получилось, и Ляказетт тоже не сделал ничего. У него вообще редко получается что-то в этом сезоне – всего 3 гола в 16 матчах АПЛ. Клуб срочно ищет ему забивную альтернативу.



Изначально был вариант с Душаном Влаховичем из «Фиорентины». Сейчас у него 17 мячей в 21 встрече Серии А этого сезона. «Арсенал» долго-долго крутится вокруг него, но не договорился. Клуб предлагал € 70 млн за Влаховича, но его у «Фиорентины» почти перехватил «Ювентус». «Арсенал переключился на альтернативный вариант.

На перерыв команда улетела на сборы в Дубаи. В это время Микель Артета отправился в США на переговоры с владельцем Стэном Кронке. Там же он определился с пожеланиями на оставшиеся дни трансферного окна. По информации The Athletic, Артета просит классическую «девятку». В этом списке есть Александер Исак из «Реала Сосьедад» и Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона». На них «Арсенал» планирует потратить меньше € 70 млн.

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Но если в переговорах по Исаку и Калверту-Льюину возникнут проблемы, то, видимо, «Арсенал» из-за нехватки времени вернётся к поиску нападающего только летом.

«Манчестер Сити» всё-таки найдёт нового форварда?

За Хулиана Альвареса из «Ривер Плейт» началась настоящая борьба. Долгое время за него бодались клубы из Италии, а у «Интера» было огромное преимущество. Гендир клуба Беппе Маротта несколько раз общался с агентом Альвареса, а помощник спортивного директора «Интера» Пьера Аузилио провёл несколько месяцев в Аргентине и внимательно следил за нападающим.



Повышенный интерес к Альваресу объясняется легко. В завершившемся чемпионате Аргентины он провёл 20 матчей, забил 18 голов и сделал 6 передач. Клубы из Италии смущала клаусула в его контракте – € 25 млн. А вот «Ман Сити», кажется, не смущает. Альварес нравится Пепу Гвардиоле и его помощникам, и клуб вроде бы готов заплатить £ 20 млн.



Если сделка состоится, то клубы всё уладят сейчас. А Альварес присоединится к «Ман Сити» следующим летом. Так пишет ESPN. Сбудется ли этот инсайд – мы узнаем в ближайшее время.

«Тоттенхэм» наконец-то купит самого накачанного игрока АПЛ?

Интерес к Адама Траоре из «Вулверхэмптона» у «Тоттенхэма» был давно. Клубы договаривались о трансфере ещё прошлым летом, когда в Лондон приехал Нуну. Сейчас Антонио Конте выстроил в «Тоттенхэме» симпатичную команду. И Траоре всё ещё нужен ей.

Адама Траоре Фото: Alex Morton/Getty Images

Но всё упирается в цену. «Тоттенхэм» уже дважды повысил предложение и остановился на отметке в € 15 млн. «Вулверхэмптон» готов к диалогу по Траоре, но просит не меньше € 20 млн. В Англии пишут, что в последнюю неделю трансферного окна «Тоттенхэм» предпримет финальную попытку заполучить Траоре. Если и она не станет успешной, то клуб вернётся к этому трансферу только летом.

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Тоттенхэма»

Летом 2019-го «Тоттенхэм» подарил «Лиону» за Тангая Н'Домбеле € 60 млн. Н'Домбеле в итоге не раскрылся, до сих пор страдает из-за критики и вроде бы готов поменять обстановку. Предоставить шанс на перезагрузку ему готов другой топ-клуб – «ПСЖ». И там им интересуется лично Маурисио Почеттино.

Переговоры по Н'Домбеле стартовали в начале января и продолжаются до сих пор. Стороны долго не могут определиться по условиям сделки и не определились до сих пор. Есть вариант с арендой до конца сезона с правом выкупа. Есть вариант с обменом – там «Тоттенхэму» достанется либо Юлиан Дракслер, либо Жоржиньо Вейналдум, либо Леандро Паредес. Но с последними двумя сложности: Вейналдум не хочет менять клуб до лета, Паредес отказался от варианта с Лондоном.



В любом случае Фабрицио Романо пишет: «Тоттенхэм» и «ПСЖ» всерьёз обсуждают трансфер Н'Домбеле и в ближайшее время должны прийти к соглашению.

Какие ещё есть слухи вокруг клубов АПЛ

Коротко: