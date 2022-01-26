Фанаты «Зенита» обожают Ракицкого. Как украинцу это удалось?

Летом контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» заканчивается. Прямо сейчас клуб работает над продлением и уже предложил новый контракт, но украинский защитник всё ещё думает о своём будущем. И если это будущее не будет связано с «Зенитом», то Петербург потеряет своего любимого игрока.
Да, Ракицкий стал очень уважаемым футболистов среди фанатов «Зенита». Болельщики его обожают. Сейчас расскажем, как это получилось.
Ракицкий — один из лучших на поле. Объясняем через тактику и эмоции
С Ярославом питерцы трижды выигрывали чемпионат, а его отборов, победных эмоций и голов набралось на динамичное видео «Невероятный Ракицкий» на клубном телевидении.
На языке тактических восхищений о Ракицком написали в телеграм-канале «СБГ-аналитика»: что по итогам первой половины сезона Ракицкий стал первым в РПЛ центральным защитником по продвижению мяча и пятым среди всех футболистов:
– Ярослав – лучший в лиге по числу длинных передач с 80% точности, причём далеко не всегда это пресловутые забросы на Дзюбу. Как мы знаем, Артём в этом сезоне стал играть реже и поменялись функции Ракицкого – теперь он чаще исполняет диагонали во фланги, причём не только с левой ноги. Блок 3-Х-Х переродил украинца: он больше не боится оставлять свою зону, так как есть подстраховка, а атака «Зенита» из-за этого получила дополнительную опцию в начальной стадии». Более того, Ракицкий выходит на поле с капитанской повязкой. Так это было в решающем матче Лиги чемпионов с «Мальмё».
Фото: fc-zenit.ru
«Меня не нужно любить, хочу, чтобы как минимум уважали»
Первые слова Ракицкого в «Зените» уже намекали – в Петербург приехал новый друг болельщиков. Ещё и говорящий с ними на одном языке.
«Все силы отдам на футбольном поле, не могу иначе, – говорил тогда Ракицкий. – Иначе зачем тогда играть в футбол? Тем более тут прекрасный стадион, прекрасные болельщики. Как тут можно играть на полшишечки? Я хочу играть в футбол, показывать хороший уровень. Хочу, чтобы «Зенит» выигрывал. И ещё – меня не нужно любить, но хочу, чтобы меня как минимум уважали. И за это уважение буду биться».
Постоянно благодарит фанатов
Ярослав общается с внешним миром нечасто, но регулярно отмечает поддержку фанатов. Отсюда же – любовь, то самое уважение и персональные баннеры. После первого года в «Зените» Ракицкий говорил, что обрёл «шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город и потрясающих болельщиков», чьей поддержкой гордится.
В октябре 2021-го, когда защитник провёл 100-й матч за «Зенит», на «Вираже» появился баннер: «Ярик – 100 за «Зенит». Это только начало».
«Мне было очень приятно, – так Ярослав вспоминал тот вечер, когда он забил со штрафного «Динамо». – Три года назад болельщики меня встретили очень достойно, и я всегда стараюсь помочь «Зениту» и отблагодарить болельщиков. Нужно, чтобы наш город, чтобы «Зенит» из Санкт-Петербурга был всегда на слуху. Это всегда мотивация идти вперёд и показывать хорошую игру».
После того матча фанаты «Зенита» в соцсетях устроили акцию по продлению контракта с украинцем.
Благодаря болельщикам «Зенита» Ракицкий забывает о болячках
Защитник называет болельщиков лучшими и считает их своим «вдохновением»: «Если что-то болит, то забываешь об этом, когда выходишь на «Газпром Арену» или на выездные встречи. Даже в гостях у нас поддержка отличная – болельщики заставляют идти вперёд».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Про него есть персональная кричалка «Ракицкий, гол!»
Правда, сам игрок смеётся: когда так кричат, он не может забить. Слышать такую кричалку ему настолько приятно, что он перевозбуждается: «Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает». И рекомендует болельщикам кричать «Зенит», гол!» вместо «Ракицкий, гол!».
Посвящает победы городу и болельщикам
«Город над Вольной Невой, Вираж, любящие болельщики, команда, тренеры, спасибо за доверие! Питер, этот триумф для тебя», – написал Ракицкий после одного из чемпионств.
Фото: fc-zenit.ru
Восхищался фанатами даже после будничного матча с «Оренбургом» (3:1): «Мне очень нравится играть на нашем стадионе, очень нравится «Вираж». Люди приходят даже на товарищеские матчи – до 40 тысяч. У меня такое было только в Донецке, когда играли на «Донбасс Арене». Я кайфую от болельщиков «Зенита», спасибо».
А перед стартом группового этапа Лиги чемпионов говорил, что «Челси» и «Ювентус» зенитовцы смогут «подушить» вместе с болельщиками: «Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить».
Извиняется за плохую игру
Осенью «Зенит» не мог победить в трёх матчах подряд, и тогда Ракицкий пришёл в комментарии к посту в официальном аккаунте клуба: «Извините, что плохо играю». В ответ защитник получил слова поддержки в духе «Ты лучший. Не гони, Ярик», а также сравнения с Анатолием Тимощуком – что в «Зените» всё держится на 44-м номере.
Видимо, так и есть.
В материале использованы цитаты Ракицкого «СЭ» и Sports.ru
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