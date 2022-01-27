«Аякс» продаёт лучших, но продолжает рвать соперников. Как он это делает?

С момента, когда Лукас Моура на 96-й минуте ответного полуфинала ЛЧ зарубил самую увлекательную еврокубковую историю сезона-2018/2019, прошло почти три года. За это время куда только не отправляли Эрика тен Хага. «Баварию» возглавит тен Хаг», «тен Хаг представил руководству «МЮ» собственную стратегию», «Барселона» ведёт переговоры с тен Хагом» — в новостях регулярно появлялись такие заголовки. Однако тренер остался в Нидерландах и построил новую версию «Аякса». Который уже разорвал всех на групповом этапе ЛЧ и прямо сейчас уничтожает Эредивизию.

«Аякс» изменил трансферную политику

Многие из героев сезона-2018/2019 уже покинули «Аякс» — кто-то сразу, кто-то чуть позже. Продажи Маттейса де Лигта, Френки де Йонга, Хакима Зиеша, Каспера Дольберга и Донни ван де Бека принесли клубу € 270,5 млн. Плюс пару недель назад «Шахтёр» купил Давида Нереса за € 12 млн. Постаревший Лассе Шёне ушёл летом 2019-го в «Дженоа» за € 1,5 млн. Йоэл Велтман уехал за новым вызовом в «Брайтон». Клас Ян-Хунтелар транзитом через «Шальке» отправился прошлым летом на пенсию (хотя и не объявил об этом официально).



Из знаковых «старичков» на месте остались Дейли Блинд, Николас Тальяфико, Душан Тадич, Нуссайр Мазрауи и Андре Онана (плюс до недавнего времени был доступен Нерес). Неплохая смесь, с помощью которой можно слепить что-то новое. Хотя Онана в этом сезоне в чемпионате не играл — в феврале прошлого года его дисквалифицировали за употребление фуросемида на 9 месяцев.



В сезоне-2019/2020 «Аякс» обидно пролетел мимо плей-офф Лиги чемпионов, уступив в последнем туре группового этапа «Валенсии» (0:1). А потом проиграл «Хетафе» в 1/16 финала Лиги Европы. Но зато досрочно стал чемпионом Голландии. Тогда турнир остановили из-за коронавируса к огромному «удовольствию» «АЗ», набравшего с командой тен Хага одинаковое количество очков. Сезоном позже «Аякс» добрался до четвертьфинала ЛЕ и повторно взял Эредивизи, забив более сотни голов и проиграв всего два матча из 34.

За последние годы «Аякс» серьёзно изменил подход к трансферной стратегии. Раньше клуб делал ставку исключительно на талантливую молодёжь под будущий экспорт. Но сейчас дополнительно совершает точечные покупки вполне зрелых футболистов. Из топ-15 самых дорогих сделок в истории «Аякса» сразу 13 случились в последние пять лет.



Самый свежий пример — трансфер Себастьена Аллера из «Вест Хэма» за € 22,5 млн. После мощного отрезка в «Айнтрахте» форвард на два года закис в Англии, но вновь проснулся после перехода в «Аякс». Где уже оформил 35+13 по системе «гол+пас» в 58 матчах. И прямо сейчас с 10 голами опережает Роберта Левандовского в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона ЛЧ.

Ещё одна недавняя трансферная история — переход Стивена Бергёйса из «Фейеноорда» за смешные € 5,5 млн. Кстати, уникальная сделка. Бергёйс стал всего лишь четвёртым в истории игроком, который перешёл напрямую из «Фейеноорда» в «Аякс». Фанаты в Роттердаме жгли футболки бывшего капитана и называли Бергёйса предателем. Впрочем, в «Аяксе» 30-летний игрок чувствует себя прекрасно: сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 голевых передач.



«Аякс» тратит честно заработанные деньги не только на опытных футболистов. Например, два года назад клуб выложил € 15,75 млн за 20-летнего бразильца Антони. Сейчас Transfermarkt оценивает вингера в € 35 млн. Антони регулярно играет в основе, вызывается в сборную Бразилии, недавно им детально интересовалась «Бавария».

Постоянную подпитку новыми кадрами даёт клубная академия — причём тен Хаг стабильно сталкивается с тем, что молодых игроков иногда сразу забирают в топ-лиги. Например, Серджино Дест полноценно отбегал всего лишь один сезон и укатил в «Барселону». Однако даже в таких условиях менеджеры «Аякса» ювелирно выстраивают команду, которая остаётся конкурентоспособной не только на внутреннем уровне.



Этот сезон может стать ещё одним прорывным в истории клуба. В группе ЛЧ «Аякс» одержал шесть побед в матчах с «Боруссией», «Спортингом» и «Бешикташем». А по итогам последнего тура в Эредивизии вышел на первое место, обыграв «ПСВ» (2:1). Статистика поражает: в 20 матчах «Аякс» забил 61 гол и пропустил всего пять мячей.

«Все атакуют, все защищаются»

В рабочем кабинете тен Хага висит три портрета — Ринуса Михелса, Йохана Круиффа и Луи ван Гала. Эти люди оказали ключевое влияние на голландский футбол и сделали из «Аякса» не просто команду с ярким, узнаваемым стилем, но и создали целую клубную философию. Которая живёт уже много лет. Как и любой голландский тренер, тен Хаг ориентируется на основы стиля культовых предшественников. Но при этом улучшает «Аякс», следуя за главными тактическими тенденциями в современном футболе.



«Пеп Гвардиола изменил немецкий футбол. Я смотрел почти каждую его тренировку в «Баварии». И многому научился с точки зрения методов Пепа — как он воплощает свою философию на поле, в переходных эпизодах, в атакующей структуре, какие упражнения использует. Иногда в группах, иногда со всей командой, иногда с одним игроком. У Гвардиолы всё было невероятно зациклено на деталях», — вспоминает тен Хаг период работы в «Баварии II».

Фото: Getty Images

В нынешнем «Аяксе» легко узнать почерк Гвардиолы. Блинд/Тальяфико и Мазрауи часто выполняют роль ложных фулбеков, поддерживая атаки через полуфланги. Совсем как Канселу/Уолкер/Зинченко в «Ман Сити». Поиск пространства между линиями, пасующие защитники, универсальность полузащитников, перегрузы зон в атаке, интенсивный высокий прессинг — всё это вы видели в исполнении «Аякса» ещё три года назад. Всё это существует и до сих пор.



В Голландии «Аякс» стабильно хорош, но сильно переоценивать уровень выступлений в Эредивизи всё-таки не стоит. Команда выносит всякие «Камбюры» со счётом 9:0, а реальную конкуренцию «Аяксу» сейчас составляют лишь «ПСВ», «Фейеноорд» и «АЗ». Перформанс тен Хага в Лиге чемпионов гораздо интереснее с точки зрения статистики.

Команда на групповом этапе ЛЧ — 2021/2022 xG (ожидаемые голы) «Аякс» 16,3 «Манчестер Сити» 15,1 «Бавария» 13,9 «Челси» 12,9 «Интер» 12,4 «ПСЖ» 11,8 «Реал» 11,7 «Ливерпуль» 11,6 «РБ Лейпциг» 11,2 «Ювентус» 10,9

Также «Аякс» находится в топе лигочемпионских команд по эффективности высокого прессинга, по передачам в чужую штрафную и в радиус 40 метров от ворот соперника, а также по среднему владению мячом в финальной трети.



Важность владения на чужой половине поля занимает особое место в философии тен Хага.

«Раньше мы играли в футбол с владением ради владения. И бывали такие ситуации: мы проигрываем 0:2, но контролируем мяч 55% игрового времени, как так? Сейчас я хочу владения на чужой половине, в последней трети, чтобы это постоянно причиняло боль сопернику. И важно, чтобы в игровых ситуациях участвовало максимальное количество игроков. Все атакуют, все защищаются. Таков главный принцип».

Фото: Getty Images

Кто сейчас определяет игру «Аякса»? У тен Хага есть классная пара центральных защитников — Лисандро Мартинес и Юрриен Тимбер. Их главное преимущество заключается в работе с мячом, что оказывает позитивное влияние на позиционную структуру «Аякса» в схеме 4-3-3. Фланги обороны в лице Тальяфико/Блинда и Мазрауи многим уже хорошо знакомы — здесь тоже наблюдается большой созидательный объём.

В центре полузащиты тен Хаг в основном использует Эдсона Альвареса, Райана Гравенберха, Дави Классена и Бергёйса. Если Альварес больше нацелен на разрушение, то последние трое обеспечивают динамику «Аякса» на чужой половине поля. По флангам атаки действуют Тадич (машина по производству голевых передач) и Антони, на котором после ухода Нереса будет держаться весь правый край. Про Аллера вы уже читали выше — в «Аяксе» раскрываются его сильные стороны: игра в чужой штрафной под фланговые передачи и умение действовать спиной к воротам для помощи при позиционных атаках.



Ещё одна важная деталь для понимания силы нынешнего «Аякса» — приличная скамейка. Молодые Перр Схюрс, Девин Ренс, Мохаммед Кудус, Мохаммед Дарами, Брайан Бробби находятся в ближайшем резерве команды. Это игроки, всегда готовые к прорыву на новый качественный уровень и хорошо знакомые поклонникам голландского футбола.



В 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» сыграет с «Бенфикой» — неплохой повод для очередного еврокубкового разгона от тен Хага.