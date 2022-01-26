Кубок Африки можно заканчивать хоть сейчас. Это бесчеловечный турнир

Для чего вообще нужны турниры вроде Кубка Африки? Здесь как бы напрашивается ответ, что это праздник футбола. Цель – заработать не деньги, а эмоции и впечатления. Это касается и жителей Камеруна, и болельщиков во всём мире. Для местного населения это как раз не самая выгодная штука экономически. Тем более при свернувшемся туризме в наше время. Есть траты на стадионы и прочие, а отдача минимальна.

И какие же эмоции нам дарит Кубок Африки? Похоже, что преимущественно – разочарование. Разочарование прежде всего в футболе из-за отсутствия справедливости. Даже опустим все эти скандалы с вечеринкой Обамеянга, неправильные гимны и идиотские удаления. Такое случается. Другое дело, когда бесчеловечно издеваются над спортивным принципом.



Фишкой этого турнира уже стало окончание матча раньше времени. Судья закончил встречу Тунис – Мали сначала, когда на табло было 85:06, а потом окончательно её завершил при 89:43. Хотя во втором тайме было пять пауз на замены, VAR две минуты рассматривал удаление Туре, а первое окончание матча съело ещё минуту.

Что характерно, в 89:43 в атаку шёл именно Тунис, который проигрывал – 0:1. Похожая ситуация случилась и у сборной Коморских островов. Это команда уступала – 1:2, но владела мячом и уже подбиралась к чужой штрафной, но судья свистнул, когда на секундомере было 92:57 при трёх добавленных минутах.



А ведь Кубок Африки мог восприниматься и как крутой турнир. Уровень игроков не главное. Даже наоборот, здорово, что футболисты двигаются не как роботы из «Манчестер Сити» или «Баварии». Видно, что играют люди. Получается такой первобытный футбол. Например, сенегалец Диа в штрафной ждал, что ему выкатят мяч под удар, но ему не скатили, и форвард от разочарования прилёг на газон, а не стал открываться в другой зоне. В Лиге чемпионов такого не увидишь. А ещё на Кубке Африки случаются фантастические голы вроде такого:

Но всё это отходит на второй план, когда организация турнира на таком уровне, что болельщики умирают в давках. BBC сообщает о гибели минимум 8 человек, а ещё 38 получили травмы. Президент Камеруна уже пообещал расследование инцидента в столице. Про нарушение санитарных норм в давке тут и говорить бессмысленно. Так что положительных впечатлений от турнира явно меньше, чем отрицательных. Кубок Африки можно заканчивать хоть сейчас.

Фото: Getty Images

Такое ощущение, что единственный смысл Кубка Африки – болеть против сборной Камеруна, которую старательно тащат к финалу. Например, к сборной Буркина-Фасо медики пришли за полночь, нарушив регламент (обязаны брать тесты за 48 часов до матча). В результате пять футболистов Буркина-Фасо ушли на карантин, а Камерун выиграл – 2:1, забив оба мяча с пенальти. Сборную Коморских островов победили в том числе благодаря спорному удалению и преждевременному окончанию матча. И это при том, что Камеруну ещё повезло с сеткой турнира.



Вполне можно понять комментатора «Окко Спорт» Александра Елагина, который достаточно точно уловил эмоцию и не стеснялся поддерживать Коморы в прямом эфире.