«Зенит» давно не берёт топовых российских игроков. То, что клуб скупает лучших — миф

Подписание «Зенитом» защитника «Урала» Арсена Адамова удивило многих. На сегодняшний день у новичка петербургского клуба ноль матчей за сборную России (пока 22-летний игрок ограничился попаданием в заявку на встречи со Словакией и Словенией) и всего полгода стабильных выступлений в РПЛ. Как-то этот трансфер не вписывается в стратегию топ-клуба. Да и в умах болельщиков укоренилась мысль, что философия «Зенита» – собирать лучших игроков и за счёт этого доминировать в России. Сергей Семак попал в малину 3,5 года назад.

Впрочем, если проанализировать трансферы «Зенита» за последние годы, то приходишь к выводу, что это миф, инерция мышления. Петербургский клуб, конечно, покупает топовых игроков по меркам РПЛ. Однако серьёзные суммы вкладывает только в иностранцев. А вот российских футболистов уровня основы сборной сине-бело-голубые не подписывали, пожалуй, с января 2016-го, когда из «Динамо» перешли Юрий Жирков и Александр Кокорин. Тогда, по данным Transfermarkt, за двоих заплатили в общей сумме € 2,64 млн. В «Зените», несмотря на финансовые возможности, не хотят переплачивать за «паспорт» под давлением лимита на легионеров.

Фото: instagram.com/zenit_spb

Давайте вспомним всех российских новичков «Зенита» за последние шесть лет. Летом 2016-го петербургский клуб приобрёл Ивана Новосельцева из «Ростова» (€ 1 млн). На тот момент центральный защитник провёл четыре матча за сборную, а на Евро-2016 не поехал.

Зимой 2017-го «Зенит» подписал Андрея Лунёва из «Уфы» (€ 3,5 млн) и Ибрагима Цаллагова из «Крыльев Советов» (€ 400 тыс.). Первый попал в сборную России, уже будучи игроком сине-бело-голубых, а второй так и не дотянулся до национальной команды.

Летом 2017-го «Зенит» взял большую группу новичков под Роберто Манчини. Среди них были россияне – Далер Кузяев из «Ахмата» (€ 4 млн), Андрей Панюков из «Атлантаса» (€ 200 тыс.), Дмитрий Полоз и Александр Ерохин из «Ростова» (оба – свободные агенты). Кроме того, из того же «Ростова» клуб вернул своего воспитанника Дениса Терентьева (€ 2 млн). Тогда только Полоз с Ерохиным вызывались в сборную России, но не были стабильными игроками основы. На Кубке конфедераций оба выходили то с первых минут, то на замену. Кузяев же превратился в кандидата в национальную команду уже в «Зените».

Зимой 2018-го петербургский клуб купил Эльмира Набиуллина (€ 4,5 млн) и Магомеда Оздоева (€ 3,3 млн) из «Рубина», а также Антона Заболотного из «Тосно» (€ 1,5 млн). Двое последних были кандидатами в сборную России, вот только получали крохи времени. Оздоев стал ценной фигурой для Станислава Черчесова, когда завоевал место в составе «Зенита».

Лето 2018-го – время прихода в команду Сергея Семака. В первый год российских футболистов ему не покупали. Зимой 2019-го в фарм-клубе «Зенита» оказался Андрей Мостовой, которого забрали у «Химок» (€ 50 тыс.). Потом через аренду в «Сочи» и тренировки с основой сине-бело-голубых Мостовой дорос до сборной России.

Летом 2019-го «Зенит» выкупил у «Витесса» Вячеслава Караваева (€ 8 млн). За защитника заплатили солидные деньги, так как он проявил себя в Европе. Тем не менее на тот момент Караваев ещё ни разу не сыграл за сборную. Дебютировал уже как игрок петербургской команды. Помимо того, тогда чемпионы России вернули трёх своих воспитанников: Алексея Сутормина из «Рубина» (по версии Transfermarkt, за него на самом деле заплатили € 3 млн), Данила Кругового из «Уфы» (€ 2 млн) и Александра Васютина из «Сарпсборга» (€ 700 тыс.). Первые двое попали в сборную уже из «Зенита», а голкипер за неё до сих пор не сыграл.

Зима 2020-го получилась пустой с точки зрения трансферов российских футболистов, а летом «Зенит» забрал из «Ростова» ещё одного своего воспитанника – Дмитрия Чистякова (€ 3,45 млн). Несколькими месяцами ранее центральный защитник приглашался в сборную и даже четыре раза попал в запас.

Зимой 2021-го петербургский клуб никого не подписал, а летом прошлого года приобрёл Станислава Крицюка у «Жил Висенте» (€ 2 млн). У голкипера было две игры за сборную ещё в 2016-м. И вот теперь, в январе 2022-го, «Зенит» взял Адамова и Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» (€ 2,15 млн), который пока всего пару раз включался в заявку на матчи национальной команды.

Непохоже, чтобы «Зенит» ставил перед собой цель собирать лучших игроков страны. Конечно, такие попытки тоже были, например, переговоры с Алексеем Миранчуком и Марио Фернандесом (кстати, и за натурализованного бразильца в конце концов отказались переплачивать), но это не система. Работа петербургского клуба на российском рынке, скорее, напоминает лотерею – пусть и с неплохими шансами на успех, тем не менее без гарантий. Если новичок с паспортом РФ выстреливал, то попадал из «Зенита» в сборную на постоянной основе и автоматически увеличивал свою трансферную стоимость. Но многие не пользовались шансом, проигрывали конкуренцию и уходили.

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого. Они нужны всем», – признавался в интервью Семак. «Зенит» не пользовался, казалось бы, даже доступными вариантами, например, не стал бороться нынешней зимой за основного нападающего сборной Фёдора Смолова. И вообще за эти шесть лет самые дорогие внутрироссийские трансферы принадлежат другим клубам – «Локомотиву» (покупка того же Смолова у «Краснодара» за € 9 млн), «Динамо» (покупка Дениса Макарова у «Рубина» за € 7,5 млн) и «Рубину» (покупка Ивана Игнатьева у «Краснодара» за € 7 млн). «Зенит» оставляет деньги на легионеров. Судя по результатам, это правильный подход.