Ручной тренер и мутные трансферы возможны не только в России. Как деградировал «Блэкберн»

Российский зритель помнит «Блэкберн» как типичного середняка из ламповой АПЛ нулевых. Славное прошлое и не самое великое настоящее — под это определение в той же степени подходили «Сандерленд», «Ньюкасл», «Портсмут». Однако восхождение «Блэкберна» к величию резко отличалось от соседей по турнирной таблице. А последующее падение можно сравнить только с «Лидсом».

«Блэкберн» в 90-х называли мешком. Местный магнат не жалел денег

«Блэкберн» поднялся в элиту как раз к запуску АПЛ. В 1991 году владельцем клуба стал Джек Уокер. Разбогатевший на стали и авиасообщении уроженец Блэкберна не мог спокойно смотреть на то, как его родная команда прозябает во второй лиге после вылета в сезоне-1955/56. Особенно на фоне успехов «Манчестер Юнайтед» — Уокер ненавидел клуб Алекса Фергюсона.



В первом же сезоне в АПЛ «Блэкберн» занял четвёртое место. Успехи на поле сопровождались трансферами уровня «Челси» после прихода Абрамовича. За три года «Блэкберн» подписал 17 новых игроков, заплатив в сумме £ 25 млн. На третий сезон «Роверс» выиграли чемпионат. Вместе с командой успехом тогда наслаждался тренер Кенни Далглиш.

Далглиш ушёл сразу же после чемпионства, а его преемники не удержали уровень. В следующем сезоне «Блэкберн» занял седьмое место, а потом и вовсе опустился на 13-е. В сезоне-1999/2000 «Блэкберн» вылетел из АПЛ. Клуб нуждался в перестройке, однако её пришлось отложить из-за смерти Уокера 17 августа 2000 года.



Семья Уокера унаследовала бизнес-проекты Джека, в том числе и клуб. На второй сезон «Блэкберн» вернулся в АПЛ. Помогла академия — одна из лучших в Англии — а также оставшиеся футболисты, уровень которых превосходил Первый дивизион.

Алан Ширер Фото: Getty Images

Безвременье нулевых и отсутствие интереса со стороны руководства

Все нулевые клуб болтался в середине таблицы, в лучшем случае поднимаясь на шестое место. Руководство не стремилось тратить деньги. Стоило игроку провести хороший сезон, как его сразу же продавали. В 2007 году «Блэкберн» был выставлен на продажу.



В декабре 2008-го в «Блэкберн» пришёл Сэм Эллардайс. При нём клуб держался чуть ниже середины таблицы, но фанаты не боялись вылета. Большой Сэм построил боеспособную команду, которая без проблем справлялась с потерей лидеров. Болельщики поддерживали тренера и надеялись, что после смены владельцев «Блэкберн» сможет обеспечить тренера сильным составом.

Смена владельцев и помощь посредника

В ноябре 2010-го V H GROUP приобрела клуб за £ 23 млн. Про индийскую компанию мало кто знал — было известно про их сеть быстрого питания Venky's. Фирмой владела семья Рао, а за дела в клубе стала отвечать Анурадха Десаи, дочь владельца компании. Индийцы покрыли долги клуба, которые составляли £ 20 млн фунтов, а посредником в сделке выступил Джером Андерсон.



Знаменитый агент был известен далеко за пределами футбола. В СМИ рядом с его фамилией всегда мелькало краткое описание — организатор боя Леннокса Льюиса и Майка Тайсона. Однако после боксёрских успехов Андерсон не остановился и погрузился в футбольные дела. В 2005 году он участвовал в скандальном переходе Джона Оби Микела — «Манчестер Юнайтед» был уверен в том, что покупает игрока, хотя агентство Андерсона в тайне от всех договаривалось с «Челси». В 2007 году агент выступил посредником в сделке между Таксином Чинаватом и «Манчестер Сити», однако репутация Андерсона не пострадала даже после крупного скандала с тайским чиновником.



Джером Андерсон не только свёл продавца и покупателя, но и стал советником новых владельцев «Блэкберна». При этом никто не понимал, зачем индийской компании футбольный клуб в английской провинции. Бизнесмены признавали, что достаточно плохо разбираются в футбольным делах, но после объявления о сделке посыпались фразы про наследие Уокера и уважение к его делу.

Фото: Getty Images

В Ланкашир отправляли Марадону

После приобретения клуба вокруг «Блэкберна» стали мелькать звёздные имена. Рауль, Роналдиньо, Дэвид Бекхэм — в Ланкашир отправляли всех звёзд старше 30. Десаи на полном серьёзе отрицала слухи, что Диего Марадона будет новым главным тренером.



Индийские бизнесмены купили клуб в ноябре, а уже в декабре Эллардайс был уволен. Сразу же поползли сплетни о том, что тренер и Джером Андерсон не сошлись в трансферной политике. Помощник Эллардайса Стив Кин сделал эту отставку подозрительнее: он стал временно исполняющим обязанности главного тренера. А ещё он давно сотрудничал с Джеромом Андерсоном.

Сообщение об увольнении тренера шокировало всех. Эллардайс на протяжении двух лет держал клуб в АПЛ, хотя трансферные окна стабильно делали команду слабее. В момент увольнения «Блэкберн» шёл на 13-м месте, в шести очках от зоны вылета и четырёх — от седьмого места. Владельцы тут же пояснили, что дело не в конфликте, попутно намекнув на плохую работу Эллардайса. Анурадха Десаи говорила: «Мой отец как-то сказал мне, что из 10 решений нужно принять как минимум семь правильных — можно ошибиться в двух-трёх, мы же не боги. Но ошибиться в 9 или 10 — нехорошо. С трансферами дела идут плохо, это факт».



И это в условиях, когда «Блэкберн» распродавал лучшее, что было, и брал что получится.



«Эта команда должна быть в состоянии финишировать с пятого по седьмое место, и она не должна всегда бороться за выживание. Я не думаю, что команда заслуживает этого», — Анурадха Десаи явно не понимала, что для борьбы с «пятого по седьмое» нужны особые условия. Видимо, именно под них подходил Стив Кин.

Стив Кин принял на себя весь гнев фанатов

43-летний шотландец ранее не работал главным. За шесть матчей Кин набрал семь очков и получил контракт до июня 2013 года. В итоге «Блэкберн» закончил сезон на 15-м месте, но Кин не ушёл с тренерского поста.



Тренер без опыта оказался идеальным человеком для тёмных дел. Мы могли привыкнуть к странным трансферам от ручных тренеров в России, но такое возможно и в самой богатой лиге мира. Зимнее трансферное окно принесло в клуб Рубена Рочину — 19-летнего воспитанника «Барселоны». Совет директоров, в котором оставались люди, работавшие в клубе много лет, смутился: трансфер обошёлся в £ 372 тысячи, а комиссионные составили £ 1,65 млн. Рочина так и не заиграл. «Блэкберн» стабильно подписывал футболистов, о которых никто ничего не знал. В будущем они не проявляли себя на поле и просто исчезали.



Летом «Блэкберн» приобрел 21-летнего Майлза Андерсона — агент пристроил в команду сына. За два года он ни разу не сыграл в АПЛ. При Эллардайсе трансферы не были идеальными, но при новом руководстве они точно не стали лучше.



Фанаты ненавидели Стива Кина. Как тренер он не показал себя человеком идеи, то есть ему нечем было оправдывать ухудшение результатов. Болельщики говорили, что Кин подсидел Эллардайса. В 2011 году Стив влез в скандал — назвал Эллардайса мошенником во время турне по Азии. Затем извинился и даже выплатил компенсацию за моральный ущерб, чтобы остановить ход дела. В том же году Кин был пойман пьяным за рулём и лишён прав на полтора года. «Блэкберн» провалил сезон-2011/2012 и занял 19-е место. От смены владельцев до вылета прошло полтора года. Но Стив Кин остался в клубе.

Фото: Getty Images

Вылет в Чемпионшип и курица на поле

Отношения между руководством и болельщиками были испорчены ещё в декабре 2010-го, однако с каждым месяцем ситуация становилась всё хуже. Отдельные фанатские группировки просто перестали ходить на домашние матчи, а кричалки в адрес Стива Кина стали единственным развлечением на трибунах — происходящее на поле не приносило положительных эмоций. За тренера вступался Джером Андерсон. Он засомневался в том, что болельщики действительно поддерживают «Блэкберн», зато был уверен в позитивном влиянии тренера на настрой игроков.



В то же время клуб снимал странные рекламные ролики, в которых футболисты объедались курицей в раздевалке. Руководство объясняло: клуб должен помочь в продвижении своей сети фаст-фуда.

Фото: Кадры из рекламы

Спустя время фанаты вспомнили о курицах. В матче, отправившем «Блэкберн» в Чемпионшип, болельщики выпустили на поле курицу в цветах клуба.

Падение в третий дивизион и растущие долги

За сезон-2012/2013 в клубе поработали шесть тренеров. Гари Боуэр дважды становился временным, а затем получил контракт на два года. Чем хуже у клуба шли дела, тем меньше энтузиазма оставалось у владельцев. Их желание сделать свою компанию популярной во всём мире с помощью «Блэкберна» превратилось в фикцию: аудитория Чемпионшипа измеряется миллионами, АПЛ — миллиардами. Трансферные игры также стали утихать, так как денег выделялось всё меньше. Иногда в клуб приходили свободные агенты, в том числе клиенты Андерсона, но активность Джерома стала меньше. СМИ говорили о том, что агент потерял интерес к проекту и больше не влияет на его политику.



Несколько лет «Блэкберн» сидел в Чемпионшипе и даже дважды попадал в первую десятку, а в сезоне-2016/2017 занял 22-е место и вылетел. Вместе с тренером Тони Моубреем, которого назначили в феврале. Примечательно, что до него командой руководил Оуэн Койл, чья карьера ассоциировалась с «Бёрнли» — непримиримым соперником «Блэкберна». Финансовое положение также ухудшалось, годы неэффективного управления принесли долги, превышающие £ 100 млн.



Несмотря на вылет, руководство доверилось Моубрею и поставило понятную задачу — вернуться в Чемпионшип. У него получилось сделать это в первом же сезоне, и тогда была запущена перестройка.

Эпоха Моубрея — меньше трансферов, больше молодёжи

До «Блэкберна» Моубрей работал в «Ковентри», «Мидлсбро», «Вест Бромвиче». Высшей точкой карьеры (по статусу) был «Селтик», но в там тренер продержался меньше года: провалил сезон-2009/2010 и в марте был отправлен в отставку.



Чем меньше владельцы лезли в дела клуба, тем лучше у команды шли дела. Снижение количества сомнительных трансферов заставило обратить внимание на молодёжь.



Тони Моубрей вовремя понял, что в клубе бардак, поэтому взял ситуацию в свои руки.

Тренер лично ездил в Азию для того, чтобы убедить владельцев доверить ему внутренние дела. В январе 2013 года Джинетдра Десаи (муж Анурадхи) получил снежком в лицо от фаната. Говорят, с тех пор владельцы не приезжали в город, так что связь с ними поддерживается дистанционно.



Одна из лучших академий Англии не сильно интересовала владельцев и работала, скорее, по инерции. На протяжении нескольких лет новый тренер расчищал состав от бессмысленных ветеранов (в сезоне-2016/2017 пять матчей за «Блэкберн» провёл 37-летний Уэс Браун), а пустые позиции заполнял с помощью аренд. При нём игроки действительно развиваются, так что большие клубы с удовольствием посылают к нему футболистов. Руководство продавало всех, на кого появлялся спрос, однако не мешало Моубрею подписывать тех, кого он хочет — само собой, за небольшие деньги.



В сезоне-2020/2021 тренер строил игру вокруг Адама Армстронга и Харви Эллиотта. Первый был продан «Саутгемптону» за £ 15 млн, второй вернулся в «Ливерпуль» после окончания аренды. Но очередная сборка «Блэкберна» всё равно готова бороться за повышение в классе.



Теперь владельцы практически не появляются в информационном поле. В последний раз их имена всплыли после новости The Sun, что руководство «Блэкберна» пообещало игрокам £ 10 млн за выход в АПЛ. Фанатов устраивает молчание руководства: обещания прошлых лет контрастировали с реальным положением дел.

Фото: Getty Images

Тренер публично критиковал руководство за начало их работы, но тут же добавлял, что теперь ошибок стало меньше. При этом он довольно ясно говорит о турнирных перспективах — нельзя продавать лучших игроков и надеяться на промоушен с футболистами академии. Впрочем, есть вероятность, что и такой подход сработает.

Как играет «Блэкберн»: команда тасует схемы и не дорожит владением

«Блэкберн» Моубрея точно нельзя назвать изящной командой. Больше всех жёлтых карточек в лиге, самый низкий процент владения (41,4%), 18-й показатель по ударам за матч (10,3). Зато они вторые по количеству голов (44, но угнаться за «Фулхэмом» с 73 голами невозможно). В прошлом сезоне команда играла по схеме 4-3-3, сейчас Моубрей предпочитает 4-2-3-1 либо 3-4-1-2 — уход футболистов вынуждает постоянно перестраиваться. Игроки «Блэкберна» идут в дриблинг в среднем 9,5 раза за матч, а это самый высокий показатель в лиге. Тренер доверяет атакующим футболистам, и они раскрываются.



Некоторые приёмы Моубрея выделяются на фоне Чемпионшипа. Он использует профилирование DISC (психологический тест, определяющий отношение человека к доминированию). Так тренер выясняет, кто из футболистов готов брать на себя лидерские функции, а также выстраивает индивидуальный подход к игрокам. На некоторых можно кричать, а другие от критики начинают играть хуже.

Прямо сейчас «Блэкберн» бьётся за выход в АПЛ, занимая третье место в турнирной таблице. Почти половину голов команды в этом сезоне забил Бен Бреретон — единственный дорогой трансфер времён работы Моубрея. За него было уплачено € 8,3 млн в сезоне-2018/2019. Англичанин, играющий за сборную Чили, уже привлёк внимание «Ньюкасла», «Севильи» и «Брайтона». Если «Блэкберн» не выйдет в АПЛ, то футболиста точно продадут.



Сейчас болельщики по-разному относятся к прошедшему десятилетию. Кто-то винит в неудачах новое руководство, хотя в последние годы всё чаще звучит имя Джерома Андерсона. Наивностью владельцев воспользовался агент, сбежавший после первых же неудач. Теперь Ланкашир верит в Тони Моубрея, а к руководству у них всего лишь одна просьба — не мешать тренеру.



Судьба Стива Кина показала, что его тренерские способности были переоценены. После «Блэкберна» он работал в клубе из малайзийской лиги, принадлежащем принцу Брунея, и даже возглавлял сборную Брунея. В 2020 году он стал помощником Гранта Бребнера в «Мельбурне». В 2021-м австралийцы уволили главного тренера и дали контракт его ассистенту.