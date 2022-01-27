Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, зимнее окно — 2022: при каких условиях Юри Алберто перейдёт в «Зенит», что будет с Азмуном, подробности

Как «Зениту» поменять Азмуна на Алберто? Подробности многоходовки
Дмитрий Зимин
Трансферы РПЛ, зимнее окно 2022
Комментарии
Чтобы трансфер бразильца состоялся уже зимой, «Байеру» тоже надо совершить продажу.

Главная интрига оставшихся дней российского трансферного окна – успеет ли «Зенит» сделать рокировку форвардов. Сердар Азмун может покинуть все русскоязычные чаты, однако его переход в «Байер» зимой по-прежнему под вопросом. Как и трансфер Юри Алберто в «Зенит». Есть третья сторона, которая может нарушить эту идею – «Байер». Клуб не готов тратиться на Азмуна до продажи другого нападающего. Ниже – детали.

«Азмуна в «Зените» ждёт штраф на приличную сумму». Такой уход Сердара в «Байер» — подстава «Азмуна в «Зените» ждёт штраф на приличную сумму». Такой уход Сердара в «Байер» — подстава

«Зенит» готов продать Азмуна меньше, чем за € 5 млн

Вероятно, «Зенит» отошёл от изначальной позиции по ценнику на иранского форварда в € 5 млн. Причина в прогрессе в переговорах с «Интернасьоналем» по Юри Алберто. Бразильский клуб хоть и договорился с игроком о переходе в новый клуб летом, но, видимо, готов к компромиссу. Они уже отпустили нападающего на медосмотр в Петербург для заключения контракта. Пока что, по словам президента клуба, начиная с лета 2022-го.

Фото: Getty Images

Но всё может быстро измениться. В «Зените» этого сильно хотят, ведь оставаться с немотивированным Азмуном, который к тому же испытывает проблемы со здоровьем – не лучший сценарий для борьбы в весенней стадии Лиги Европы и за чемпионство. Куда круче уже сейчас подписать Юри Алберто и интегрировать его в состав. Поэтому, вероятно, клуб скинет € 2-3 млн и будет готов отдать Азмуна в Германию за совсем символическую сумму.

Проблема — в «Байере». Клубу тоже нужно сделать продажу

«Байер» тоже готов взять Азмуна сейчас, но есть проблема – клуб не хочет перенасыщать линию атаки на оставшуюся часть сезона. Сегодня у команды два форварда – основной Патрик Шик и его дублёр аргентинец Лукас Аларио. Плюс есть ещё пару молодых, которые почти не играют. Иметь третьего форварда – значит максимально сократить время для Аларио и одновременно скинуть его трансферную стоимость. Поэтому, как сообщал журналист Sport1 Патрик Бергер, сейчас немецкий клуб пытается пристроить аргентинца в другой клуб. Приоритет – «Палмейрас». Однако не факт, что получится закрыть сделку до конца месяца к завершению трансферного окна.

Зачем «Зениту» молодой защитник сборной России? Подробности неожиданного трансфера Адамова Зачем «Зениту» молодой защитник сборной России? Подробности неожиданного трансфера Адамова

Если Аларио останется, то «Байер», вероятно, откажется от идеи покупки Азмуна и спокойно дождётся лета. Тогда продать форварда будет значительно проще, плюс не придётся тратиться на трансфер и весеннюю часть зарплаты. Так что немецкий клуб может сильно спутать планы «Зенита». И ослабить российскую команду в весенней части сезона.

Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Зенит Байер Сердар Азмун •••

Заглавное фото: Getty Images / «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022