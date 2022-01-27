Как «Зениту» поменять Азмуна на Алберто? Подробности многоходовки

Главная интрига оставшихся дней российского трансферного окна – успеет ли «Зенит» сделать рокировку форвардов. Сердар Азмун может покинуть все русскоязычные чаты, однако его переход в «Байер» зимой по-прежнему под вопросом. Как и трансфер Юри Алберто в «Зенит». Есть третья сторона, которая может нарушить эту идею – «Байер». Клуб не готов тратиться на Азмуна до продажи другого нападающего. Ниже – детали.

«Зенит» готов продать Азмуна меньше, чем за € 5 млн

Вероятно, «Зенит» отошёл от изначальной позиции по ценнику на иранского форварда в € 5 млн. Причина в прогрессе в переговорах с «Интернасьоналем» по Юри Алберто. Бразильский клуб хоть и договорился с игроком о переходе в новый клуб летом, но, видимо, готов к компромиссу. Они уже отпустили нападающего на медосмотр в Петербург для заключения контракта. Пока что, по словам президента клуба, начиная с лета 2022-го.

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Но всё может быстро измениться. В «Зените» этого сильно хотят, ведь оставаться с немотивированным Азмуном, который к тому же испытывает проблемы со здоровьем – не лучший сценарий для борьбы в весенней стадии Лиги Европы и за чемпионство. Куда круче уже сейчас подписать Юри Алберто и интегрировать его в состав. Поэтому, вероятно, клуб скинет € 2-3 млн и будет готов отдать Азмуна в Германию за совсем символическую сумму.

Проблема — в «Байере». Клубу тоже нужно сделать продажу

«Байер» тоже готов взять Азмуна сейчас, но есть проблема – клуб не хочет перенасыщать линию атаки на оставшуюся часть сезона. Сегодня у команды два форварда – основной Патрик Шик и его дублёр аргентинец Лукас Аларио. Плюс есть ещё пару молодых, которые почти не играют. Иметь третьего форварда – значит максимально сократить время для Аларио и одновременно скинуть его трансферную стоимость. Поэтому, как сообщал журналист Sport1 Патрик Бергер, сейчас немецкий клуб пытается пристроить аргентинца в другой клуб. Приоритет – «Палмейрас». Однако не факт, что получится закрыть сделку до конца месяца к завершению трансферного окна.

Если Аларио останется, то «Байер», вероятно, откажется от идеи покупки Азмуна и спокойно дождётся лета. Тогда продать форварда будет значительно проще, плюс не придётся тратиться на трансфер и весеннюю часть зарплаты. Так что немецкий клуб может сильно спутать планы «Зенита». И ослабить российскую команду в весенней части сезона.