«Мы с Шевченко должны общаться спустя 23 года?» Главное из интервью с Карпиным

Мы уже привыкли к многочисленным интервью с Валерием Карпиным. Но если раньше он приходил на YouTube или телевидение, то сегодня многие могли его лишь слышать. Главный тренер сборной стал гостем эфира радио «Первое спортивное». Ниже — главные цитаты.

Впечатления от знакомства с новым тренером «Спартака» Ваноли

«Вчера прилетел в Москву, – начал тренер, – в Дубае встречался с футболистами «Краснодара», «Спартака» и «Зенита». Надо было со всеми увидеться, поговорить. На сборах переговорил почти со всеми ребятами, кто уже вызывался в сборную. Да и с руководством и тренерским штабом многих клубов.

Удивил ли кто-то или порадовал? Наверное, нет. Пока ещё рано говорить об этом, некоторые клубы только приехали на сборы 16-го числа. Познакомился с тренером «Спартака». Ваноли произвёл очень приятное впечатление, грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать клубу, кажется мне правильным и корректным. У нас состоялась беседа, обмен мнениями. Тренировки клуба меня порадовали. Думаю, чисто физически игроки «Спартака» будут готовы хорошо».

Реакция на слова Смолова

Недавно Фёдор Смолов дал интервью клубному ТВ, в котором признался, что Россия проиграла Хорватии до игры – потому что команда испугалась. Карпина, конечно, про это спросили:



«Понять можно. Была ответственность перед болельщиками. Может, кто-то испугался громких имён. Вы боитесь летать в самолёте? А кто-то боится летать. Чего там бояться? Но ведь кто-то же боится».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоит ли ждать новичков в сборной

При Карпине в сборной России появилось много новых имён, например, Иван Сергеев, Арсен Адамов, Гамид Агаларов, Сергей Терехов, Никита Хайкин и Илья Лантратов. Получил вызов и Алексей Сутормин. Но в марте такого ждать не стоит:

«Не думаю, что за зиму появится огромная обойма игроков, которых ранее не было в сборной, – заявил Карпин, – наверное, обойма останется примерно той же, плюс-минус один-два игрока могут добавиться. Рады, что Иосифов дебютировал. Знаем, что выходил на замену. Дальше будем смотреть. Мы следим за всеми. Если бы вы были тренером сборной, то следили бы? В век информатики уследить можно за всем. Сейчас смотрю футбол в разы больше. Будучи тренером «Ростова», смотрел свои игры, плюс когда готовишься к сопернику. Сейчас же отсматриваем вживую 4-5 матчей в туре, потом все матчи в записи».

Сможет ли Россия сыграть в смелый футбол с Польшей

Не обошлось и без темы «смелого» футбола, о котором Карпина спрашивали всю осень, но которого никто не увидел в матче с Хорватией: «Сможет ли сборная России сыграть в смелый футбол? Да, мы так хотим. Получится или нет — другой вопрос. Могут ли возразить игроки? Могут, но толку-то. Футболист просто не попадёт в состав, если он не может или не хочет играть в такой футбол. Очевидные вещи».

Реакция на возможное назначение Шевченко в сборную Польши

Ещё одна интрига матча с Польшей – возможное назначение на пост главного тренера команды Андрея Шевченко:



«Не будет дискомфорта, если Польшу будет тренировать Шевченко. Я с Шевченко не общался. Мы теперь должны общаться спустя 23 года (после матча со сборной Украины в «Лужниках». – Прим. «Чемпионата»)? Когда появится тот или иной тренер, тогда появится и информация. Понятно, что мы готовились к предыдущей сборной Польши. Сложно понять, какая сборная будет в марте. Непонятно, к кому готовиться. Польша, получается, сейчас тёмная лошадка. Конечно, будем готовиться, учитывая нюансы, которые могут быть с появлением нового тренера».

Фото: Fabrizio Carabelli/Getty Image

Как изменилась жизнь после назначения в сборную

«Раньше режим был конкретный, а сейчас этого нет. В клубном режиме надо готовить тренировки, находишься в каждодневной работе. Сейчас режим другой: проснулся, позавтракал, поехал на тренировку, посмотрел, пообедал, поехал на вечернюю тренировку.

День между турами складывается из просмотра матчей, даже которые посмотрел вживую: смотришь игры, которые вообще не видел. Ты не привязан к режиму, времени на семью можно уделить больше, сдвинув все дела на ночь, но в этом случае придётся меньше спать».

Отношение к Fan ID

Кроме темы сборной, Карпин высказался о бойкоте фанатов в связи с введением паспорта болельщика. И в этом вопросе тренер, кажется, на их стороне: «Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне, это катастрофа. Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет — а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно».