«Мотивация? Игра с Россией и деньги». В понедельник Шевченко может возглавить Польшу

Сомнений практически нет – в понедельник федерация футбола Польши объявит о назначении Андрея Шевченко главным тренером. Медиа уже обсуждают его штаб и сумму контракта. Сам Андрей без работы меньше двух недель – 15 января его уволили из «Дженоа» после двух месяцев взаимных страданий. Команда так и не начала побеждать, тренеру катастрофически не хватало игроков, поэтому никто не стал оттягивать неизбежное.

Следующим проектом украинца, вероятно, станет первый соперник России в квалификационных матчах отбора на ЧМ-2022. Польский журналист издания Przegladsportowy Куба Радомски подтвердил «Чемпионату», что Шевченко – основной кандидат.

«Да, это правда. Шевченко – первая опция для польской федерации, а не Адам Навалка или Ян Урбан, — рассказал польский журналист, — насколько я понимаю, эти два тренера действительно вели переговоры с местной федерацией. Но не пришли к соглашению. Поэтому основным кандидатом стал Шевченко. Руководитель федерации Цезарь Кулеша говорит только на польском и русском, ему было бы сложно коммуницировать с условно англоязычным тренером. Проблемы возникали с прошлым наставником, португальцем Паулу Соузой. А Шевченко говорит на русском, это стало преимуществом. Плюс – результат на Евро. Ещё у Шевченко сильный штаб из Италии, они здорово работают над тактикой и физикой. И могут сделать Польшу лучше. И, конечно, Шевченко – невероятно авторитетный человек», – отметил Радомски.

Фото: David Ramos/Getty Images

В Польше назначению Шевченко рады не все. Дело в слишком сложном опыте взаимоотношений с прежним иностранным тренером Паулу Соузой. Португалец провёл с командой отбор на чемпионат мира, свозил на Евро-2020, а перед решающими матчами квалификации неожиданно принял выгодное предложение от «Фламенго». По сути, бросил сборную, не особо переживая за последствия. После этого многие выступали за назначение местного тренера, для которого деньги не будут единственным стимулом работы. Но Навалка, как сообщают польские медиа, изначально не был основным кандидатом из-за неудачного завершения работы в сборной в 2018-м. А с Урбаном просто не договорились. Вероятно, ему не смогли гарантировать продолжение работы в случае непопадания в Катар.

«Многие люди в Польше считают, что Шевченко не лучший выбор прямо сейчас. Он больше подходит для долгосрочного проекта, когда есть время. А у него будет всего пару тренировок перед игрой с Россией, дальше потребуют результат. Конечно, если он выиграет, то никто не усомнится в его классе. Но мы все понимаем – это будет тяжело. Возможно, под краткосрочную задачу больше подходил Навалка, который знает игроков и имеет хороший опыт. С Навалкой наверняка готовы были бы прийти Пищек и Дудек. Как будет сейчас – не знаю, – сказал Радомски. – Конечно, если мы выберем Шевченко – это станет долгосрочным проектом. Но если мы проиграем России, это будет большое разочарование. Сразу вспомнят о большой зарплате и всём остальном. Тренера начнут критиковать. Всё-таки для Польши важно попасть на чемпионат мира, чтобы прогрессировать. Возможно, местный тренер в настоящее время стал бы лучшей опцией».

Фото: Getty Images

Сам Шевченко после ухода из сборной Украины явно хотел сосредоточиться на клубной работе. В федерации называли этот фактор одним из аргументов, почему контракт с тренером не продлили. Так действительно и было. Судя по всему, после ухода тренер не рассматривал варианты с другими сборными. И получил место в «Дженоа». Опыт вышел неудачный, и перед следующим заходом в Италию нужна пауза.

«Мотивация Шевченко? Думаю, это игра с Россией. Мы знаем, как для украинцев важны матчи с таким соперником. Плюс – деньги. Говорят, его зарплата будет около € 2,5 млн. Это огромные траты для Польши. Это куда больше, чем у Паулу Соузы, почти в три раза. Но Кулеша, видимо, готов на такое пойти. Вероятно, он найдёт спонсоров под финансирование подобного соглашения. Под Шевченко готовы выделить деньги», – подчеркнул Радомски.

Точно неизвестно, на какой срок Андрею предложат соглашение. Вероятно, речь о работе под Евро-2024. На меньшее он точно не согласится.