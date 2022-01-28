Свой Сёмин есть и в Англии. Тренер вернулся в 74 года, чтобы спасти худшую команду АПЛ

74-летний Рой Ходжсон закончил с пенсией и вернулся в Премьер-лигу, чтобы спасти «Уотфорд» от вылета.

Дела у клуба идут ужасно: 14 очков после 20 туров, разница мячей — минус 13, предпоследнее место в таблице (хуже только «Бёрнли»). В последних девяти турах — победа (4:1 в матче с «Манчестер Юнайтед»), ничья и сразу 7 поражений.

Эти результаты не должны удивлять: в клубе активная текучка тренеров. Ходжсон стал шестнадцатым для «Уотфорда» за последние 10 лет (ещё дважды Хэйден Маллинз был исполняющим обязанности). В таком хаосе просто невозможно выстроить что-то конкурентоспособное.

Ходжсон стал шестым тренером «Уотфорда» с тех пор, как клуб в последний раз не пропустил в Премьер-Лиге. Случилось это два года назад в игре с «Ливерпулем» (3:0).

Следующая выездная победа станет для «Уотфорда» шестой под руководством шести разных тренеров.

Последние пять гостевых побед в Премьер-лиге случились при Хави Грасии, Кике Флоресе, Найджеле Пирсоне, Хиско Муньосе и Клаудио Раньери.

Перед назначением Ходжсона удивлял ещё один факт: у семьи Поццо, которая владеет «Уотфордом», не самые простые отношения с английским тренером. Они пересекались в «Удинезе» (Поццо владеют и этим клубом) 20 лет назад. Тогда у Роя были добротные результаты: команда шла девятой и залетела в кубковый четвертьфинал. Но итальянские медиа опубликовали фейковую цитату, в которой Рой якобы сказал, что «мог бы выбрать клуб получше». После этого Джампаоло Поццо уволил Ходжсона.

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Ходжсон — самый успешный тренер «Мальмё». Его высоко ценил Роберто Карлос

В середине 2021 года Ходжсон попрощался с «Кристал Пэлас» и попутно с футболом, которому как игрок и тренер отдал почти 60 лет жизни (с 1963-го по 2021-й). Ходжсон завершил карьеру там, где начинал ещё в молодёжке ― в «Пэлас».

Тренировать Ходжсон начал в 29-летнем возрасте в Швеции: всего за год из андердога «Хальмстада» (годом ранее команда не вылетела только благодаря лучшей разнице мячей) сделал чемпиона и протащил в еврокубки. Следом были «Бристоль», «Оддевольд» и «Эребру». Оттуда он попал в «Мальмё», где стал самым успешным тренером в истории клуба: 8 трофеев за 5 лет. Одну из трибун домашнего стадиона клуба «Элада» до сих пор называют в его честь — «Угол Роя».

В 1995-м Ходжсон ворвался в «Интер». В середине 90-х у англичанина уже был солидный бэкграунд, но на высочайшем уровне он никогда не работал. В Милане Рой получил звёздный состав: Роберто Баджо, Диего Симеоне, Иван Саморано, Юрий Джоркаефф, Хавьер Дзанетти, Андреа Пирло и Роберто Карлос.

Последний в недавнем интервью для The Athletic включил Ходжсона в список тренеров, которые оказали наибольшее влияние на его карьеру (в этом рейтинге ещё Висенте дель Боске, Фабио Капелло и Марио Загалло). Роберто Карлос говорил: «Он был тренером, который жил футболом. Рой ни в чем не виноват. Ходжсон научил меня больше требовать от себя, забивать голы».

При этом именно из-за Ходжсона Карлос сменил «Интер» на «Реал» в 1996-м ― тренер перевёл 22-летнего бразильца на левый фланг полузащиты ближе к атаке, чтобы раскрыть атакующий потенциал. Карлос хотел играть на своей обычной позиции, чтобы быть основным в сборной на Кубке Америки — 1997: «Я перешёл в «Реал», потому что мне не нравилось быть нападающим, вот и всё».

Рой Ходжсон Фото: Albert Cooper/Mirrorpix/Getty Images

В «Интере» Рой не задержался из-за скучного и примитивного футбола. Хотя команда шла в лидерах Серии А и добралась до финала Кубка УЕФА — 1996/1997, в котором уступила «Шальке» в серии пенальти. Ходжсон ставил вязкий и силовой английский футбол, который на фоне тактического и умного итальянского выглядел проигрышно. В итоге Ходжсон покинул «Интер» в 1997-м. За два года он успел провести 86 матчей, в которых одержал 38 побед (44,2%).

Ходжсон в «Фулхэме» ― прорыв: вытащил аутсайдера в финал Кубка УЕФА

В 2007-м Ходжсон окончательно вернулся в Англию. Перед Новым годом 60-летний специалист подписал трёхлетний контракт с «Фулхэмом», который к тому моменту плёлся в зоне вылета. В тренера поверил владелец клуба Мохаммед Аль-Файед, долго искавший нужного человека.

Египетский миллиардер с ходу влил приличные средства: уже в январе в клуб пришли Бреде Хангеланд, Эрик Невланд, Леон Андреасен. В итоге во второй половине чемпионата «Фулхэм» одержал сразу 6 побед (4 — в последних 5 матчах) и запрыгнул на спасительное 17-е место, опередив «Рединг».

Летом команду пополнили Бобби Замора и Энди Джонсон. «Председатель правления поддерживает меня, но это не значит, что я приду к нему и скажу — купите мне Кака. Это было бы глупо», ― оценивал трансферную компанию тренер.

Уже спустя год команда финишировала на седьмом месте, опередив «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», и пробилась в Кубок УЕФА. Прорывным стал следующий сезон: «Фулхэм» добрался до финала еврокубка, расправился по пути с «Ветрой», «Амкаром», «Базелем», ЦСКА из Софии, «Шахтёром», «Ювентусом», «Вольфсбургом» и «Гамбургом». В финале команда Ходжсона в дополнительное время уступила «Атлетико» (1:2).

Рой Ходжсон Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Попутно Ходжсон был признан тренером года по версии ассоциации тренеров Футбольной лиги. Но его всё равно критиковали за оборонительную, закрытую игру, которую он ставил всю карьеру.

Самый неожиданный респект Ходжсону прилетел от британского актёра Хью Гранта, который фанатеет от «Фулхэма»: «Я хочу переспать с Ходжсоном».

Крах в «Ливерпуле» и сборной Англии

В 2010-м Ходжсон перебрался в «Ливерпуль». Болельщики клуба встретили тренера осторожно ― они сомневались в профпригодности англичанина. Плюс на пост главного тренера претендовал Кенни Далглиш, которого обожают на «Энфилде» (играл за клуб с 1977 по 1990 год).

Не помогли улучшить репутацию Ходжсона и Стивен Джеррард с Джейми Каррагером, которые публично поддержали его: «Клуб принял правильное решение, доверив пост Рою Ходжсону. Он обладает большим опытом работы».

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В «Ливерпуле» Рой продержался всего полгода, за которые успел влететь «Ман Сити» (0:3), «Ман Юнайтед» (2:3) и «Эвертону» (0:2). Всего он провёл 29 матчей, из которых выиграл 12 и проиграл 9. Процент побед ― всего 41,4.

Следом были неплохой период в «Вест Бромвиче» и провал со сборной Англии.

На Евро-2012 сборная уверенно вышла из группы, а в четвертьфинале уступила итальянцам в серии пенальти.

На ЧМ-2014 Англия в группе набрала всего одно очко: уступила Италии и Уругваю (оба матча закончились с одинаковым счетом 1:2), а со сборной Коста-Рики сыграла вничью.

В отборе к Евро-2016 англичане победили во всех играх в своей группе. Однако основной турнир для сборной закончился в первом раунде плей-офф ― в 1/8 финала Англия уступила сенсации чемпионата — сборной Исландии — со счётом 1:2. После этого поражения тренер заявил о своей отставке.

В сентябре 2017-го Ходжсон вернулся к работе и возглавил «Кристал Пэлас», который шёл последним после четырех туров. На «Селхерст Парк» он отработал четыре добротных сезона: 11-е место, 12-е и потом дважды 14-е. При этом у него была самая возрастная команда в последние два сезона.

В 74 года Ходжсон вернулся, чтобы спасти «Уотфорд»

В возрасте 74 лет Ходжсон станет самым возрастным тренером Премьер-лиги (обновил свой же рекорд). При этом работать в английской элите невероятно энергозатратно из-за пристального внимания и невероятного давления. Всё это удваивается, если ты сражаешься за выживание.

Но логику в выборе Ходжсона можно проследить. Во-первых, учитывая карусель тренеров в клубе, он точно не задержится надолго (последние 12 менеджеров не продержались более 70 матчей). Во-вторых, он явно многое может дать «Уотфорду», потому что умеет вытаскивать кризисные команды.

Главная задача Ходжсона ― спасти «Уотфорд» от вылета. У него уже есть такой опыт в Англии с «Фулхэмом», «Вест Бромвичем» и «Кристал Пэлас». Ходжсон принимал команды в упадке и вытаскивал их в безопасное место. С «Фулхэмом» он занимал седьмое и 12-е места, с «Вест Бромвичем» стал 10-м в единственном полном сезоне.

Футбол Ходжсона держится на следующих принципах: контроль мяча, грамотная и простая игра в обороне и работа трудолюбивых форвардов. При Раньери «Уотфорд» пускал в среднем за матч 2,3 гола. Клубу необходим порядок в обороне.

Ходжсон будет тщательно организовывать игру команды, повторяя одну и ту же задачу снова и снова, пока его принципы не будут доведены до автоматизма. Для игроков это, может быть, однообразно и скучно, но по-другому не спастись.

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Похожий пример именитого возрастного тренера есть и в России – это Юрий Сёмин, который становился чемпионом с «Локомотивом», но также работал и в клубах поменьше. Сейчас легенде «Локо» тоже 74, и в этом сезоне он уже возглавлял «Ростов».

А Ходжсон, возможно, вспомнил пример Билла Шенкли. В 60 лет тот закончил тренировать, а оставшуюся часть жизни жалел об этом.

Шенкли обожал футбол и не мог без него жить. Так, легендарный капитан «Ливерпуля» Томми Смит в своё время сказал: «Если в этот день не играл «Ливерпуль», он отправлялся смотреть «Эвертон». Если не играл и «Эвертон», он ехал в Манчестер. Если ничего не было и в Манчестере, он перемещался в Ньюкасл. Если футбола в этот день не было вообще, он шёл в парк и смотрел, как играют дети. Если и они не играли, он сам организовывал им матч».

Шенкли с тоской наблюдал, как «Ливерпуль» доминирует в Европе. Когда он скончался в 1981-м, через 7 лет после ухода с «Энфилда», в свидетельстве о смерти были зафиксированы две остановки сердца. Джонни Джайлз, бывший полузащитник «Лидса», говорил: «Я уверен, что Билл Шенкли умер из-за разбитого сердца».

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