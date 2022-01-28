«Зенит» снимает игрока для тёщи, «Спартак» — эмоции Ваноли. Как клубы РПЛ показывают сборы

Футбол в России на паузе. Клубы проходят сборы в тёплых странах, участвуют в товарищеских матчах и, по сути, живут насыщенно: не только много тренируются, но и общаются, встречают новичков, шутят друг над другом, отрабатывают финты. И попадают в интересные ситуации. То Васин сядет за руль электрокара и свернёт не туда, то Дзюба выйдет на позиции защитника, то новый главный тренер «Спартака» покажется таким же эмоциональным, как Каррера или Тедеско.

Погрузиться в жизнь команд со сборов помогают видеоблоги – в них игроков можно увидеть максимально близко и услышать, как им живётся в период интенсивных нагрузок.

Перед вами – субъективный разбор всего того, что снимают на сборах 16 клубов РПЛ. Традиционно – пойдём в той последовательности, в которой клубы расположены в турнирной таблице.

«Зенит»

У чемпиона появилась рубрика «Эпизодически», где за минуту можно познакомиться с игроком с необычной стороны или просто посмотреть, как весело живёт команда на сборах.



Запомнился сюжет с новичком команды Иваном Сергеевым, который «фотографируется для тёщи»: по сути, показана обычная съёмка, но дополненная весёлыми комментариями клубного фотографа Вячеслава «Палыча» Евдокимова: «Руки в бочины», «Улыбнись, как ты это делаешь с девчонками», «Давай фото тёще подгоним».

Из других сюжетов – интервью с завёрнутым в мат Суторминым и командующий в электрокаре Клаудиньо (его бесит, что машина никак не поедет, и он на смеси русского и португальского всех торопит).



А вот дневник сборов у «Зенита» классический: показывают тренировку с разных углов, удары по воротам, иногда общение игроков между собой.

Фото: fc-zenit.ru

«Динамо»

Самый разнообразный контент – как раз у «Динамо».



Во-первых, у клубных влогов (и вообще у всех медиа) есть лицо – Полина Лысенко. Футболисты её знают, хорошо реагируют, шутят в ответ и рассказывают истории. Обязательная часть программы – подколы Даниила Фомина.

Во-вторых, для камеры нет запретных зон. Зрителям показывают все части тренировки: и игровую, и работу с мячом, и упражнения с весами. Можно увидеть, как Сандро Шварц общается на нефутбольные темы с футболистами и реагирует на их истории: удивляется, веселится и слушает их серьёзно.



Например, Паршивлюк рассказывает Шварцу, что у православных христиан жена и муж не могут быть крёстными у одного ребёнка.

В-третьих, у дневников «Динамо» есть сюжет – нам показывают не только тренировки, а вообще всю жизнь команды в Катаре. Игроки смотрят стадион будущего чемпионата мира, оценивают его и общаются на разные темы.



Итого: качественная картинка + много красивых планов + содержательные разговоры + влог смотрится как сериал.

«Сочи»

Не снимают на сборах ничего.

ЦСКА

Армейцы снимают много и делают плотные выпуски из разговоров, мини-интервью, тренировок и подробностей товарищеских матчей. Игроки не просто говорят, что сборы – это тяжело, а Испания – это тепло, но и делятся воспоминаниями. Заболотный, например, рассказал про самые тяжёлые сборы: как во времена ФНЛ 22 дня жил с командой на Кипре в одном отеле и постоянно тренировался.

Есть и интервью с новичками и тренером по акробатике, и экспресс-слова тренера Алексея Березуцкого после тренировок. Местами не хватает подписей – не всегда понятно, у кого из сотрудников клуба берут интервью. Плюс некоторые истории кажутся внутренними и не интересными широкой публике – например, аналитик рассказывает, где раньше работал (просто перечисляет команды) и кто его позвал в ЦСКА.



Не хватает качественной картинки. Съёмки на GoPro добавляет в повествование жизни, но не красивых планов. Часто в кадр влезают лишние детали и становится видно, что вещи игроков разбросаны.

Общие ощущения – много всего, но неаккуратно.

«Краснодар»

Динамичные видео на 6-8 минут полны эмоций: игроки много веселятся, улыбаются, пихаются и валятся на газон.



Главное впечатление от дневников «Краснодара» – как же хорош там Крыховяк. Он постоянно на позитиве, яростно кричит после побед и заряжает на борьбу партнёров.

Плюс на канале «Краснодара» вышло 44-минутное интервью с новым главным тренером Фарке на русском и английском – содержательно рассказал про «Норвич» и Томаса Тухеля. Удивил мягким и спокойным голосом.

«Локомотив»

Минималистично – видео по 3-4 минуты без глобального сюжета. Зато можно посмотреть на всё: и на эмоции, и на серьёзные тренировки под руководством немцев, и на разминку под «Белую ночь» Виктора Салтыкова. Качество съёмки больше всего понравилось именно у «Локо».

«Ахмат»

У клуба нет канала в YouTube – всё из-за санкций.

«Крылья Советов»

Сборы отрабатываются классически: беговая работа, удары, короткие разговоры футболистов. А также собранные своими силами трансляции товарищеских матчей: с комментаторами и графикой.



Из забавного – в одном из влогов Никиту Чернова поздравляют с днём рождения формой «Крыльев Советов» (чем же ещё?), вручая ему её из классического белого пакета из супермаркета. Дальше – Чернов убирает туда подарок. На второй сбор выдвигается другая креативная группа клуба – та, которая займётся в том числе и ютубом. Обещают новинки!

«Спартак»

Классические видеодневники: качественные, достаточно содержательные, политкорректные в плане вопросов игрокам. Самое весёлое – когда Джикия берёт паузу, пока за ним не проедет трактор. В остальном – стандартные слова новичков о том, как они рады оказаться в «Спартаке».

Фото: spartak.com

Из видео можно понять, насколько Ваноли эмоциональный тренер. Увидеть Ещенко в роли тренера. И другие важные именно для фанатов этого клуба вещи. Отдельно отмечу содержательное и колоритное интервью с Шамаром Николсоном – про потерю отца, связь с Усэйном Болтом и Бобом Марли, тяжёлое детство и гангстеров на Ямайке.

ВИДЕО.

«Рубин»

Влоги под музыку (в «Рубине» к музыкальному вопросу отнеслись внимательнее всего). Без линейного повествования – мы видим и удары, и слова футболистов, и весёлые видео с тренировок. Всё это максимально близко – похоже, у операторов есть полный доступ к футболистам и тренерам. Каждое видео – небольшой, но завершённый клип. Именно клип, потому что мелодичный и динамичный.



ВИДЕО.

«Урал»

Не хватает качественной камеры: видео бликует и кажется выцветшим. Но тренировки и общение футболистов отражены в полном масштабе.

Новинка от «Урала» – «Турнир большой руки». На видео футболисты клуба играют в смесь гандбола и футбола: делают передачи руками, а забивают в ворота ногами. Посмотрите – там есть красивые голы!

ВИДЕО.

«Арсенал»

Регулярные небольшие видео без сюжета, но с красочными съёмками с дрона и развёрнутыми комментариями футболистов (например, Панченко рассказал, как на отдыхе встретил Левандовского). Много подробностей для болельщиков команды, которые хотят знать, кто кого обыграл в двухсторонке.

«Нижний Новгород»

Сборы на канале не показаны, но есть одно видео: «Комплекс упражнений для наших болельщиков». Там зож-блогер Арсений Ким, который помогает клубу с физподготовкой, в течение минуты объясняет технику приседаний.

«Ростов»

Минутные видео под музыку – яркая картинка, но ничего непонятно.

«Уфа»

Мой фаворит среди провинциальных клубов с самым самобытным видеодневником. Мы не видим человека за кадром – пресс-атташе клуба Сергея Тыртышного – но слышим его стендап.

Фото: vk.com/ufafc

Сергей не просто снимает тренировки и быт команды, но и комментирует происходящее. Так, например, выглядит, его разговор с вратарём Беленовым:



– Как тебе новичок? С серьгой?

– Серьгу придётся снять!



Тыртышный реагирует на шутки игроков: «Ха-ха-ха, Петросян». У него могут отобрать камеру и начать снимать. Зато все позитивно на него реагируют: улыбаются, застенчиво смеются, сами начинают с ним болтать.

У «Уфы» есть турецкий гид-координатор Ибрагим. Ему, а также его другу голос уфимского ТВ рассказывает, что противостояние «Галатасарай» – «Фенербахче» можно сравнить с матчем «Спартак» – «Уфа», ведь в России все выбирают между этими двумя командами.

«Химки»

У клуба контента со сборов пока нет.

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Так о своей жизни на сборах рассказывают 16 клубов РПЛ. У кого получается интереснее всего? Кого смотрите вы? Рассказывайте в комментариях!