Самые дорогие в мире дома футболистов. Роналду уступает лидеру в 5 раз, а Месси ещё больше

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Самые дорогие в мире дома футболистов
Самые дорогие в мире дома футболистов
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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Особняк Дэвида и его жены Виктории в Лондоне стоит $ 50 млн. Недвижимость расположена в престижном районе Холланд Парк. По соседству живут певец Робби Уильямс, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и другие знаменитости.
В доме есть 8 спален, 7 ванных комнат, тренажёрный зал, спа-салон, 4 маникюрных салона, подиум и даже внутренний водопад. Дэвид скупил недвижимости по всему миру почти на $ 100 млн, но самый роскошный дом находится на родине в Лондоне.
В доме есть 8 спален, 7 ванных комнат, тренажёрный зал, спа-салон, 4 маникюрных салона, подиум и даже внутренний водопад. Дэвид скупил недвижимости по всему миру почти на $ 100 млн, но самый роскошный дом находится на родине в Лондоне.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Огромный особняк Уэйна Руни в Чешире стоит $ 27 млн. В доме есть футбольное поле, зона отдыха, два искусственных озера, бассейн и домашний кинотеатр. Недвижимость была построена с нуля, поэтому такая дорогая.
Самуэль Это'О
Самуэль Это'О
Вилла камерунца в Портофино стоит $ 25 млн. Ходят легенды, что в доме обитает дух Тутанхамона. Ранее особняк принадлежал графу Карнарвону, обнаружившему гробницу фараона в 1922 году.
Джон Терри
Джон Терри
Джон скупил недвижимости в Англии примерно на $ 60 млн. Самый дорогой дом за $ 21,5 млн находится в Сурее. В особняке 7 спален, 6 ванных комнат, бассейн, домашний кинотеатр и прочие удобства.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Огромное здание в Нью-Йорке с бассейном, баром, кафе и 12-метровым аквариумом. Дом своей мечты Тьерри купил за $ 15 млн.
Дидье Дрогба
Дидье Дрогба
В 2007 году Дрогба купил особняк в Оксшотте у российского бизнесмена Юрия Шефлера. Стоимость — $ 14,5 млн. В доме полно удобств, а по соседству живёт легенда британского рок-н-ролла Сэр Клифф Ричард.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Лондонский особняк обошёлся легенде «Челси» в $ 12,9 млн. В доме есть просторная гостиная открытой планировки, сад, большая кухня с белыми глянцевыми шкафами и всё необходимое для шикарной жизни.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
У Роналду есть недвижимость в Португалии, Италии, Англии, США, Испании. Дом в Башне Трампа в Нью-Йорке был куплен за $ 18,5 млн, но цена обвалилась более чем в 2 раза. Сейчас самой дорогой недвижимостью Криштиану считается особняк на Мадейре за $ 10 млн.
Лионель Месси
Лионель Месси
Дом Лео в Барселоне стоит всего $ 5 млн. Месси не любитель тратиться на недвижимость. Он больше ценит авто. Его Ferrari 335 S Spider Scaglietti за $ 30 млн — самая дорогая машина в мире среди футболистов.
Самые дорогие в мире дома футболистов. Роналду уступает лидеру в 5 раз, а Месси ещё больше
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