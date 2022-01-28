«Спартак» потерял победу и новичка. Зато в первом матче при Ваноли поразил Бакаев

«Спартак» вернулся на поле. После изматывающих тренировок красно-белые провели первый товарищеский матч в преддверии возобновления сезона. Заодно игра стала первой для нового главного тренера команды Паоло Ваноли. Братиславский «Слован» был по силам, но «Спартак» не победил.

Перед матчем «Спартак» из-за микроповреждений лишился Квинси Промеса и Ильи Кутепова. На поле команда вышла с чёткой схемой «3-4-3». Виктор Мозес занял привычное место на правом фланге, а слева оказался новичок Леон Классен. С первых минут красно-белые принялись прессинговать, но делали это по-особенному — только после громких подсказок тренерского штаба (и лично Ваноли) и в моменты, когда мяч оказывался на фланге. При этом целью «Спартака» были быстрые атаки, а не владение. Мяч у команды не держался.

На 20-й минуте «Спартак» забил благодаря Зелимхану Бакаеву, который вообще был с отрывом самым активным игроком в первом тайме. Вингер красно-белых сыграл в стенку с Мозесом, перехитрил защитника, прошел по лицевой и скатил под удар Даниилу Денисову. Тот не простил — 1:0.

Права на видео принадлежат ФК «Спартак». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Спартака».

Главное впечатление от первого тайма — агрессия «Спартака». Футболисты красно-белых много фолили при попытках отобрать мяч на чужой половине поля. Удивительно, но травма случилась именно в составе спартаковцев. В середине тайма Классен подвернул ногу (степень тяжести повреждения пока неизвестна), и его пришлось поменять на Николая Рассказова. На левый фланг ушёл Мозес.

Поразительная на фоне мощнейших нагрузок активность Бакаева вновь дала результат на 41-й минуте. Зелимхан подошёл к углу штрафной, не стал дожидаться подключения Рассказова, сместился в центр и зарядил с левой — 2:0.

Права на видео принадлежат ФК «Спартак». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Спартака».

В перерыве «Спартак», как это обычно бывает в товарищеских матчах, поменял состав. Рассказов ушёл на более привычный правый фланг, откуда неудачно пасовал в атаке, а слева появился женившийся недавно Лукас Айртон. Вышли на поле и Николсон с Пруцевым. Вратарём стал ещё один новичок Илья Свинов. И оказался не хуже Александра Селихова! Свинов принялся тащить и пару раз спас команду от пропущенного гола, но оказался не всесильным.

Фото: spartak.com

На 60-й минуте «Спартак» пропустил после атаки по флангу Айртона и неудачного действия молодого Артёма Гуцы. А на 86-й минуте история повторилась. Правда, в этот раз вина была уже явно на самом Айртоне. После уверенной победы в первом тайме «Спартак» всё растерял во втором — 2:2.

Ваноли ещё предстоит научить футболистов «Спартака» своим принципам игры и прессингу, внедрить в состав многочисленных новичков. Но уже сейчас в глаза бросается то, как Паоло переносит свои эмоции и требовательность из тренировок в матчи. Интересны и эксперименты (например, перемещение Литвинова на позицию защитника), хотя глобальных выводов из них делать пока рано. Но эмоциональный заряд игроков (и в первую очередь тренера) виден уже сейчас. При непростом весеннем графике такой настрой может помочь.