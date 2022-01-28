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«Спартак» — «Слован» — 2:2, обзор матча, 28 января 2022 года: что показал Ваноли, травма Классена и голы Бакаева

«Спартак» потерял победу и новичка. Зато в первом матче при Ваноли поразил Бакаев
Михаил Рождественский
«Спартак» потерял победу и новичка
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Красно-белые обидно растеряли преимущество и пропустили на последних минутах.

«Спартак» вернулся на поле. После изматывающих тренировок красно-белые провели первый товарищеский матч в преддверии возобновления сезона. Заодно игра стала первой для нового главного тренера команды Паоло Ваноли. Братиславский «Слован» был по силам, но «Спартак» не победил.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 января 2022, пятница. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Денисов – 22'   2:0 Бакаев – 41'   2:1 Вайсс – 60'   2:2 Чаврич – 87'

Перед матчем «Спартак» из-за микроповреждений лишился Квинси Промеса и Ильи Кутепова. На поле команда вышла с чёткой схемой «3-4-3». Виктор Мозес занял привычное место на правом фланге, а слева оказался новичок Леон Классен. С первых минут красно-белые принялись прессинговать, но делали это по-особенному — только после громких подсказок тренерского штаба (и лично Ваноли) и в моменты, когда мяч оказывался на фланге. При этом целью «Спартака» были быстрые атаки, а не владение. Мяч у команды не держался.

На 20-й минуте «Спартак» забил благодаря Зелимхану Бакаеву, который вообще был с отрывом самым активным игроком в первом тайме. Вингер красно-белых сыграл в стенку с Мозесом, перехитрил защитника, прошел по лицевой и скатил под удар Даниилу Денисову. Тот не простил — 1:0.

Права на видео принадлежат ФК «Спартак». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Спартака».

Главное впечатление от первого тайма — агрессия «Спартака». Футболисты красно-белых много фолили при попытках отобрать мяч на чужой половине поля. Удивительно, но травма случилась именно в составе спартаковцев. В середине тайма Классен подвернул ногу (степень тяжести повреждения пока неизвестна), и его пришлось поменять на Николая Рассказова. На левый фланг ушёл Мозес.

Поразительная на фоне мощнейших нагрузок активность Бакаева вновь дала результат на 41-й минуте. Зелимхан подошёл к углу штрафной, не стал дожидаться подключения Рассказова, сместился в центр и зарядил с левой — 2:0.

Права на видео принадлежат ФК «Спартак». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Спартака».

В перерыве «Спартак», как это обычно бывает в товарищеских матчах, поменял состав. Рассказов ушёл на более привычный правый фланг, откуда неудачно пасовал в атаке, а слева появился женившийся недавно Лукас Айртон. Вышли на поле и Николсон с Пруцевым. Вратарём стал ещё один новичок Илья Свинов. И оказался не хуже Александра Селихова! Свинов принялся тащить и пару раз спас команду от пропущенного гола, но оказался не всесильным.

Фото: spartak.com

На 60-й минуте «Спартак» пропустил после атаки по флангу Айртона и неудачного действия молодого Артёма Гуцы. А на 86-й минуте история повторилась. Правда, в этот раз вина была уже явно на самом Айртоне. После уверенной победы в первом тайме «Спартак» всё растерял во втором — 2:2.

Ваноли ещё предстоит научить футболистов «Спартака» своим принципам игры и прессингу, внедрить в состав многочисленных новичков. Но уже сейчас в глаза бросается то, как Паоло переносит свои эмоции и требовательность из тренировок в матчи. Интересны и эксперименты (например, перемещение Литвинова на позицию защитника), хотя глобальных выводов из них делать пока рано. Но эмоциональный заряд игроков (и в первую очередь тренера) виден уже сейчас. При непростом весеннем графике такой настрой может помочь.

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