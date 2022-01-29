«Барса» взяла главного качка АПЛ. Траоре достиг такой мощи без работы с железом!

Пока «Тоттенхэм» торговался с «Вулверхэмптоном» по трансферу Адама Траоре, на горизонте появилась «Барселона». Её предложение понравилось боссам «Вулверхэмптона», и теперь футболист возвращается в Испанию.

Траоре выделяется среди большинства игроков тремя составляющими: скоростью, дриблингом и огромной, как для среднестатистического футболиста, мускулатурой. В детстве ему предлагали заняться американским футболом, но Траоре предпочёл европейский вариант.

Но статистически Адама никогда не впечатлял. Ни разу за всю карьеру не забил больше 10 голов за сезон, а в этом – отличился всего одним голом. Несмотря на это, он остаётся востребованным игроком на рынке: «Тоттенхэм» был готов отдать за него £ 15 млн, но «Вулверхэмптон» просил на £ 5 млн больше. Пока клубы пытались прийти к общему знаменателю, в сделку вмешалась «Барселона». Её предложение: аренда до конца сезона с правом выкупа за € 35 млн. Почему же, несмотря на неудачный сезон, на Траоре такой спрос?

Как для Траоре всё начиналось в АПЛ: чуть не затух, но потом «Вулверхэмптон» отдал рекордные деньги

Первым английским клубом в карьере Адама стала «Астон Вилла», в которую он перешёл в возрасте 19 лет. В сезоне-2015/2016 Траоре не впечатлил: две голевые передачи в 10 матчах АПЛ. «Вилла» вылетела в Чемпионшип и продала Траоре в «Мидлсбро». И снова провал: ноль результативных действий в 27 матчах чемпионата.

«Мидлсбро» тоже вылетел в Чемпионшип, но оставил футболиста у себя и не пожалел: пять голов до сих пор остаются персональным рекордом Траоре в матчах чемпионата. К ним он добавил 10 голевых передач.

Это произошло в сезоне-2017/2018: «Мидлсбро» по итогам чемпионата занял пятое место, выбрался в плей-офф за право выхода в АПЛ, но там уступил «Астон Вилле». Клубу предстоял ещё один сезон в Чемпионшипе, но уже без Траоре. Победитель того сезона Чемпионшипа «Вулверхэмптон» отдал за него £ 18 млн. Эта сумма на тот момент стала рекордной покупкой для клуба.

По возвращении в АПЛ в сезоне-2018/2019 «Вулверхэмптон» с ходу взлетел на седьмое место. Но статистика Траоре вновь не впечатлила – всего один гол и голевая передача в 29 матчах АПЛ. Но главный тренер клуба Нуну всегда защищал игрока: «Я буду постоянно повторять, что Адама уникален – нет второго такого же футболиста».

Подобные комментарии можно было регулярно услышать от Нуну в те моменты, когда результативность Траоре не впечатляла. Прорывные и неудачные сезоны бывают у каждого игрока, а в чём Адама действительно уникален – так это в своей трансформации.

Вас всех волнует, почему он такой качок. Объясняем

Внешний вид Траоре сформировался благодаря трём вещам: генетике, диете и особому подходу к тренировкам. Он с детства выделялся скоростью, чем привлёк внимание скаутов НФЛ – главной лиги по американскому футболу. Но Траоре всегда стремился связать свою жизнь с другим видом спорта: «Мне хотелось играть в европейский футбол. На всё остальное я не обращал внимания».

Если взглянуть на фото Траоре в академии «Барселоны» и впоследствии, уже в «Мидлсбро» и «Вулверхэмптоне», создаётся впечатление, что это два разных человека.

Интересно, что при этом Траоре не работает в тренажёрном зале с гирями и штангами. «Если бы я занимался с железом, то стал бы ещё больше. Лишь профилактика и физическая работа. Я не качаюсь, иначе мышцы были бы ещё больше». Укреплять тело Траоре начал ещё в «Барселоне»: постоянный бег на запредельной скорости перегружал колени, потому что мышцы были слабыми.

Нередко при наборе веса игроки начинают терять скорость. Яркий тому пример – Ромелу Лукаку, который в «Манчестер Юнайтед» выглядел как неподвижный шкаф. Благодаря грамотной работе диетолога и персонального тренера Траоре избежал этой проблемы. На тренировках упор делался не на работу с железом, а на кардио. В рацион включили побольше рыбы, нежирного мяса и овощей.

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Правильный подход к подготовке и восстановлению помог Траоре избежать регулярных травм. Его скорость не снизилась, Адама регулярно входит в топ игроков по этому показателю, однажды он разогнался до 36,25 км/ч. Всё в порядке и с резкостью движений: в сезоне-2019/2020 Траоре сделал 183 успешных обводки и превзошёл рекорд Эдена Азара из сезона-2014/2015 — 180.

Остановить Траоре без нарушений правил крайне сложно. Соперники применяли различные приёмы, чтобы противостоять ему. В том числе хватали за футболку, руки и плечи. Из-за этого у Траоре начались проблемы с плечами. Чтобы её решить, в «Вулверхэмптоне» придумали неожиданное решение: намазывать руки Траоре детским маслом. «Когда я первый раз намазал руки, было забавно, никто не мог схватить меня. Потом меня постоянно спрашивали, как же так происходит, а я отвечал, что сам не пойму».

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Вышел на пик в сезоне-2019/2020. Затем началось падение, которое продолжается до сих пор

«Вулверхэмптон» великолепно пережил синдром второго сезона: клуб снова занял седьмое место по итогам сезона-2019/2020. Остаться на том же уровне не помешало даже участие в Лиге Европы, в которой «Вулверхэмптон» дошёл до четвертьфинала.

Стабильному уровню способствовали выступления ведущих игроков команды. Адама Траоре выдал свой второй лучший показатель в карьере по системе «гол+пас»: за 37 матчей АПЛ у него четыре гола и девять пасов. Больше было только в сезоне-2017/2018, когда в составе «Мидлсбро» Траоре набрал 15 очков (пять голов и 10 пасов).

Беготня и дриблинг Траоре наконец-то из эффектных превратились в эффективные. В сезоне-2019/2020 он особенно хорошо взаимодействовал с Раулем Хименесом. Они стали лучшим дуэтом сезона по количеству голов, забитых с передач друг друга. Таких у них набралось 10, второе место заняли Кевин Де Брёйне и Серхио Агуэро (шесть), и сразу три дуэта набрали пять голов (Роберто Фирмино и Мохамед Салах, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, Теэму Пукки и Тодд Кантвелл).

Качественное выступление отразилось на цене Траоре: летом 2020-го он стоил £ 31,5 млн, а к октябрю того же года достиг своего пика в £ 36 млн. Но следом за спадом в игре последовало и снижение стоимости. В сезоне-2020/2021 регрессировал не только Траоре, но и «Вулверхэмптон». В ноябре команду ослабила тяжелейшая травма черепа у Рауля Хименеса. Дуэт с ним распался, а статистика Траоре резко ухудшилась: в первых 16 турах АПЛ он не отличился результативными действиями.

Снижение результативности Адама Нуну объяснял сменой позиции. В сезоне-2020/2021 полузащитник чаще выходил на непривычной позиции левого вингера, а также в отсутствие Хименеса провёл 12 матчей центральным нападающим. Траоре не забивал за клуб в 33 матчах во всех турнирах, а прервал эту серию лишь в январе 2021-го. «Сейчас он вынужден выступать на другой стороне поля, здесь другая динамика, иной приём мяча и то, как он встречается с соперниками», — объяснял регресс Траоре Нуну.

Адама так и не приблизился к своим лучшим показателям: за 37 матчей АПЛ отдал два гола и оформил три передачи. «Вулверхэмптон» завершил сезон на 13-м месте, а Нуну покинул клуб. Его сменил Бруну Лаже, при котором пока что Траоре не вернулся на прежний уровень.

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Траоре всё так же хорош на мяче, но без него — один из худших в лиге

Бруну Лаже оставил схему с пятью защитниками. При нём «Вулверхэмптон» начал сезон игрой высоким блоком и прессингом на половине соперников. В первых трёх турах клуб превзошёл «Лестер», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» по ударам по воротам, но всем троим проиграл с одинаковым счётом 0:1. Траоре эти матчи провёл на позиции левого вингера, но затем Лаже выпускал его правым вингером, атакующим полузащитником и даже центральным нападающим.

Адама всё так же продолжал накручивать своих соперников. В среднем по сезону у него лучший показатель в мире: 11,24 обводки на 100 минут (по данным CIES Football Observatory). Но долгое время его показатель прессинга был одним из худших в лиге (2,92 прессинг-действия за 90 минут в АПЛ этого сезона). Хуже прессинговали только Криштиану Роналду и Аллан Сент-Максимен.

Лаже набрался терпения: «Мы работаем над ситуацией. Я знаю, что Адама способен выступать прекрасно на позиции вингера. Но ещё я хочу, чтобы он лучше понимал, как действовать между линиями соперника. Ему нужно понять наши требования. Прессинг начинается с нападающего. Мы работаем не только над командой, но и над каждым игроком индивидуально».

Траоре прислушался и прибавил. За 154 минуты декабрьских матчей с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» он совершил 27 прессинг-действий. Тогда как за 151 минуту в матчах с «Бёрнли», «Ньюкаслом», «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас» до этого он совершил всего 14 попыток прессинга.

С реализацией у Траоре пока остаются трудности (один гол, ноль передач за 23 матча), но тут проблема общая у всего «Вулверхэмптона». К середине января у клуба был один из худших показателей по реализации. В среднем «Вулверхэмптон» забил 0,73 гола. Хуже в топ-5 лигах Европы только «Гройтер Фюрт» (0,72), «Салернитана» (0,68), «Хетафе» (0,65) и «Норвич» (0,4).

Наладить игру «Вулверхэмптона» в атаке – следующая задача Лаже. Но будет ли в этом принимать участие Траоре?

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Конте видел в Траоре защитника, но тот выбрал «Барселону»

Перед зимним трансферным окном Антонио Конте обозначил позиции, на которые ему нужно усиление: правый вингер, полузащитник и нападающий. По вингеру сразу появилась информация о заинтересованности в Траоре. The Athletic сообщил, что Конте видит в нём не только атакующего исполнителя, но и правого защитника. Но, как отмечает тот же источник, Адама оказался не в восторге от перспективы выступать в защите.

В «Барселоне» Траоре видят исключительно как атакующего исполнителя. В команде всего три левых вингера и два правых. Из левых вингеров на неопределённый срок выбыл Ансу Фати, которого уговаривают сделать операцию. Помимо него, есть малоопытные Абде Эззалзули и Ферран Жутгла. А из правых вингеров – только Ферран Торрес и Усман Дембеле. Последний не договорился с клубом по условиям обновлённого контракта и, скорее всего, покинет «Барселону».

Траоре хорошо знаком с системой «Барселоны», ведь он является её воспитанником. К тому же он начинал во взрослой команде, когда там выступал Хави. Проблем с адаптацией к команде и требованиям тренера возникнуть не должно.