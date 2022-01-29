В «Спартаке» — свежая игровая революция. Главные выводы по первому матчу Ваноли

В пятницу «Спартак» провёл первый матч под руководством Паоло Ваноли – 2:2 со «Слованом». Разумеется, пока слишком рано анализировать футбол глубоко, выявлять недостатки новой команды или, наоборот, её преимущества над старой версией. Зато уже сейчас можно наметить вектор развития игровой модели и некоторые базисные принципы, которые внедрял Ваноли в прошедшие пару недель. Игра дала достаточно интересной информации.

Основная схема — 3-4-2-1. А в концовке было что-то похожее на 3-5-2

Как и ожидалось, Ваноли выбрал расстановку с тремя центральными защитниками. Она, во-первых, хорошо знакома итальянцу по длительному периоду совместной работы с Антонио Конте. Во-вторых, лучше подходит текущему составу – позволяет маскировать проблемы крайних защитников, предполагает активное участие Айртона и Мозеса в атаках сразу в высоких точках.

Любопытна вариация схемы, выбранная Ваноли – 3-4-2-1 с одним центрфорвардом и двумя инсайдами под ним. В первом тайме под Соболевым расположились Игнатов и Бакаев – они могли насыщать середину (так, что вокруг центральной оси с учётом опорников было сразу четыре игрока), а могли уйти и ближе к флангу. Тот же Бакаев в первом тайме здорово взаимодействовал справа с Мозесом, через их зону команда провела почти все опасные атаки.



Для Бакаева, кстати, переход на 3-4-2-1 (эпизодично были и более широкие 3-4-3) – потенциально очень хорошая новость. В этой системе, в отличие от 3-5-2 или 3-4-1-2, Зелимхан сможет чаще оказываться на пространстве справа, принимать мяч лицом к воротам, а не спиной, получать возможности для смещений в середину под левую ногу. Не будем делать долгосрочных прогнозов, но в пятницу Бакаев стал самым эффективным игроком команды – отдал голевую передачу после обводки у лицевой, забил фирменный гол сам после контратаки и увода мяча к центру.

Фото: spartak.com

Во втором тайме «Спартак» также применил 3-4-2-1, под форвардом Николсоном играли Хлусевич (левее) и Ларссон (правее). А в концовке, после замены Рассказова на Маркитесова, красно-белые использовали что-то похоже на 3-5-2 с двумя нападающими Ларссоном и Николсоном.

Пока нет смысла оценивать состав. Но некоторые кадровые решения Ваноли смотрелись интересно

Основной задачей главного тренера на эту игру стало равномерное распределение игрового времени – все готовые футболисты должны были провести по 45 минут. Здесь явно не было прообраза основного состава (в каждом из таймов играли смешанные варианты), а в некоторых случаях могли корректироваться позиции игроков.



Например, означает ли выход Литвинова в самом центре обороны то, что Ваноли видит его прежде всего там? Могли сказаться другие факторы: выбыл из-за повреждения Кутепов, а в опорной зоне для 3-4-3 игроков на два тайма хватило и без Литвинова. В первом тайме там вышли Мельников и Умяров, во втором – Зобнин и Пруцев. Вероятно, Руслан попросту был нужнее в центре обороны конкретно в этом матче.

Но вообще Литвинов в молодёжной сборной и в «Спартаке-2» нередко играл в роли центрального защитника. И есть ощущение, что здесь ему даже комфортнее: он чаще развёрнут к чужим воротам, не сталкивается с плотностью, имеет возможность выполнить зрячий первый пас. А длинная передача у Руслана отличная, что он в матче со «Слованом» и показал, когда здорово развернул атаку налево на Классена сразу в финальную треть. Также была и качественная диагональ направо. А ещё Литвинов попробовал забросить напрямую на Соболева в переднюю линию – это тоже смотрелось перспективно.

Хлусевич в роли левого нападающего – тоже одна из ожидаемых опций. Для этой позиции у него есть сочетание дистанционной скорости и мощи, умение замыкать подачи и прострелы в штрафной, смещения в середину под правую и удар. Но в дальнейшем, особенно после возвращения Промеса, Даниил наверняка будет чаще рассматриваться как правый латераль. Даже в игре со «Слованом» в концовке он успел побегать на этой позиции.

Основной принцип в обороне — активный прессинг вверху

В первом тайме «Спартак» часто прессинговал и редко садился в низкий блок. Схема прессинга – 5-2-3. Тройка нападающих встречала чужих защитников в передней линии, Игнатов и Бакаев предварительно занимали полусредние позиции – начинали движение от середины (примерно от чужих опорников). Уже по факту обратной передачи или передачи на крайнего защитника стартовал активный прессинг и происходили всеобщие смещения к мячу.

Стиль обороны «Спартака» смотрелся агрессивным, простого плассирования и обороны в среднем или низком блоках в первом тайме почти не было. Зато было много фолов – 19 за весь матч при среднем показателе по сезону в 12,5. И более половины нарушений – 10 – произошло на чужой половине поля. Это тоже следствие агрессии.



Уже сейчас понятно, что в такой схеме и в таком стиле обороны повышенные требования будут предъявлены к фланговым форвардам. Им нужно опускаться назад при среднем и низком блоках, чтобы 5-2-3 превращались в 5-4-1 (иначе не окажется контроля ширины). Плюс в матче со «Слованом» Игнатову и Бакаеву приходилось покрывать горизонтальные расстояния на рывках при прессинге – именно они в приоритете должны были смещаться при передачах на чужого флангового защитника. Благодаря этому латерали могли не выбрасываться, сохранять позиции и не оставлять дыры за спинами.

Во втором тайме у «Спартака» резко снизилось качество обороны – особенно часто проблемы возникали на фланге Айртона и совсем юного Гуцы, отсюда же пришли оба гола. Стоит с пониманием отнестись к ошибкам, однако также отметим, что «Спартак» в целом во втором тайме стал хуже прессинговать. Сказался выход Ларссона и Николсона. Фактурный ямайский форвард пока не понимает принципы смещений – делает это даже хуже Соболева. И в Бельгии у него, кстати, тоже хватало проблем в оборонительной фазе. Красно-белые стали легко запускать чужих опорников в середину. Отсюда и большое количество пропущенных атак.

Впрочем, ещё раз подчеркнём, что пока нет смысла глубоко оценивать качество игры. Обсуждаем прежде всего принципы.

В атаке пока не так много упрощений. В первом тайме многое шло через правый фланг, во втором – через Пруцева

Кто-то ожидал, что «Спартак» при Ваноли свалится к примитивному стилю игры и будет ближе к вертикально-силовому футболу позднего Тедеско. Пока этот тезис не подтверждается. Два главных показателя:



— доля длинных передач «Спартака» в игре составила всего 5%;

— два габаритных нападающих на двоих вступили всего в 5 верховых единоборств. Два у Соболева, три – у Николсона.

Всё это очень скромные цифры, которые характерны вовсе не для упрощённого футбола, а, наоборот, для терпеливого позиционного.



Основные наблюдения:



1) до перерыва прослеживалось большое количество горизонтальных перепасовок между центральными защитниками. Они двигали мяч справа налево и обратно, пытались сместить либо растянуть первую линию чужой обороны, чтобы приоткрыть коридор для надёжного продвижения мяча;



2) при построении атак важен принцип рокировки футболистов. Очень часто позициями справа менялись Бакаев и Мозес: Зелимхан брал широкую позицию, а Мозес залезал в середину;

3) другой частый приём с рокировкой – смещение опорника на позицию крайнего центрального защитника, которое позволяет самому центральному защитнику подняться выше и превратиться во флангового игрока. На картинке снизу Денисов садится на позицию Джикии, Джикия делает рывок по флангу, а левый латераль Мозес уходит к центру;

4) латерали используются при позиционной атаке в роли фланговых нападающих – это уже классика. Тот же Классен до травмы успел дважды получить мяч в перспективных точках;



5) на флангах в идеале должны строиться «ромбы» с участием внешнего центрального защитника, латераля, одного из опорников и флангового нападающего. Так, как на картине снизу;

6) если в первом тайме роль опорников при построении атаки оказалась скромной, то во втором, с выходом Пруцева, центр стал использоваться чаще. Экс-футболист «Крыльев» показал отличное движение под партнёров, качественно двигал мяч вперёд, смело отдавал между линиями. За 45 минут Пруцев отдал 52 передачи, из них 8 с продвижением, 18 – вперёд. Все три показателя – лучшие в команде.



Впечатление от игры остальных новичков пока менее позитивное, однако и здесь обойдёмся без углублений, время для индивидуальных оценок ещё настанет.

Ваноли скорректировал стандарты в обороне

«Слован» подал в матче лишь один угловой, но его хватило, чтобы понять: «Спартак» сразу же отказался от наработок предыдущего тренера. При Витории красно-белые оборонялись по зонному принципу, сейчас произошло возвращение к «персоналке». Один игрок «Спартака» (Классен) расположился перед подающим, чтобы не допустить розыгрыш низом и заставлять соперника «задирать» мяч. Ещё один (Соболев) играл по мячу у ближней штанги. Все остальные действовали один в один.

Осенью «зона» «Спартака» не была образцовой, команда многовато пропускала и допускала. Но сомневаюсь, что переход Ваноли связан именно с этим. Скорее, он попросту внедрил принципы, которые ему привычны (Конте в своих командах также использует при стандартах «персоналку»).

Выводы

Как и ожидалось, «Спартак» сразу же начал меняться. Эта команда уже сильно отличается от той, что была при Витории.



Время для оценки качества футбола наступит чуть позже, с каждым следующим контрольным матчем можно повышать требования и становиться более придирчивыми. Пока же просто зафиксируем, что очередная игровая революция состоялась.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.