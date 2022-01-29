Кошмарный год Антона Миранчука — без перехода в «Зенит» и полных матчей. Что с ним сейчас?

Осень 2020-го – лучшее время Антона Миранчука в «Локо». После отъезда брата Марко Николич сделал его определяющим игроком в атаке, и он не подвёл: забил три в самой достойной Лиге чемпионов команды с «Баварией» и «Атлетико», стабильно вызывался в сборную Черчесовым, а тренер методично интегрировал его в состав. Да, в декабре футболист услышал знаменитую цитату про «золотой актив», но вряд ли это испортило общее впечатление. В итоговом интервью года Антон озвучил скромную мечту, которая должна была стать ближайшей целью – уехать в европейский чемпионат вслед за братом. В идеальном мире это могло случиться как раз в 2021-м. Игрок продолжил бы прогрессировать при Николиче, а летом клуб получил бы предложение от клуба из топ-5. Но всё сломалось в самом начале.

Проблемы со здоровьем и пропуск Евро-2020

На первом сборе в январе Николич затеял тактическую революцию с переходом на ромб, но Миранчук не был в ней задействован. Тогда он почувствовал боль в приводящей мышце, и медштаб команды запустил консервативное лечение. То есть игрок почти не тренировался и день за днём делал процедуры. Планировалось, что к весне все страдания закончатся: он вернётся без операции и сразу на высокий уровень. В апреле Антон начал тренировки, к середине месяца – первые матчи. Николич давал ему дозированное количество времени: максимум, что он получил за месяц – по тайму с «Динамо» и «Уралом». Так или иначе, 8 матчей за 35 дней – неплохой сценарий возвращения.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Миранчук наверняка рассчитывал, что Станислав Черчесов оценит такие старания и рассмотрит возможность его участия в финальной части Евро-2020. Но в итоге полузащитник не попал даже в расширенный состав. Видимо, важную роль сыграла та самая травма. Ведь главный врач команды Эдуард Безуглов как никто другой знал специфику повреждения – он работал и со сборной, и в клубе.

Летом начались сборы, где Миранчук тренировался наравне со всеми и даже играл товарищеские матчи. Незадолго до этого произошёл другой важный эпизод: в «Локо» поменялся медштаб – вместо Безуглова и Карлицкого в клуб пришли Репетюк и Резепов. Именно двух последних после обвинят во всех проблемах Антона. Так или иначе, в июле он начал сезон вместе с остальными, пусть и на скамейке запасных. Миранчук по-прежнему не чувствовал себя достаточно здоровым для целого матча, поэтому выходил на замену. Но через месяц закончилась и эта практика. Параллельно сорвались переговоры с «Зенитом».

Срыв перехода в «Зенит»

В Петербурге действительно хотели взять Антона. Но руководство не было полностью погружено в ситуацию с его травмой. Агент футболиста Вадим Шпинёв считал, что ситуация близка к разрешению и вскоре Миранчук вернётся на свой уровень. При этом по своим данным он не особо подходил под концепцию Рангника, поэтому переход в «Зенит» казался логичным решением. Особенно с учётом того, что игрока очень хотел видеть в составе Сергей Семак. Стороны договорились о сумме и личном контракте. А потом в «Зените» узнали, что игрок, вероятно, даже не пройдёт медосмотр. Так как вновь почувствовал боль и больше не играет за «Локо». Здесь уже выступил Шпинёв и назвал виновного в истории.

«У Антона проблема с января. Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание. Это всё затягивается, но никто ничего не делает. К сожалению, медицинский штаб возглавляет человек, которого на этой должности быть не должно просто по определению.

Потому что он иуда в первую очередь.

Во-вторых, его профессиональные качества далеки от идеала, человек не должен занимать это место, – сказал Шпинёв «СЭ».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Антон отправился на новое лечение, но теперь в Германию. Там у него выявили частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения. Репетюк же продолжил работу в «Локо».

Что с Антоном сейчас?

Миранчук полетел на первый зимний сбор «Локо» и постепенно начинает работать полноценно. Правда, как сообщил «РБ-Спорт», ему ещё раз нужно слетать в Германию, чтобы немецкие специалисты убедились в правильности восстановления. Полноценное участие Миранчука в тренировках и товарищеских матчах ожидается ко второму сбору. А у Маркуса Гисдоля при желании будет время встроить игрока в тактическую модель команды.

При этом появлялась информация, что «Локо» готов расстаться с Антоном уже зимой, а Томас Цорн предлагал его нескольким клубам. Но сложно предположить, кто готов взять Миранчука сейчас за приличную сумму, учитывая, что он не сыграл за год ни одного полного матча. Если позиция клуба не изменится, то проще осуществить трансфер летом, а весной дать ему хотя бы минимальное количество времени. Тем более сам Антон в мотивации после такого кошмарного года не нуждается. А потенциальный покупатель должен понимать, что игрок поправился – иначе клубу будет очень сложно на нём хорошо заработать.