Самый дорогой трансфер зимы и новый конкурент для Миранчука. Главные сделки недели

До закрытия зимнего трансферного окна в Европе осталось совсем немного времени. У клубов ещё есть несколько часов для заключения сделок, и наверняка мы увидим немало переходов «на флажке». А пока расскажем о трансферах, состоявшихся в предыдущие дни.

Душан Влахович из «Фиорентины» в «Ювентус»

Пока что самый дорогостоящий переход зимнего трансферного окна. Согласно данным Transfermarkt, «Ювентус» выложил за результативного нападающего € 81,6 млн с учётом бонусов. У Влаховича впечатляющая статистика в этом сезоне (20 голов в 24 матчах), и его уход разгневал болельщиков «Фиорентины». Фанаты клуба из Флоренции, которые не переносят «Ювентус», уже посвятили Душану оскорбительные баннеры. Впрочем, им не привыкать к подобным трансферам. В 2017 году Флоренцию на Турин сменил Федерико Бернардески, а в 2020-м по аналогичному маршруту проследовал Федерико Кьеза. Впоследствии оба завоевали золотые медали чемпионата Европы. Как бы там ни было, в лице 22-летнего Влаховича «Ювентус» получил серьёзное усиление, а у «Фиорентины» появились деньги на покупку нового форварда.

Фото: juventus.com

Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью»

Первая половина нынешнего сезона сложилась для 26-летнего футболиста далеко не лучшим образом. Антони отыграл 367 минут во всех турнирах и забил всего-навсего один мяч. В такой ситуации решение о переезде в другой клуб выглядит весьма логичным. «Севилья» арендовала Марсьяля до конца сезона, а сам футболист объяснил, почему сделал выбор в пользу этого клуба. По словам Антони, он перешёл в «Севилью» из-за главного тренера Хулена Лопетеги и спортивного директора Рамона Мончи. Возможно, именно в Испании Марсьяль реанимирует свою карьеру. Не исключено, что в ближайшее время «МЮ» покинут и другие футболисты, в частности, Донни ван де Бек и Джесси Лингард.

Робин Госенс из «Аталанты» в «Интер»

Ещё один топ-клуб Италии оформил трансфер из внутреннего чемпионата. «Интер» арендовал у «Аталанты» флангового футболиста Робина Госенса, при этом в договоре предусмотрена опция выкупа. В этом сезоне немец провёл всего восемь матчей и пропустил длительное время по причине травмы. Из-за повреждения подколенного сухожилия Робин не принимал участия в официальных матчах с конца сентября 2021 года. А вот прошлый сезон оказался для игрока очень продуктивным: 32 матча в Серии, 11 голов, 6 результативных передач. «Аталанта», в свою очередь, уже нашла замену Госенсу. Согласно данным Football Italia, бергамаски нацелились на приобретение флангового защитника «Лацио» Мануэля Лаццари.

Фото: inter.it

Адама Траоре из «Вулверхэмптона» в «Барселону»

Состав «Барселоны» вот-вот пополнит футболист, который в своё время играл в её академии. В нынешнем сезоне Траоре забил всего один гол в 23 матчах, но при этом он демонстрирует впечатляющие цифры в плане успешных обводок. Возможно, причина кроется в детском масле, которым 26-летний Адама активно мажет руки, чтобы ускользать от соперников. Траоре никак нельзя назвать результативным футболистом: в прошлом сезоне отличился трижды, в позапрошлом — шесть раз. «Барса» оформляет уже второй крупный трансфер из АПЛ в зимнее трансферное окно — ранее она купила у «Ман Сити» Феррана Торреса. Помимо этого, каталонцы отправили Филиппе Коутинью в «Астон Виллу».

Официально о переходе Траоре ещё не объявлено, но факт сделки никто не скрывает. Сам Адама уже заявил, что очень рад вернуться.

Жереми Бога из «Сассуоло» в «Аталанту»

Ивуариец ярко проявил себя в сезоне-2019/2020, когда набрал 15 (11+4) очков по системе «гол плюс пас» в 35 матчах, выступая за «Сассуоло». В этом сезоне всё не так продуктивно — лишь три голевые передачи в 12 матчах. Несмотря на это, «Аталанта» выложила за футболиста приличную сумму, а именно € 22 млн. Бога всего 25 лет, а он уже поиграл во всех топ-чемпионатах, кроме Бундеслиги. Впрочем, пребывание в АПЛ ограничилось всего одним матчем в составе «Челси». В январе Бога смотался на Кубок Африки, однако проявить себя ему там не удалось. Жереми отыграл на турнире всего 48 минут, а его сборная вылетела в первом же раунде плей-офф.

Фото: atalanta.it

Не исключено, что в «Аталанте» Бога станет конкурентом Алексея Миранчука. Ивуариец чаще играет на левом фланге, но способен сыграть в центре. Выбор в атаке у Джан Пьеро Гасперини станет насыщеннее, а время Миранчука на поле может сократиться.

Артур Кабрал из «Базеля» в «Фиорентину»

А вот и замена Влаховичу. На Александра Кокорина в «Фиорентине» не рассчитывают, поэтому поспешили купить нового нападающего. Выбор пал на 23-летнего Кабрала, за которого заплатили € 14 млн. В последние годы бразилец разрывал чемпионат Швейцарии. В прошлом сезоне Артур стал лучшим бомбардиром своей команды, забив 18 голов. В этом он имел все шансы повторить достижение — в 18 матчах у него 14 мячей. Парень явно заслужил повышения.



Кстати, Кабрал мог оказаться в России. В декабре сообщалось, что форвардом интересуется «Зенит». Однако в итоге уезжающего в Германию Сердара Азмуна заменит другой бразилец — Юри Алберто.

Фелипе Кайседо из «Дженоа» в «Интер»

Неожиданная сделка действующих чемпионов Италии. В «Интере» хотели усилить глубину состава в атаке и решили арендовать Кайседо. Бывшему нападающему «Локомотива» эта роль знакома — с 2017-го по 2021-й Фелипе выходил на замену в «Лацио». Прошлым летом 33-летний эквадорец, как казалось, ушёл от больших задач и перебрался в скромный «Дженоа». Но про Кайседо не забыл Симоне Индзаги, который тоже покинул «Лацио» и возглавил «Интер». В Милане форвард проведёт остаток нынешнего сезона на правах аренды.

Фото: inter.it

Стефано Сенси из «Интера» в «Сампдорию»

И ещё одна сделка «Интера», но в этот раз на выход. На Сенси не так давно возлагали большие надежды (у «Сассуоло» его купили за € 30 млн, ничего себе), но закрепиться в составе миланцев ему не удалось. Недавний победный гол в матче Кубка Италии руководство клуба не переубедил. К «Сампдории» Сенси присоединился на правах аренды до конца нынешнего сезона. Полузащитнику 26 лет, так что ещё есть время перезапустить карьеру.