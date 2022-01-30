Карьера таланта из «МЮ» разрушена? Девушка обвиняет его в избиении и принуждении к сексу

У 20-летнего игрока у Мэйсона Гринвуда неплохой сезон в «Манчестер Юнайтед». Он уже сыграл в АПЛ-2021/2022 18 матчей (16 – в старте), забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Уле-Гуннар Сульшер до увольнения восхищался полузащитником:
«Он феноменален. У него очевидный и сильный прогресс. Мэйсон выкладывается на каждой тренировке и не щадит себя во время матчей. Думаю, если он ещё пару сезонов будет работать на таком уровне, то вырастет в настоящую звезду».
К сожалению, на прогресс Гринвуда накладывается околофутбольный скандал. Его бывшая девушка Гарриет Робсон выложила в «Инстаграме» фотографии, на которых: а) синяки по всему телу; б) разбитая губа; в) самое главное – подпись: «Для всех, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной». Фотографии уже удалены, но их легко можно найти в соцсетях:
Кроме того, была аудиозапись, на которой звучат голоса, предположительно, Гринвуда и Робсон. Диалог такой:
«– Харриет, ты должна поднять ноги. Почему ты не хочешь поднять свои чертовы ноги?
– Нет, я не хочу. Я не хочу секса.
– Меня не волнует, что ты не хочешь секса со мной, слышишь?! Заткнись!
– Не подставляй ко мне свой член.
– Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что ещё ты хочешь, чтобы я сделал? Толкни меня ещё раз. Мы посмотрим, что с тобой будет.
– Нет».
«Сториз» с записью разговора тоже удалена, но и фото, и аудио уже распространились по соцсетям. Обратите внимание на её дату – 22 октября 2021 года:
Какая реакция сейчас на происходящее:
- Гринвуд молчит;
- Гарриет Робсон удалила эти посты и профиль в «Инстаграме»;
- «Манчестер Юнайтед» выпустил небольшое заявление: «Мы знаем об изображениях и обвинениях, которые распространяются в социальных сетях. Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. «Манчестер Юнайтед» не оправдывает насилие любого рода»;
- полиция Большого Манчестера проинформирована об этом эпизоде. Но пока против Гринвуда нет никаких действий.
Это не первое публичное событие, связанное с Гринвудом и Робсон. Пара расставалась на 8 месяцев, но они сошлись в ноябре 2020-го. Тогда они в соцсетях писали: «Теперь всё серьёзно. Мы будем заботиться друг о друге и дарить друг другу любовь».
Гринвуд уже несколько раз попадал в скандалы за пределами футбольного поля
Только за последние два года футболиста банил и клуб, и сборная:
- Гринвуд опаздывал на тренировки «Манчестер Юнайтед». Из-за этого клуб исключал его из заявки на матчи АПЛ и ЛЧ;
- в сентябре 2020-го Фил Фоден, другой большой талант из «Манчестер Сити», и Гринвуд привели в отель девушек перед выездным матчем сборной Англии с Исландией. Обоих на время исключили из сборной. Обоим пришлось извиняться;
- в своём доме во время коронавирусных ограничений в Англии Гринвуд неоднократно устраивал вечеринки. За это ему прилетало и от клуба, и от местных медиа.
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