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Трансферы в Европе: закрытие зимнего трансферного окна в Европе — 2022 — онлайн-трансляция 31 января

«Барса» избавляется от балласта, «Спартак» теряет форварда. Финиш трансферного окна
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Последний день трансферного окна в Европе
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Все самые важные переходы — весь день в обновляемом материале.

Всем привет! На календаре 31 января, а это значит, что в ведущих европейских лигах закрывается зимнее трансферное окно. У клубов осталось всего несколько часов, чтобы укрепить проблемные позиции в составах. Наверняка нас с вами ждут интересные сделки «на флажке». Возможно, кто-то из российских игроков или футболистов из РПЛ сменит клуб в заключительный день дозаявочной кампании. Не исключено, что состоятся переходы, которые в определённой степени можно будет назвать громкими. Отслеживайте последние перемещения футболистов в топ-чемпионатах вместе с нами. Ждём интересных новостей с рынка, а после подведём итоги. И на всякий случай напомним, что в России трансферное окно захлопнется только через три недели.

Эриксен стал футболистом «Брентфорда»
Live Кирилл Закатченко

🤝Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Тоттенхэм» и «Лион» готовят документы по переходу полузащитника Тангая Н’Домбеле. Условия — аренда с правом выкупа. Игрок находится во Франции со вчерашнего дня.

11:28 Кирилл Закатченко

📌 Сразу сообщим, когда в топ-лигах закроется трансферное окно.

🇩🇪 — В Германии — в 19:00 (мск).
🇮🇹 — В Италии — в 21:00.
🇪🇸 — В Испании — 01:00.
🇫🇷 — Во Франции — 01:00.
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — В Англии — в 02:00.

11:21 Кирилл Закатченко

Эриксен стал футболистом «Брентфорда»

🖋 Начинаем наш онлайн с долгожданной новости — Кристиан Эриксен подписал контракт с «Брентфордом». Договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

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