«Барса» избавляется от балласта, «Спартак» теряет форварда. Финиш трансферного окна

Все самые важные переходы — весь день в обновляемом материале.

Всем привет! На календаре 31 января, а это значит, что в ведущих европейских лигах закрывается зимнее трансферное окно. У клубов осталось всего несколько часов, чтобы укрепить проблемные позиции в составах. Наверняка нас с вами ждут интересные сделки «на флажке». Возможно, кто-то из российских игроков или футболистов из РПЛ сменит клуб в заключительный день дозаявочной кампании. Не исключено, что состоятся переходы, которые в определённой степени можно будет назвать громкими. Отслеживайте последние перемещения футболистов в топ-чемпионатах вместе с нами. Ждём интересных новостей с рынка, а после подведём итоги. И на всякий случай напомним, что в России трансферное окно захлопнется только через три недели.