В «Спартаке» без Жиго будет некому кричать «Ауф». Что это значит?

После победы «Спартака» в матче с «Легией» в Варшаве – той самой со спасением Селихова на последней минуте – спартаковская раздевалка бесилась максимально сильно. По комнате летали манишки и сумки с экипировкой, игроки прыгали и обнимались, а Промес залез на лавку и громко звал Самуэля Жиго: «Сэм, Сэм».

Квинси обращался к французскому защитнику не просто так. В дни больших и эмоциональных побед Жиго заводит партнёров фирменным шоу: сначала тихо, затем громче и громче разносит по раздевалке: «Спартак», «Москва, «Спартак» Москва» – на что остальные присутствующие отвечают: «Ауф».

Получается нарастающая по звуку дорожка: «Ауф – «Спартак», «Ауф – «Спартак», «Ауф – «Спартак». И так до бесконечности или пока не станет слишком громко. Заканчивается шоу, естественно, прыжками и скандированиями «хей, хей, хей».

Так это выглядело в Варшаве – Жиго в чёрной форме заводил партнёров.

Откуда пошла тема с «Ауф» и что это значит?

В марте 2020-го, после победы в матче с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России со счётом 3:2 (незадолго до ухода нашего футбола на коронавирусную паузу) Жиго подошёл к фанатской трибуне, взял микрофон и начал известную вам перекличку.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

За спиной – с поля – француза в полном составе поддержала команда. А фанаты закричали ещё громче после того, как Жиго рявкнул: «Я не слышу вас».

Тогда же спартаковский «твиттер» объяснил смысл происходящего: «АУФ – это молодёжное сленговое выражение, призванное показать, что ты кайфанул от чего-либо, или показать своё восхищение».

В интернете появилась ещё одна версия: точно так же кричали 300 спартанцев в одноимённом фильме. Пересечения со «Спартаком» и героической победой после удаления Понсе – логичны и очевидны.

Развитие «Ауф» – теперь так реагируют на полезные действия Жиго

Болельщики в соцсетях регулярно ставят «Ауф» рядом с фото Жиго:



«Жиго, спасибо тебе за эти годы, ты честно делал свою работу! Удачи тебе и АУФ!»



И в таком духе.



Когда «Спартак» побеждает, а сам он в отличном настроении, Жиго заводит команду – причём не только футболистов, но и сотрудников клуба.



Так Жиго веселился в самолёте, приговаривая «ещё, ещё», а партнёры в такт били руками по полкам с багажом.

«Спартак» праздновал победу в матче с «Ахматом» в Грозном и выход в Лигу чемпионов.



Теперь Жиго – футболист «Марселя». Ещё полгода «ауф» пробудет в Москве, однако эмоциональному французу нужны поводы!