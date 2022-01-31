Возвращение Лэмпарда — ошибка. С ним «Эвертон» обречён

Конец января ознаменовался сменой тренера в одном из самых титулованных клубов Англии. «Эвертон» после проигрыша «Норвичу» уволил Рафаэля Бенитеса и дал отработать один матч Данкану Фергюсону, ранее входившему в тренерский штаб Бенитеса.

Фергюсон проиграл «Астон Вилле» и дал повод искать нового тренера. «Эвертон» контактировал с Витором Перейрой, который дважды брал с «Порту» титул чемпиона Португалии, но в итоге предпочёл Фрэнка Лэмпарда. Плюс были переговоры с Уэйном Руни, и тот тоже отказался: сказал, что не бросит «Дерби» в важный момент.

Лэмпард не работал ровно год: в конце прошлого января «Челси» его уволил. За это время он успел отказаться от предложения «Норвича». Сегодня он официально вернулся. И это возвращение – ошибка.

«Эвертон» — клуб-катастрофа. Проблемы со стратегией, балансом, лидерами

Сейчас «Эвертон» располагается на 16-м месте в таблице, и это при хорошем начале сезона. Начиная с октября у команды одна победа и три ничьих в 14 матчах – худший темп в лиге. По иронии судьбы все очки набраны в играх с топ-клубами: «Эвертон» победил «Арсенал», были ничьи с «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Челси». Но позиционная атака практически отсутствовала, и если в игре от соперника опыт Бенитеса позволял набирать очки, то в любом матче, где требовалось атаковать самим, «Эвертон» проигрывал.

В январе клуб стал одним из самых тратящих в Европе – во многом благодаря трансферу Виталия Миколенко из киевского «Динамо» за £ 20 млн. Левый защитник потребовался «Эвертону» из-за конфликта Бенитеса с Лукой Динем: тренеру не нравились активные подключения игрока к атакам. Клуб приобрёл Миколенко и продал Луку в «Астон Виллу». А после первой игры Миколенко в АПЛ «Эвертон» попрощался и с Бенитесом. При этом Динь уже отдал голевую передачу за новый клуб – как раз в выездной встрече с «Эвертоном».

Подобная несогласованность, отсутствие стратегии, метания от одной крайности в другую – лицо «Эвертона» в последние 5-7 лет. Тренеры приходят, получают карт-бланш, а после первых же неудач уходят. Игроки либо тоже прощаются, либо повисают на зарплатной ведомости мёртвым грузом. Динь, по крайней мере, ушёл и позволил клубу заработать £ 27 млн, так как хотел играть. А купленный четыре года назад форвард Дженк Тосун до сих пор сидит на скамейке, почти не выходя на поле.

Прямо сейчас «Эвертон» – очень несбалансированный коллектив. Огромные затраты на состав позволяют ему располагать настоящими звёздами. Такими, как форвард сборной Бразилии Ришарлисон или вратарь англичан Джордан Пикфорд. Но из-за невнятной стратегии клуба с ними тренируются и часто выходят на поле очень средние игроки: защитник Майкл Кин, полузащитник Абдулайе Дукуре, тот же Тосун.

Тратит «Эвертон» по меркам середняка АПЛ невероятно много: только с лета 2017-го расходы на новых игроков превышают € 500 млн, а сальдо – € -250 млн. Во многом поэтому на «Гудисон Парк» удалось заманить настоящих легенд: Карло Анчелотти и Рафаэля Бенитеса. Но добиться чего-то серьёзного у них не получилось. Анчелотти вскоре уехал в «Реал» после 10-го места в чемпионате, а Бенитес вообще был уволен через полсезона после назначения. Кстати, ему было сложно работать с самого начала: из-за работы в «Ливерпуле» и некоторых высказываний фанаты начали ему угрожать ещё до первой тренировки.

Помешать Лэмпарду могут отсутствие опыта и конфликтность

Лэмпард как главный тренер отработал в АПЛ 57 туров. Два тренера, которые работали с «Эвертоном» до него, выиграли на двоих четыре Лиги чемпионов, не считая десятки титулов меньшей значимости. По сравнению с Бенитесом и Карло Анчелотти у Лэмпарда просто нет резюме. Даже в Чемпионшипе он с «Дерби» по итогу не смог выйти в АПЛ, а четвёртое место с «Челси» оказалось в тени провала в следующем сезоне и победы в ЛЧ Томаса Тухеля.

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Игроки «Эвертона» в предыдущие годы работали с теми самыми тренерами, о которых мечтали в детстве. Назначение и требования Лэмпарда они могут не воспринять всерьёз и обидеться на него при первой же возможности. А сам Лэмпард очень требователен к футболистам и не избегает конфликтов. В том же «Челси» была история с Маркосом Алонсо, которого Фрэнк заменил в перерыве матча с «Вест Бромвичем» (3:3) и публично раскритиковал на пресс-конференции. Алонсо ушёл в автобус до второго тайма, не сыграл больше за «Челси» ни минуты. Но при Тухеле начал регулярно выходить на поле.

Лэмпард на уровне Премьер-лиги показал любовь к атакующему футболу, но также и тактическую ограниченность. Из «Челси» его уволили после пяти поражений в восьми турах АПЛ, когда шансы на зону ЛЧ стали стремительно уменьшаться. То, каким огромным был прогресс после замены Лэмпарда на Тухеля, не только придаёт комплименты Тухелю, но и играет против его предшественника. Сможет ли клуб после замены одного из лучших тактиков в истории АПЛ на просто начинающего тренера сделать шаг вперёд – большой вопрос.

Лэмпард хорошо раскрывал игроков в своих предыдущих клубах. Увы, в «Эвертоне» до этого дело может не дойти

Лэмпард начал тренировать меньше четырёх лет назад – и в новом качестве он тоже тянется к молодёжи. Ещё в «Дерби» Фрэнк начал раскрывать талант Фикайо Томори и Мэйсона Маунта, которых получил в аренду из «Челси», а также Каллума Уилсона из «Ливерпуля» и нескольких местных талантов. «Дерби» при очень яркой игре дошёл до финала плей-офф Чемпионшипа и выбил «Лидс» Марсело Бьельсы.

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В «Челси» Лэмпард пришёл в очень сложный момент, когда клуб переживал трансферный бан – и подвёл к основе целый ряд классных игроков. Томори с Маунтом продолжили развитие вместе с Каллумом Хадсоном-Одои, Рисом Джеймсом, Тэмми Абрахамом и позволили квалифицироваться в ЛЧ при нестабильной, но отрезками очень яркой игре. Даже после отставки Лэмпарда его работа с молодыми талантами приносит «Челси» очевидную пользу: Маунт просто стал незаменимым игроком, а Абрахам и Томори проданы за более, чем £ 60 млн.

Правда, обе команды, в которых работал Лэмпард, изначально обладали академиями топ-уровня. «Дерби» в год его работы выиграл чемпионат U-18. В финале играли с «Арсеналом», за который дубль оформил Букайо Сака – но даже это не спасло его от поражения со счётом 2:5. Для середняка второго дивизиона нормально доверять юниорам, которые показывали уровень лучших в стране. Плюс к этому Лэмпард, как уже сказано выше, получил подкрепление из больших клубов.

Академия же «Челси» независимо от тренера воспитывает хороших игроков: Натаниэль Чалоба пробился в основу уже после Лэмпарда, а Конор Галлахер и Тино Ливраменто с первых же матчей в аренде за «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» стали лидерами. Впрочем, Лэмпард заслуживает похвалы уже за доверие: просто ставить проверенных ветеранов он мог в каждом из своих клубов.

Величие «Эвертона» заключается в том числе и в большой, прославленной академии. Она воспитала множество легенд английского футбола, последней из которых стал Уэйн Руни. Доверять талантам было бы полезно и для клуба, и для тренера – болельщики клуба, заставшие победы клуба в чемпионате, мечтают о новых Руни.

Проблема как раз в том, что будни современного «Эвертона» могут помешать раскрыться даже лучшим сторонам Лэмпарда. Текущее 16-е место грозит вылетом: «Уотфорд» уже взял тренера (Рой Ходжсон) с несопоставимо большим, чем у Лэмпарда, опытом борьбы за выживание, а «Ньюкасл» просто приобретает одного игрока за другим. До конца сезона осталось 18 туров, и в такой ситуации для «Эвертона» может быть важен каждый день.

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