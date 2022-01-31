Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Фрэнк Лэмпард возглавил «Эвертон»: почему его назначение ошибка для него и для клуба, с ним «Эвертон» обречён, мнение

Возвращение Лэмпарда — ошибка. С ним «Эвертон» обречён
Виталий Пасичный
Возвращение Лэмпарда – ошибка
Комментарии
У Фрэнка есть козыри, но они его новому клубу не нужны.

Конец января ознаменовался сменой тренера в одном из самых титулованных клубов Англии. «Эвертон» после проигрыша «Норвичу» уволил Рафаэля Бенитеса и дал отработать один матч Данкану Фергюсону, ранее входившему в тренерский штаб Бенитеса.

Фергюсон проиграл «Астон Вилле» и дал повод искать нового тренера. «Эвертон» контактировал с Витором Перейрой, который дважды брал с «Порту» титул чемпиона Португалии, но в итоге предпочёл Фрэнка Лэмпарда. Плюс были переговоры с Уэйном Руни, и тот тоже отказался: сказал, что не бросит «Дерби» в важный момент.

Лэмпард не работал ровно год: в конце прошлого января «Челси» его уволил. За это время он успел отказаться от предложения «Норвича». Сегодня он официально вернулся. И это возвращение – ошибка.

«Эвертон» — клуб-катастрофа. Проблемы со стратегией, балансом, лидерами

Сейчас «Эвертон» располагается на 16-м месте в таблице, и это при хорошем начале сезона. Начиная с октября у команды одна победа и три ничьих в 14 матчах – худший темп в лиге. По иронии судьбы все очки набраны в играх с топ-клубами: «Эвертон» победил «Арсенал», были ничьи с «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Челси». Но позиционная атака практически отсутствовала, и если в игре от соперника опыт Бенитеса позволял набирать очки, то в любом матче, где требовалось атаковать самим, «Эвертон» проигрывал.

Бенитес и «Эвертон» идут на дно. Разбираемся в причинах провала Бенитес и «Эвертон» идут на дно. Разбираемся в причинах провала

В январе клуб стал одним из самых тратящих в Европе – во многом благодаря трансферу Виталия Миколенко из киевского «Динамо» за £ 20 млн. Левый защитник потребовался «Эвертону» из-за конфликта Бенитеса с Лукой Динем: тренеру не нравились активные подключения игрока к атакам. Клуб приобрёл Миколенко и продал Луку в «Астон Виллу». А после первой игры Миколенко в АПЛ «Эвертон» попрощался и с Бенитесом. При этом Динь уже отдал голевую передачу за новый клуб – как раз в выездной встрече с «Эвертоном».

Футболка без номера и бутылкой по голове. Жёсткое начало тура для команды Джеррарда. Видео Футболка без номера и бутылкой по голове. Жёсткое начало тура для команды Джеррарда. Видео

Подобная несогласованность, отсутствие стратегии, метания от одной крайности в другую – лицо «Эвертона» в последние 5-7 лет. Тренеры приходят, получают карт-бланш, а после первых же неудач уходят. Игроки либо тоже прощаются, либо повисают на зарплатной ведомости мёртвым грузом. Динь, по крайней мере, ушёл и позволил клубу заработать £ 27 млн, так как хотел играть. А купленный четыре года назад форвард Дженк Тосун до сих пор сидит на скамейке, почти не выходя на поле.

Прямо сейчас «Эвертон» – очень несбалансированный коллектив. Огромные затраты на состав позволяют ему располагать настоящими звёздами. Такими, как форвард сборной Бразилии Ришарлисон или вратарь англичан Джордан Пикфорд. Но из-за невнятной стратегии клуба с ними тренируются и часто выходят на поле очень средние игроки: защитник Майкл Кин, полузащитник Абдулайе Дукуре, тот же Тосун.

Тратит «Эвертон» по меркам середняка АПЛ невероятно много: только с лета 2017-го расходы на новых игроков превышают € 500 млн, а сальдо – € -250 млн. Во многом поэтому на «Гудисон Парк» удалось заманить настоящих легенд: Карло Анчелотти и Рафаэля Бенитеса. Но добиться чего-то серьёзного у них не получилось. Анчелотти вскоре уехал в «Реал» после 10-го места в чемпионате, а Бенитес вообще был уволен через полсезона после назначения. Кстати, ему было сложно работать с самого начала: из-за работы в «Ливерпуле» и некоторых высказываний фанаты начали ему угрожать ещё до первой тренировки.

«Мы знаем, где ты живёшь». Фанаты «Эвертона» угрожают своему же тренеру «Мы знаем, где ты живёшь». Фанаты «Эвертона» угрожают своему же тренеру

Помешать Лэмпарду могут отсутствие опыта и конфликтность

Лэмпард как главный тренер отработал в АПЛ 57 туров. Два тренера, которые работали с «Эвертоном» до него, выиграли на двоих четыре Лиги чемпионов, не считая десятки титулов меньшей значимости. По сравнению с Бенитесом и Карло Анчелотти у Лэмпарда просто нет резюме. Даже в Чемпионшипе он с «Дерби» по итогу не смог выйти в АПЛ, а четвёртое место с «Челси» оказалось в тени провала в следующем сезоне и победы в ЛЧ Томаса Тухеля.

Фото: Nick Potts/Getty Images

Игроки «Эвертона» в предыдущие годы работали с теми самыми тренерами, о которых мечтали в детстве. Назначение и требования Лэмпарда они могут не воспринять всерьёз и обидеться на него при первой же возможности. А сам Лэмпард очень требователен к футболистам и не избегает конфликтов. В том же «Челси» была история с Маркосом Алонсо, которого Фрэнк заменил в перерыве матча с «Вест Бромвичем» (3:3) и публично раскритиковал на пресс-конференции. Алонсо ушёл в автобус до второго тайма, не сыграл больше за «Челси» ни минуты. Но при Тухеле начал регулярно выходить на поле.

Лэмпард на уровне Премьер-лиги показал любовь к атакующему футболу, но также и тактическую ограниченность. Из «Челси» его уволили после пяти поражений в восьми турах АПЛ, когда шансы на зону ЛЧ стали стремительно уменьшаться. То, каким огромным был прогресс после замены Лэмпарда на Тухеля, не только придаёт комплименты Тухелю, но и играет против его предшественника. Сможет ли клуб после замены одного из лучших тактиков в истории АПЛ на просто начинающего тренера сделать шаг вперёд – большой вопрос.

Лэмпард хорошо раскрывал игроков в своих предыдущих клубах. Увы, в «Эвертоне» до этого дело может не дойти

Лэмпард начал тренировать меньше четырёх лет назад – и в новом качестве он тоже тянется к молодёжи. Ещё в «Дерби» Фрэнк начал раскрывать талант Фикайо Томори и Мэйсона Маунта, которых получил в аренду из «Челси», а также Каллума Уилсона из «Ливерпуля» и нескольких местных талантов. «Дерби» при очень яркой игре дошёл до финала плей-офф Чемпионшипа и выбил «Лидс» Марсело Бьельсы.

Фото: Matthew Ashton/Getty Images

В «Челси» Лэмпард пришёл в очень сложный момент, когда клуб переживал трансферный бан – и подвёл к основе целый ряд классных игроков. Томори с Маунтом продолжили развитие вместе с Каллумом Хадсоном-Одои, Рисом Джеймсом, Тэмми Абрахамом и позволили квалифицироваться в ЛЧ при нестабильной, но отрезками очень яркой игре. Даже после отставки Лэмпарда его работа с молодыми талантами приносит «Челси» очевидную пользу: Маунт просто стал незаменимым игроком, а Абрахам и Томори проданы за более, чем £ 60 млн.

Правда, обе команды, в которых работал Лэмпард, изначально обладали академиями топ-уровня. «Дерби» в год его работы выиграл чемпионат U-18. В финале играли с «Арсеналом», за который дубль оформил Букайо Сака – но даже это не спасло его от поражения со счётом 2:5. Для середняка второго дивизиона нормально доверять юниорам, которые показывали уровень лучших в стране. Плюс к этому Лэмпард, как уже сказано выше, получил подкрепление из больших клубов.

Академия же «Челси» независимо от тренера воспитывает хороших игроков: Натаниэль Чалоба пробился в основу уже после Лэмпарда, а Конор Галлахер и Тино Ливраменто с первых же матчей в аренде за «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» стали лидерами. Впрочем, Лэмпард заслуживает похвалы уже за доверие: просто ставить проверенных ветеранов он мог в каждом из своих клубов.

Величие «Эвертона» заключается в том числе и в большой, прославленной академии. Она воспитала множество легенд английского футбола, последней из которых стал Уэйн Руни. Доверять талантам было бы полезно и для клуба, и для тренера – болельщики клуба, заставшие победы клуба в чемпионате, мечтают о новых Руни.

Проблема как раз в том, что будни современного «Эвертона» могут помешать раскрыться даже лучшим сторонам Лэмпарда. Текущее 16-е место грозит вылетом: «Уотфорд» уже взял тренера (Рой Ходжсон) с несопоставимо большим, чем у Лэмпарда, опытом борьбы за выживание, а «Ньюкасл» просто приобретает одного игрока за другим. До конца сезона осталось 18 туров, и в такой ситуации для «Эвертона» может быть важен каждый день.
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Эвертон, Уэйн Руни, Рафаэль Бенитес

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022