«Чалов сам захотел уехать». Что нужно знать о переезде россиянина в Европу

Фёдор Чалов уходит в «Базель». Журналист Нобель Арустамян сообщил, что нападающий ЦСКА проведёт оставшуюся часть сезона в клубе из Швейцарии. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. «Базель» возьмёт игрока в аренду без права выкупа.

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесян тоже не стал отрицать вероятный переход: «Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят».

Каков «Базель» сейчас и зачем им Чалов?

Команда по-прежнему в лидерах местного чемпионата. В прошлом сезоне они заняли второе место, уступив трофей «Янг Бойз». В нынешнем за 17 туров до конца они также вторые. Лидирует – «Цюрих», опережая будущий клуб Чалова на 7 очков. Ещё «Базель» вышел в плей-офф Лиги конференций, поэтому весной их ждёт участие в еврокубках.

Этой зимой руководство провернуло очень выгодный трансфер – «Фиорентина» заплатила за нападающего Артура Кабрала € 14,5 млн. Ещё € 2 млн клуб может получить бонусами. Поэтому им срочно понадобилась замена основному форварду. Статистика Кабрала впечатляет: 13 голов в 12 матчах Лиги конференций и 14 мячей в 18 играх местного чемпионата. Ранее сообщалось об интересе швейцарцев к Гамиду Агаларову из «Уфы». Шамиль Газизов подтверждал эту информацию, но стороны, видимо, не договорились.

Так что замену Кабралу пришлось искать в другом клубе. Выбрали ЦСКА и Чалова. Но важно, что у «Базеля» не будет опции выкупа. То есть летом игрок, вероятно, вернётся обратно в Россию.

Какие варианты были у Фёдора?

Нападающий в последнее время тухнет в ЦСКА. У него только 3 гола в 16 матчах РПЛ этого сезона и статус, близкий к игроку ротации. Этой зимой к нему уже не было интереса из АПЛ (с ностальгией можно вспомнить предложение от «Кристал Пэлас»), но игрока хотели пригласить клубы поскромнее. Вчера появлялась информацию об интересе из Серии А. «Венеция» якобы хотела взять нападающего зимой. Но не срослось. Также сообщалось об интересе к 23-летнему игроку из Франции. «Брест» нуждался в форварде. Тоже не получилось. Так что теперь Чалов едет в Швейцарию. Один из источников «Чемпионата» сообщил важную деталь ухода игрока: «Чалов захотел уехать сам». Похвально.

Контракт игрока с ЦСКА заканчивается летом 2024 года. Так что если «Базель» захочет выкупить футболиста после арендного соглашения, клубу потребуется выложить около € 8,5 млн (цена игрока по Transfermarkt). Но для начала Фёдору надо будет себя проявить в другом чемпионате. Многие от него этого очень ждут.