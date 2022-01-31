«С такими вопросами идите в прокуратуру!» Новый тренер соперника России бесит даже своих

В Польше вспоминают скандалы Михневича. Рассказываем о тренере из СССР, который уже обыгрывал «Спартак» и когда-то мог возглавить «Динамо».

У сборной Польши наконец-то появился тренер. После побега Паулу Соузы в Бразилию на пост хотели назначить то Станислава Черчесова, то Андрея Шевченко. А в итоге контракт получил Чеслав Михневич, про которого вы наверняка знаете гораздо меньше. В марте поляки сыграют со сборной России в стыках ЧМ-2022. Самое время познакомиться с новым тренером нашего соперника.

Михневич родился в СССР и был футболистом. А потом мог дважды оказаться в России

Да, польский специалист родился не в Польше. Михневич появился на свет в небольшом городе Берёзовка в Белорусской ССР. Как и большинство тренеров, Чеслав раньше был футболистом. Если быть точнее, вратарём. В детстве его даже называли Львом Яшиным. А профессиональная карьера Чеслава стартовала в 1978-м и продлилась целых 22 года. Всё это время Михневич выступал в Польше и больших успехов не добился. В его скромной коллекции два Кубка и один Суперкубок.

Со стартом тренерской карьеры Михневич тянуть не стал. Уже в 2003-м, спустя три года после ухода из своего последнего клуба, начинающий специалист возглавил познаньский «Лех», с которым взял Кубок и Суперкубок.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В 2007-м Михневич мог оказаться в России. Тренера приглашали в грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»). Вот воспоминания Чеслава из недавнего интервью «Р-Спорт»:

Чеслав Михневич главный тренер сборной Польши «Мне было 37 лет, я тогда выиграл чемпионат Польши. Мой менеджер общался с руководством клуба, они хотели меня видеть, приглашали пообщаться лично. Должен был поехать в Россию, сделать визу, но не сложилось. Конечно, я очень хочу поработать в российской лиге. Я понимаю ваш язык и говорю на нём, понимаю людей, которые живут в России. У меня дед жил в Беларуси, я ежегодно на летних каникулах проводил целый месяц у него в деревне. Знаю, что чемпионат России очень сложный, но тем интереснее. Поживём — увидим».

За 14 лет Михневич сменил под десяток клубов в Польше, выиграл чемпионский титул и обзавёлся прозвищем Польский Жозе Моуринью. А в 2017-м вышел на международный уровень — Чеславу доверили молодёжную сборную его страны. Под руководством Михневича команда добилась успеха — впервые в истории пробилась в финальную часть Евро, попутно выбив Португалию в отборочных стыках.



Тогда же Михневич получил вторую возможность поработать в РПЛ и вновь ей не воспользовался. На этот раз поляком интересовалось московское «Динамо»:



— Это было, когда я с молодёжной сборной играл против России в Екатеринбурге в отборе к чемпионату Европы. Мы сыграли 2:2, хороший матч был. Тогда ещё Магомед-Шапи Сулейманов забил гол. Мне позвонили, спросили, был бы я заинтересован в работе в России или нет. Но разговора с президентом или директором «Динамо» у меня не было. Это был обычный вопрос, прощупывание почвы. Я ответил, что хотел бы доработать со сборной. И больше звонков из России не было.

Перед назначением в сборную Михневич тренировал «Легию». И побеждал «Спартак»

После молодёжной сборной Михневич в 2020 году возглавил «Легию». В первом же сезоне команда стала чемпионом Польши, однако в нынешней кампании всё посыпалось. Недавний лидер превратился в аутсайдера, вынужденного бороться за выживание. Особенно удивительно на фоне краха в чемпионате выглядели результаты «Легии» в еврокубках. Команда победила «Спартак» в Москве и после двух туров шла первой в «группе смерти» в Лиге Европы.

Сам Михневич признавал, что его команде фартит. Вот его цитата: «В Москве нам повезло. «Спартак» имел шансы забить гол, но не смог реализовать моменты. Нам же удалась атака в самом конце, которая принесла победу. Мы с ребятами много работаем над тактикой. Нам лучше играть с сильными командами, ведь дисциплина в «Легии» на самом высоком уровне. К сожалению, в чемпионате потеряли много очков, много пропустили».

Перекрыть провал на родине удачными результатами в Лиге Европы Михневич не смог. В конце октября 2021-го тренера отправили в отставку. И вот спустя три месяца он возвращается к работе.

В Польше не рады назначению Михневича. Ему припоминают скандалы

Решение пригласить Михневича в Польше встретили, мягко говоря, скептически. Местная версия Newsweek выложила материал с таким заголовком: «Михневич — тренер, которого заслуживает польский футбол. В XXI веке у нас ещё не было настолько противоречивого выбора».

Президент Польского футбольного союза Чезари Кулеша попытался сгладить ситуацию общими формулировками: «В последние месяцы я усердно работал, встречался и разговаривал с тренерами, анализировал множество нюансов. Теперь выбор сделан, и единственное, что имеет значение, — это «миссия Россия». Выход на ЧМ-2022 — наша цель, и я считаю, что с Михневичем во главе сборная способна выполнить эту задачу».

Фото: pzpn.pl

Апофеозом стала первая пресс-конференция Михневича. Журналисты не стали жалеть нового тренера сборной и первым делом предъявили ему претензии за оборонительный футбол. Так мы узнали, что Чеслав собирается советоваться с Робертом Левандовским: «Несмотря на всё, что обо мне говорят, я люблю атакующий футбол. Но больше всего я люблю побеждать. На этой неделе я отправлюсь в Мюнхен и спрошу Роберта, как бы он хотел выигрывать, и как, по его мнению, должна играть сборная. У нас в составе лучший футболист в мире, и мы должны создать такие условия, чтобы он показывал свою лучшую игру».

А ещё Михневичу припомнили громкий скандал с договорными матчами из 2004 года, когда он тренировал «Лех». Чеслав признавался, что 711 раз звонил главному футбольному коррупционеру Польши Ришарду Фрызьеру по прозвищу Парикмахер, который сейчас отбывает второй срок. Михневич же избежал ответственности — его причастности к преступлениям доказать не удалось.

Журналисты спросили Михневича про ту историю. Тренеру это не понравилось: «Я не сделал ничего плохого, против меня не выдвигали никаких обвинений. Нет ни одного довода, почему я не должен тренировать сборную Польши. С такими вопросами лучше идите в прокуратуру, а не ко мне».

Насколько Михневич способен усилить Польшу, мы узнаем совсем скоро. 24 марта сборная России сыграет с его командой в «Лужниках» в полуфинале стыков ЧМ-2022.