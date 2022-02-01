«Нельзя было смотреть футбол больше тайма». Как чемпион России завершил карьеру в 23 года

Первое интервью с Михаилом Лысовым после резкого исчезновения из футбола: что с ним случилось и где он сейчас?

У воспитанника «Локо» Михаила Лысова карьера шла по восходящей. В 18 лет выиграл молодёжный чемпионат России, в 20 — взрослый, в 21 — поднимал Кубок и Суперкубок. Прошёл через все возможные сборные, кроме национальной.

А в 23 — вдруг закончил. Как, почему? Перед вами драматичная история футболиста Лысова из первых уст, записанная на сборе «Локомотива-2» в турецком Белеке

«Михаил Павлович в 24 года»

— Впервые встретил день рождения на сборах не футболистом. Раньше на 29 января почти всегда выпадали игры, а уже вечером, на ужине звучали поздравления, вручали тортик. Сейчас плавно перехожу на тренерскую. Официальной должности, лицензии у меня пока нет — помогаю тренерам академии «Локо» по старшим возрастам. Ну и сам набираюсь опыта, осматриваюсь. Первое время необычно было, когда пацаны на вы обращались, теперь привык. Иногда ловлю себя на мысли: сейчас бы выскочить на поле, но нужно себя сдерживать. Могу мячик в квадратах покатать, в дыр-дыр с тренерами поиграть, но без фанатизма. Потихоньку…

Михаил Лысов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Nothing else matters «Металлики» так и не осилил»

— В раннем детстве я совмещал футбол с музыкой. Родители считали, что это полезно для дополнительного развития ребёнка. Дома гитара была — учился «Металлику» играть, Nothing else matters. Полностью так и не осилил: времени вечно не хватало. Зато учёба относительно легко давалась: в младших классах отличником был — только ближе к выпуску хорошистом стал. У футболистов детства как такового нет. Раньше ровесников взрослеешь, отрываешься от родителей, начинаешь жить самостоятельно. У меня ещё и семья неспортивная: мама — учительница, папа — инженер. Некому было совет дать в сложной ситуации — всё сам. Когда приезжал в академию «Локо» с каникул, тянуло обратно, во Владимир. Но это быстро прошло, освоился.



Постоянного соседа по комнате у меня не было: то Рома Тугарев, то Жорик Махатадзе, то Артём Галаджан. С базы выпускали один-два раза в неделю, по выходным. Ходили в кино, по магазинам, гуляли. Остальное время — учёба, тренировки, дополнительные занятия.

«Прежде чем стать защитником, боролся за звание лучшего бомбардира с Федей Чаловым»

— Я раньше нападающим был. Много забивал — в клубной лиге боролся за звание лучшего бомбардира с Федей Чаловым. Только на выпуске Максим Юрьевич Мишаткин попробовал меня в защите. Галактионов в сборной продолжил этот эксперимент — и пошло. Конечно, было непросто переучиваться — года через два только усвоил принципы игры в обороне и окончательно переквалифицировался. Но мне тогда без разницы было — где, главное — играть. Меня и в опорную зону ставили, и центральным нападающим. Везде поиграл.

В молодёжку «Локо» с боями пробивался. Конкуренция была жёсткая. Периодически к нам спускались из основы за практикой братья [Миранчуки], Дима Баринов, Лантратов, Коченков — много кто. По меркам первенства у нас всегда был крутой состав. Не зря чемпионами стали.

«Палыч сказал: «Если в Хабаровске выиграем — станем чемпионами»

— В главную команду впервые вызвали при Черевченко. Поначалу всё казалось необычным — темп, люди, эмоции. Была небольшая боязнь, но с первых касаний мяча всё ушло. Когда к Сёмину попал на сборы в Марбелью — смотрел на него широко раскрытыми глазами: такой авторитетный человек, легенда!

Помню, перед матчем в Хабаровске в «золотой» сезон Палыч сказал: «Если здесь выиграем — станем чемпионами». И все в это поверили. Это был самый сложный выезд: летели 9 часов, играли в «минус 20». Запасные вообще не выходили на разминку — морозом обжигало. В фитнес-центре из-за стекла игру смотрели. 2:1 мы там выиграли на последних минутах. Отрыв вырос до 8 очков, а Сёмин сказал: «Вот посмотрите…»

«Локомотив» — чемпион России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Денисов — суперпрофессионал, Фарфан — уникум»

— Мне лично больше всего в «золотом» сезоне удался матч с «Рубином». Впервые вышел после травмы — и отдал голевую Фарфану. Было приятное чувство, что внёс ощутимый вклад. Фарфан, конечно, уникальный футболист. Он играл справа в нападении, я — слева в защите — на тренировках постоянно соперничали. Я был поражён, как человек в 34 года проделывает такие вещи, будто ему 19. Такой объём, такую скоростно-силовую работу, спринты — фантастика. Не представляю, что он в «Шальке» вытворял в 25.

Денисов — человек-загадка? Может, вам он и кажется молчуном, а с нами, молодыми, Игорь всегда общался — и до тренировки, и после. Денисов первым приходил в тренажёрный зал и тщательно готовил себя к работе. Давал нам советы, делился опытом. В игре — да, мог и пихануть, но всё по делу. Мне он запомнился хорошим футболистом и человеком. Суперпрофессионалом.

В том «Локо» вообще много было лидеров, вожаков по духу — это и Денисов, и Чарли [Чорлука], и Ману Фернандеш, и Фарфан. Профессиональнее человека, чем Чорлука, я просто не видел. Ведран всего себя посвящает футболу. Он так внимательно следил за собой, за здоровьем, будто ещё ничего не выиграл в жизни. Наверное, это европейский менталитет.

Игорь Денисов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Решили, что можем поиграть с «Атлетико» в открытый футбол — и получили 1:5»

— На единственный матч ЛЧ, дома с «Порту», я выскочил вообще без разминки. Кто-то получил травму, и мне сказали: снимай куртку, выходи. Даже не успел осознать, что очутился в Лиге чемпионов. Хотел себя проявить, но не хватило времени.

Вот «Атлетико» в Лиге Европы мне больше запомнился. Сумасшедшие игры были! Эмоции — потрясающие. Они тогда чемпионами Испании были, в финале ЛЧ играли. Топ-команда. А состав? Просто сказка, лучший в истории клуба: Фернандо Торрес, Диего Коста, Гризманн, Коке, Сауль, Хуанфран, Годин, Хименес, Фелипе Луис… В Мадриде всё ещё в первом тайме было решено. А дома мы решили, что можем поиграть с ними в открытый футбол — и поплатились. 1:5. Без шансов.

«Первые полгода вообще нельзя было нервничать»

— У Николича я сыграл только раз — в августе 2020-го с «Ахматом». Работал как обычно, готовился к следующим матчам, а после очередной тренировки вдруг поплохело. Никогда раньше такого не было — все медосмотры проходил без вопросов. Попал в больницу. Обследование показало проблемы с сосудами. Врачи сразу предупредили: «Лучше не надо. Тебе противопоказаны нагрузки и стрессы». Родители тоже были против, чтобы я продолжал, очень боялись повторения. Жена отговаривала, говорила: здоровье важнее.

Первые полгода мне вообще нельзя было нервничать, поэтому даже футбол не мог смотреть больше тайма. Сам себя ограничивал. Выключал телек и потом просто результат узнавал. У меня тогда было достаточно времени на раздумья — возобновлять карьеру или не стоит. И спустя восемь месяцев после первого звоночка я всё-таки попробовал вернуться. В «Нижнем Новгороде» у Кержакова. Неделю с ними потренировался, пока организм не подал повторный сигнал.

Я понял: это всё, вернуться нельзя, без шансов.

У меня не было депрессии, душевных терзаний — может быть, потому что за восемь месяцев морально к чему-то подобному уже подготовился. Но переосмысление случившегося и поиск себя продолжаются до сих пор. Очень помогла поддержка друзей и семьи. А ещё — рождение сына. Ему год и три месяца всего.

Жаль, конечно, что всё так быстро закончилось. А с другой стороны — кое-что в футболе успел: выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок. Только гол за «Локо» не забил, но это точно не самое главное.