Что осталось от ЦСКА, громившего «Реал»? Чалов уходит, остальные играют мало

В ноябре 2021 года международный центр спортивных исследований (CIES) изучал клубы Европы и назвал состав ЦСКА самым стабильным.

В среднем футболисты задерживаются в московском клубе на 4,83 года.

В то время как среднее время футболиста в клубе РПЛ – 2,62.

ЦСКА опережает по этому показателю испанских лидеров – «Реал» (4,66) и «Атлетик» (4,56).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Состав армейцев действительно стабильный. Однако «стабильность» была отличительной чертой несколько лет назад, во времена Гончаренко, когда команда обыгрывала «Реал» в Лиге чемпионов и не было денег для подписания большого количества новичков (условных Гайча, Фукса или Эджуке).



Времена изменились. ЦСКА стал богаче и финансово стабильнее, однако состав как раз меняется в обратную сторону – всё чаще футболисты не задерживаются в клубе, а постоянные игроки меньше влияют на игру.

От состава 2018-го осталось десять игроков

Вопрос о стабильности отсылает к двум матчам ЦСКА с «Реалом» осенью 2018 года. Через 3,5 года от того состава осталось восемь человек (и травмированный на тот момент Виктор Васин) – большинство из которых не играет регулярно и не даёт результат сейчас.

Акинфеев и Марио – да, это стабильность.



Набабкин и Щенников – игроки ротации, много пропускающие из-за травм и уже не основные.



Васин и Магнуссон – огромное количество пропусков из-за травм; последний матч исландца за ЦСКА – 70 минут с «Тамбовом» 4 апреля прошлого года; у Васина – лишь три матча в старте в этом сезоне.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзагоев – по сути, нужный для ЦСКА, но подверженный травмам, поэтому его время – 65 минут на поле (об этом говорит и Березуцкий).



Бийол – вот кто удивил, и раскрылся, и теперь помогает не только в опорной зоне, но также в защите и даже в нападении.



Ахметов и Обляков выходят на поле чаще, но не определяют игру ЦСКА. Более того – Обляков так и не стал игроком сборной, Ахметов изредка туда попадает, но в решающих матчах не участвует.

Где все остальные?

Чалов вот-вот уедет в аренду в «Базель». В этом сезоне у него 3+2 в 16 матчах и игра на непривычном для себя фланге.



Влашич уехал после того, как стал футболистом года в России в 2020-м, но закончил карьеру в Москве скомканно: одна голевая передача в 11 матчах. Теперь – в Англии, забил один гол в 11 матчах этого сезона за «Вест Хэм» (лишь четыре из которых начинал в старте).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В ЦСКА не смогли продлить контракт с Родриго Бекао, так что бразилец уехал в «Удинезе», где играет до сих пор (2 гола в 64 матчах).

Арнор Сигурдссон забил один из голов на «Сантьяго Бернабеу», летом уехал в аренду в «Венецию», но в шести матчах Серии А не убедил, так что клубы думают, где продолжит карьеру исландец. ЦСКА в нём не заинтересован.



Запасной защитник Никита Чернов вышел с «Крыльями Советов» из в ФНЛ в РПЛ и теперь – один из лидеров команды.



Запасной вратарь Илья Помазун – теперь основной в «Урале» (возвращался в прошлом году в ЦСКА на время болезни Акинфеева, но так и не закрепился).



Георгий Кырнац – играет в ФНЛ-2 за вторую команду хабаровского «СКА».

Дмитрий Ефремов после «Крыльев» перешёл в самарский «Акрон» из ФНЛ.



Абель Эрнандес – уже в четвёртом клубе после ЦСКА. Играл в Катаре и Бразилии, теперь – в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».



Нисимура вернулся в японский «Вегалта Сэндай», откуда уезжал в ЦСКА.

Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Астемир Гордюшенко – он же автор первого гола в истории стадиона ЦСКА – играет в ФНЛ за «Томь».



Тимур Жамалетдинов – бьётся за выживание в РПЛ с «Уфой», забил четыре гола в 33 матчах.

Новая тенденция в ЦСКА – чистка состава

Армейцы отдают в аренду тех, кто не играет регулярно. Последние примеры – Бистрович, Бохинен, Кучаев. Игроки выходящие на замену, но приносящие результат победными голами (вспомните пушки Бистровича и гол Бохинена в Самаре).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Облегчение армейского состава происходит на фоне того, что «Спартак» берёт пять игроков для ротации и на перспективу, а «Зенит» покупает Адамова на фланг, укомплектованный Суторминым и Караваевым. Ну а ЦСКА в это окно взял двух легионеров – Хесуса Медину и Юсуфа Языджи. И это ещё одно подтверждение того, что ЦСКА – новый. Клуб меняется на наших глазах.