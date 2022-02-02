В «Барселоне» были два таланта из России. Куда они пропали?

Пока РПЛ на паузе, российские болельщики следят за европейским футболом и нашими представителями за границей. Главные звёзды среди легионеров — Александр Головин и Алексей Миранчук — играют за участников еврокубков, но их команды далеки от серьёзных трофеев. А относительно недавно в настоящем топ-клубе могли закрепиться двое выходцев из России. Где они сейчас?

Амир Натхо. От преемника Иньесты и Хави до чемпионата Эстонии

Двоюродный брат экс-полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо родился в Майкопе и начинал с низов. В 2012-м он мог сделать первый большой шаг. Амира по инициативе Курбана Бердыева позвали на сборы «Рубина». В итоге юный полузащитник решил, что ещё не время для такого прыжка, и начал с ПФЛ.



На 18-летие Натхо получил уникальный подарок. Летом 2014-го он подписал контракт с «Барселоной» и попал в молодёжную команду. Разумеется, за Амиром пристально следили в России. Сам игрок признавался, что хочет сыграть за сборную на домашнем ЧМ-2018: «Если честно, это моя самая большая мечта».

Фото: Из личного архива Амира Натхо

В юношеской команде «Барсы» Натхо играл достаточно много, поэтому на него возлагали надежды. Спустя несколько месяцев после подписания контракта старший тренер юношеской команды Жорди Виньялс видел в Амире преемника одной из глыб в центре поля основы: «У него отличные задатки, это очень перспективный футболист. Я вижу Натхо на месте Андреса Иньесты и Хави», — говорил Виньялс.



В «Барсе» Амир даже пересекался с великими. В интервью «Чемпионату» он делился эмоциями: «Когда увидел Месси, первые минут пять колотило. Неймар, Лео… Как не разволноваться?! Но постепенно успокоился. На тренировке я со всеми за руку здоровался. Hola, hola (Привет, привет. — Прим. «Чемпионата»). Иньеста сказал: «Давай, спокойно».

В 2015-м на Натхо нацелился ЦСКА, где уже играл его брат Бибрас. Но «Барса» ещё рассчитывала на него и даже продлила с игроком контракт. Агент футболиста Леонид Истрати убеждал, что следующая остановка в карьере его клиента — вторая команда каталонцев. Но потом планы резко изменились. ЦСКА уговорил Натхо вернуться в Россию. В конце августа игрок подписал контракт по схеме «1+3».



«Были мысли перебраться в испанский клуб второго дивизиона. И даже были предложения. Но я оценил все минусы и плюсы — всё-таки уровень ЦСКА намного выше, да и Лига чемпионов… Остаётся только стараться и получать игровое время. Вот это самое главное», — объяснял переход Натхо.

Параллельно разгорелся скандал со сборной. Истрати пожаловался, что Натхо даже не вызывают на сборы. Однако старший тренер юношеской команды Дмитрий Хомуха выдал свою версию: «Мы связывались с представителями Амира и предлагали посетить селекционный сбор перед отборочными раундами. Они ответили, что ему нужно утвердиться в клубе, и попросили не выдёргивать».

Агент возмутился: «Натхо мечтает играть за сборную России! Юношескую, молодёжную, национальную — в какую позовут». Скандал всё же замяли. Хомуха допустил, что в будущем всё же вызовет Натхо в юношескую сборную. В реальности всё сложилось иначе. Но тренер ни при чём.

Построить карьеру в ЦСКА у Натхо не получилось. За год он лишь однажды сыграл за основу армейцев, а остальное время провёл в молодёжной команде. Летом 2016-го клуб объявил об уходе полузащитника.



Если смотреть на названия следующих клубов Натхо, то можно подумать, что он держал уровень. На деле же в «Краснодаре» Амир играл за вторую команду, а в «Локо» — за молодёжку. Летом 2018-го Натхо вновь попрощался с Россией.



Дальше — печальная картина. Румынский «Вииторул», белорусский БАТЭ — даже в этих командах Натхо не смог закрепиться. По-настоящему освоиться Амир сумел только в Эстонии. Там он сначала выступал за «Нымме Калью», а с лета 2021-го играет за лидера местного чемпионата «Левадию».

Фото: Fcilevadia.ee

В ближайшее время Натхо может вернуться в Россию. В данный момент полузащитник находится на просмотре во владикавказской «Алании». Амиру всего 25 лет, но до уровня прежних ожиданий он уже явно не дотянется.

Роман Тугаринов. Первый российский победитель Лиги УЕФА

У Тугаринова история ещё интереснее, но пока короче. Он родился в Улан-Удэ и в юности переехал с семьёй в Барселону. Родители заметили в парне любовь к футболу и отдали в секцию. А дальше был звонок из академии «Барсы».



«Конечно, мы удивились. Хотя система скаутинга здесь великолепно развита. Агенты следят за ребятами чуть ли не с детсадовского возраста. Самых одарённых из них берут на заметку, приглашают в академии. На каком-то турнире, наверное, высмотрели и нашего Рому. Никакого тебе блата, взяток, как это бывает в России. Позвонили, пригласили. А от таких предложений, сами понимаете, не отказываются», — рассказывала мама футболиста Ольга «Чемпионату».

Тугаринов занимался в академии «Барселоны» с 2009 по 2012 год, потом отправился в фарм-клуб каталонцев «Корнелью» и вернулся к сине-гранатовым в 2017-м. Первый же сезон после камбэка стал для нашего защитника историческим. «Барса» катком прошлась по юношеской Лиге УЕФА (аналог взрослой Лиги чемпионов), и у турнира появился первый в истории победитель из России. В том розыгрыше Тугаринов провёл всего два матча, но факта это не отменяет.



Победа в Лиге УЕФА помогла международной карьере Романа. В 2018-м Тугаринова впервые вызвали в юношескую сборную России, которую тогда тренировал Михаил Галактионов. С национальной командой Роман сгонял на международный турнир COTIF и чуть не выиграл его — в финале наши уступили Аргентине.



Спустя два года Галактионов вспоминал про Тугаринова в интервью Sport24: «Мы знали, что он играет в «Ла Масии». А после победы в юношеской лиге УЕФА уже вызвали в сборную — у Ромы тогда был очень удачный отрезок в карьере. Для него турнир COTIF получился успешным. Тугаринов показал свои лучшие качества, так что мы с того момента стали рассматривать возможность его привлечения в команду».

Фото: Из личного архива Романа Тугаринова

В 2019-м у Тугаринова истёк контракт с «Барселоной». Уезжать далеко россиянин не стал и перебрался к соседям в «Эспаньол». Основе Роман не пригодился, зато попал в состав второй команды.



Сейчас у Тугаринова новый этап в карьере и возможность закрепиться на взрослом уровне. Прошлым летом «Эспаньол» отправил его в аренду в «Телстар», который играет во втором по силе дивизионе Нидерландов. В нынешнем сезоне у защитника восемь матчей в чемпионате и два — в Кубке. Топ-карьера у Тугаринова пока не складывается, но его случай выглядит не так безнадёжно, как у Натхо. Парню всего 22 года, и возвращаться в Россию он, по всей видимости, не торопится.