Скандалист Балотелли вернулся в сборную и удивил тренера Италии. Где он пропадал?

Марио Балотелли всегда считался большим талантом, но посторонние вещи постоянно отвлекали его от игры. Он валял дурака на тренировках, закатывал шумные вечеринки и часто подвергался критике. Чтобы оценить масштабы совершённых форвардом глупостей, достаточно нескольких фактов.

Бросил футболку «Интера», примерил форму заклятого врага – «Милана»

В начале карьеры Балотелли часто вызывал гнев болельщиков «нерадзурри» прямо на поле. После одного из матчей нападающий настолько разбушевался, что демонстративно сорвал с себя футболку и швырнул её на газон. В подтрибунном помещении это едва не привело к драке с ветераном «Интера» Марко Матерацци. А во время одного из телевизионных шоу Балотелли повёлся на провокации со стороны ведущих и примерил форму «Милана». Поклонники «нерадзурри» такой выходки со стороны форварда не оценили.

Фото: Кадр из трансляции

Вывел из себя самого Франческо Тотти

Легендарный нападающий «Ромы» всегда считался образцом профессионализма. Но даже он повёлся на уловки одиозного соотечественника. Во время матча Балотелли бросил Тотти: «Ты собираешься играть или будешь вести себя как ребёнок?». Франческо не стерпел такой наглости, обругал Марио и изо всех сил врезал тому по ногам. Пожалуй, для капитана римлян этот срыв стал самым громким за карьеру.

Франческо Тотти (в центре) и Марио Балотелли (справа) Фото: Claudio Villa/Getty Images

Повеселил народ случаем с манишкой

В юмористические хит-парады Марио попал после эпизода с манишкой. Нападающий никак не мог натянуть её на себя — и справился только с помощью одного из тренеров «Манчестер Сити».

Метал дротики в одноклубников и чуть не сжёг свой дом

В «Манчестер Сити» Балотелли совсем слетел с катушек. Он метал дротики в футболистов молодёжки, дрался с Рио Фердинандом и едва не сжёг… собственный дом. Во время дружеской вечеринки Марио вздумал запустить фейерверк прямо из окна ванной комнаты. Закончилось всё плачевно: сначала загорелась штора, а затем и всё жилище нападающего. Счастье, что никто не пострадал. По сравнению с этим драки на тренировках с Микой Ричардсом, Венсаном Компани и Жеромом Боатенгом выглядят сущим пустяком.

Венсан Компани и Марио Балотелли Фото: Alex Livesey/Getty Images

Последний раз нападающий всерьёз интересовал сборную своей страны в 2016-2018 годах. В составе «Ниццы» он провёл 76 матчей, забил 43 гола и отдал три результативные передачи. После был странный период в «Марселе»: 15 матчей, восемь голов и внезапный отказ клуба продлевать с ним контракт.

После Франции в карьере Балотелли была «Брешия», которой футболист также принёс немало пользы (5 голов за 19 матчей). Вот только более ответственно относиться к тренировочному процессу нападающий так и не начал. Регулярные прогулы тренировок привели к досрочному расторжению контракта.

В итоге Балотелли докатился до Серии B. Неплохой игрой в «Монце» (6+1 в 14 матчах) Марио привлёк внимание турецкого клуба «Адана Демирспор», где и выступает на данный момент. Выступает очень неплохо, раз главный тренер сборной Италии Роберто Манчини решил дать проблемному форварду ещё один шанс, вызвав на сложнейшие стыки к ЧМ-2022: с Северной Македонией, а в перспективе ещё и с Португалией.



Неожиданный ход Манчини объяснил так: «Не считаю вызов Марио жестом отчаяния. Он всегда демонстрировал отличную технику. Главное — оценить его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому понаблюдать за ним вблизи будет полезно».

О готовности нападающего лестно высказался и Аттилио Ломбардо, помощник Манчини: «Он сильно похудел. Не знаю, связано ли это с тем, что он переболел коронавирусом, или с чем-то ещё. Я давно не видел Марио, потому что сейчас, когда он играет за границей, сложнее отслеживать его прогресс. Честно говоря, не ожидал увидеть его в такой хорошей форме. Это было приятной неожиданностью».



Балотелли снова в сборной Италии и может стать «джокером» Манчини. Задача перед чемпионами Европы стоит невероятно сложная – не оступиться на Северной Македонии, а затем, вероятно, убрать со своего пути Португалию с Криштиану Роналду.