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«Зенит» снова в мировом топе. 10 самых дорогих трансферов зимы
«Зенит» снова в мировом топе. 10 самых дорогих трансферов зимы
Этой зимой клубы потратились значительно больше, чем прошлой. На топ-10 трансферов ушло € 363,2 млн, когда год назад – всего € 115,43.
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Душан Влахович, нападающий. «Фиорентина» ➡️ «Ювентус». Стоимость: € 81,6 млн
Душан Влахович, нападающий. «Фиорентина» ➡️ «Ювентус». Стоимость: € 81,6 млн
«Фиорентина» хорошо заработала на трансфере: в 2016-м серба купили всего за € 2 млн, а продали в 40 раз дороже. Но фанаты недовольны – называют Влаховича дерьмом и угрожают. Всё дело в «Юве».
Ферран Торрес, нападающий. «Ман Сити» ➡️ «Барселона». Стоимость: € 55 млн
Ферран Торрес, нападающий. «Ман Сити» ➡️ «Барселона». Стоимость: € 55 млн
Единственный крупный трансфер «Барсы» этой зимой. Из-за финансовых проблем клубу пришлось изощряться, чтобы зарегистрировать Торреса. О его трансфере объявили в конце декабря, а заявили только 11 января.
Луис Диас, нападающий. «Порту» ➡️ «Ливерпуль». Стоимость: € 45 млн
Луис Диас, нападающий. «Порту» ➡️ «Ливерпуль». Стоимость: € 45 млн
«Порту» хотел продать Диаса за € 80 млн, но до 31 января им нужно было погасить трансферный долг, чтобы не остаться на год без еврокубков. «Ливерпуль» же планировал покупку на лето, но из-за «ТТХ» и «МЮ» пришлось активизироваться.
Бруно Гимарайнс, полузащитник. «Лион» ➡️ «Ньюкасл». Стоимость: € 42,1 млн
Бруно Гимарайнс, полузащитник. «Лион» ➡️ «Ньюкасл». Стоимость: € 42,1 млн
Крупнейшая покупка «Ньюкасла», в который недавно пришли нефтяные деньги. На Гимарайнса претендовал ещё и «Арсенал», но «Лион» выбрал того, кто предложил больше.
Крис Вуд, нападающий. «Бёрнли»➡️ «Ньюкасл». Стоимость: € 30 млн
Крис Вуд, нападающий. «Бёрнли»➡️ «Ньюкасл». Стоимость: € 30 млн
Ещё один крупный трансфер «Ньюкасла». У Вуда были прописаны отступные в размере € 30 млн, хотя он сам удивился, что кто-то их активировал. «Но иногда футбол таков», – многозначительно прокомментировал он.
Лука Динь, защитник. «Эвертон» ➡️ «Астон Вилла». Стоимость: € 30 млн
Лука Динь, защитник. «Эвертон» ➡️ «Астон Вилла». Стоимость: € 30 млн
Динь сам захотел уйти из-за конфликта с Бенитесом. Вариантов было несколько: «Челси», «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Но он выбрал «Виллу» Джеррарда. Договорились быстро. Правда, почти сразу после перехода «Эвертон» уволил и Бенитеса.
Виталий Миколенко, защитник. «Динамо» Киев ➡️ «Эвертон». Стоимость: € 23,5 млн
Виталий Миколенко, защитник. «Динамо» Киев ➡️ «Эвертон». Стоимость: € 23,5 млн
Молодого украинца взяли на смену Диню, который ушёл в «Виллу». Поговаривают, что на переезд Миколенко в Англию повлияли хорошие отношения Алишера Усманова и Игоря Суркиса.
Юри Алберто, нападающий. «Интернасьональ» ➡️ «Зенит». Стоимость: € 20 млн
Юри Алберто, нападающий. «Интернасьональ» ➡️ «Зенит». Стоимость: € 20 млн
«Зенит» отдал Сердара Азмуна, а на смену ему взял Алберто. Клуб назвал сделку выгодной: зарплата бразильца будет ниже, чем у Азмуна, а трансфер оформили в рассрочку. Для «Зенита» Алберто стал пятым бразильцем в команде.
Родриго Бентанкур, полузащитник. «Ювентус» ➡️ «Тоттенхэм». Стоимость: € 19 млн
Родриго Бентанкур, полузащитник. «Ювентус» ➡️ «Тоттенхэм». Стоимость: € 19 млн
На хавбека претендовала «Астон Вилла», но «Юве» не устроило предложение клуба. А вот «Тоттенхэма» – да. Ещё бы: за сделкой стоит Фабио Паратичи, нынешний управляющий директор «ТТХ» и экс-менеджер «Юве».
Хулиан Альварес, нападающий. «Ривер Плейт»➡️«Ман Сити». Стоимость: € 17 млн
Хулиан Альварес, нападающий. «Ривер Плейт»➡️«Ман Сити». Стоимость: € 17 млн
Лучший бомбардир чемпионата Аргентины будет доигрывать за «Ривер Плейт» до лета, а после присоединится к «Сити». Агент игрока сообщал, что Альварес отклонил предложения от клубов из России, Украины и середины турнирной таблицы чемпионата Англии.
БОНУС. Деле Алли, полузащитник. «Тоттенхэм» ➡️ «Эвертон». Стоимость: € 0
БОНУС. Деле Алли, полузащитник. «Тоттенхэм» ➡️ «Эвертон». Стоимость: € 0
«Эвертон» ничего не платит сейчас, а вот в будущем сумма сделки может вырасти до € 35-40 млн: клуб заплатит € 12 млн после того, как Алли проведёт 20 матчей, плюс бонусы.
«Зенит» снова в мировом топе. 10 самых дорогих трансферов зимы
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