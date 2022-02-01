Карьера юной звезды «МЮ» рушится. После скандала Гринвуда удаляют из виртуального мира

В конце января жизнь игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда раскололась на две части. До – это про талант, респект и прогресс. После – про избиение девушки, обвинения в изнасиловании и арест. Мы рассказывали всю эту историю здесь. Сейчас вокруг ситуации с Гринвудом появилось много вопросов, на которые мы постараемся дать ответы.

Как он сейчас и что с ним происходит?

Последние новости были 30 января. Тогда полиция Большого Манчестера запустила официальное расследование по делу Гринвуда. Журналисты Mirror связались с её представителями, вот заявление властей: «Полиция Большого Манчестера осведомлена об изображениях и видео, распространяемых в социальных сетях. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств».



В тот же вечер полиция арестовала Гринвуда и отвезла его в отделение на допросы. На следующий день игрок все ещё был в полиции, потому что ей понадобилось больше времени на допросы. Журналисты Daily Maily, ссылаясь на свои источники в полиции, сообщили, что Гринвуд пробудет в отделении до вечера 3 февраля.



У полиции есть ряд вопросов не только к Гринвуду, но и к его соседям. Проблема в том, что дом, в котором сейчас живёт полузащитник, он снимает всего несколько недель. Новые соседи ничего плохого про Мэйсона не сказали. А вот бывшие часто жаловались на шумные вечеринки (во время время жёстких коронавирусных ограничений).

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Какое наказание грозит Гринвуду?

Пока что ясности нет – полиция Большого Манчестера даже не опубликовала первые протоколы. Дело может закончиться как штрафом, так и тюремным сроком.

Как реагирует на этот случай «Манчестер Юнайтед»?

Очень просто – полнейшей изоляцией от Гринвуда. «Манчестер Юнайтед» удалил все товары с игроком из магазина. Также в клубе заявили, что футболист не вернётся к тренировкам и матчам до окончания расследования.



Что касается футболистов «МЮ», то они отписываются от него в соцсетях. На момент 1 февраля на Гринвуда в «Инстаграме» были подписаны 19 игроков «Юнайтед». А вот список футболистов команды, которых нет у него в подписчиках: Давид де Хеа, Криштиану Роналду (не был подписан), Фил Джонс, Алекс Теллес, Поль Погба, Джесси Лингард, Фред, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани, Виктор Линделёф.

Фото: Getty Images

Какая реакция компаний?

Тут всё очень серьёзно. О приостановлении сотрудничества заявили в Nike. А британская компания Caldbury, занимающаяся производством кондитерских изделий, тоже поддержала изоляцию от Гринвуда:

«Наше партнёрство заключается с самим клубом, а не с отдельными игроками. Пока идёт расследование, ни в одном продукте, которые мы создаём с «Манчестер Юнайтед», этот игрок фигурировать не будет. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией».



Игрока даже удалили из компьютерной игры: это сделала EA удалила (из FIFA 22), но Гринвуд по-прежнему доступен в Ultimate Team и на трансферном рынке игры FUT 22.

Как дела у девушки, которую избивал Гринвуд?

Гарриет Робсон не давала публичных комментариев. Она быстро удалила посты с синяками и разбитой губой из «сториз», а вскоре исчез и её аккаунт в «Инстаграме». За девушку говорил отец, который отметил, что аккаунт был взломан.

Вот его заявление:

«Когда вы отец, то не хотите знать, что такое происходит с вашей дочерью. Полиция приезжала к Гарриет, и она дала им показания. Она сказала нам, что её телефон и «инстаграм» были взломаны. Мы попросили её сохранить фотографии и видео, но было уже поздно. Мы знаем Мэйсона давно, он был частью нашей семьи в недавние два-три года.

В последние несколько месяцев их отношения не складывались. Она полностью опустошена, но они были очень влюблены друг в друга и некоторое время были вместе».



Сейчас этим занимается полиция. Мы полностью поддерживаем решение «Юнайтед» приостановить работу Гринвуда до дальнейших новостей. Эта неутешительная новость потрясла всё футбольное сообщество, и мы подождём дальнейших событий, прежде чем что-то комментировать.