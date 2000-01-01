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Топ несостоявшихся трансферов зимы
Топ несостоявшихся трансферов зимы
Зимнее трансферное окно в Европе закрыто! Клубы провернули кучу сделок, но некоторые переходы, о которых писали СМИ, так и не состоялись. Рассказываем про главные.
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Усман Дембеле
Усман Дембеле
«Барселона» хотела избавиться от скандального вингера, который отказался продлевать истекающий контракт. Не вышло. На Дембеле претендовали «Челси» и «ПСЖ».
Альваро Мората
Альваро Мората
Нападающий «Ювентуса», казалось, вот-вот перейдёт в «Барселону» и войдёт в клуб тех, кто поиграл за все испанские гранды. В итоге он сам передумал и остался в Италии.
Артём Дзюба
Артём Дзюба
У бывшего капитана сборной России летом истекает контракт с «Зенитом». Дзюбой интересовался «Рубин» Леонида Слуцкого, но в середине января было объявлено, что форвард доиграет сезон в Петербурге.
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук
Российского полузащитника «Аталанты» хотели забрать «Дженоа» и «Лацио», но не срослось. Миранчук отмёл первый вариант, а от второго отказался уже его клуб.
Джесси Лингард
Джесси Лингард
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» мало играл и хотел уйти, чтобы это исправить. Но клуб в конце окна отказал «Ньюкаслу» и «Вест Хэму», чем расстроил Лингарда.
Жоржиньо Вейналдум
Жоржиньо Вейналдум
После перехода из «Ливерпуля» в «ПСЖ» у полузащитника не заладилась игра. Вейналдума хотели вернуть в АПЛ «Арсенал» и «Тоттенхэм», но переход так и не состоялся.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Был основным вратарём «ПСЖ», но стал меньше играть из-за Джанлуиджи Доннаруммы. Усилиться Навасом хотели богатый «Ньюкасл» и итальянские клубы — не срослось. До лета Кейлор будет во Франции.
Главные трансферы этой зимы, которые так и не состоялись
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