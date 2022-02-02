«Ваноли очень жёсткий. Реагирует на каждую ошибку!» Новый «Спартак» глазами Реброва

Артём Ребров вписал своё имя в историю «Спартака» – с ним команда выиграла первое чемпионство за 16 лет. Артём выступал за клуб 10 лет, играл (а главное — тащил) в Лиге чемпионов, но осенью 2021-го неожиданно завершил карьеру. Теперь Ребров – технический координатор «Спартака». А перед вами его первое интервью в новом качестве.

Артём Ребров и Квинси Промес Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

― Первые сборы в новой должности. Непривычно?

― Конечно. Хоть я уже два месяца на этой должности. Но у меня столько работы, что некогда скучать. Не физической – работают голова и язык. Надо постоянно быть на связи, что-то решать, кому-то звонить.

― Как проходит ваш день на сборах?

― Надо постоянно быть на тренировках, присутствовать на собраниях, разговаривать с футболистами плюс встречаться с агентами. Часто меня используют как переводчика. Вот так потихоньку капает со всех сторон – иногда заканчиваю только в час ночи.

― Это тяжелее, чем в роли футболиста?

― Да. Понятно, что игроком устаёшь физически. Но футболист оттренировался — и всё. А мой рабочий день растягивается и дальше. Многим вещам я только учусь, что-то не понимаю. Времени стало даже меньше, чем когда я был игроком. С 10 января, когда я вышел из отпуска, каждый вечер домой возвращался около девяти.

― Команда в новой должности вас уже приняла?

― Подшучивают временами. Ваноли посадил меня напротив себя в столовой, летаю в бизнесе. Все подкалывают, что я теперь руководитель, что пошёл по головам, ха-ха. Отвечаю им: «Придёт время, я посмотрю на вас».

Об особенностях тренера Ваноли

― Раз он посадил вас напротив – вы должны много общаться. Как часто?

― Каждый день. Но это разговоры вообще обо всём. Мне очень понравилось, что Ваноли не только говорит, но и делает. Привлёк вот тренера вратарей Кузнецова. Паоло не тот тренер, который приходит и уходит. Он хочет, чтобы после него что-то осталось, хочет заложить базу. Чтобы когда придёт следующий тренер, у него уже были выстроены все структуры. Ваноли хочет это создать.

― Что подметили в поведении?

― Очень жёсткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Ваноли может среагировать на всё, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько игроков сидели без масок ― Паоло сразу обратил на это внимание. Так что ребятам надо быть готовыми. Это хорошо, потому что поддерживает в тонусе.

Паоло Ваноли Фото: spartak.com

― Главное его отличие от Витории?

― Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи он тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие. Ещё подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах.

― Не ловите себя на мысли, что это второй Каррера?

― Есть немного, но это особенность итальянцев. Они оба с Конте работали, применяют похожие методы. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017-м?». Не один в один, но похоже. Немножко вернулись на пять лет назад. Тем интереснее.

― Как Андрею новая роль в команде?

― Ехали на сборы ― думали с ним, что вечерами будем сидеть общаться. А получается, что он раньше меня завтракает, а вечером у него постоянные тренерские собрания. Как он говорит: «Утром на рыбалку, а вечером на охоту». Поэтому видимся только в столовой на обеде. Андрей теперь ассистент, к нему все относятся с большим уважением.

― И какой он тренер?

― Он много говорит и кричит, подсказывает. Ходит с блокнотиком, который уже стал знаменитым, ха-ха. Постоянно делает там какие-то пометки.

― К команде недавно приезжал Карпин. О чём общались?

― Мы в хороших отношениях. Я при нём оказался в «Спартаке», мы многое вместе прошли. А тут просто обсудили футбол. Он мне сказал: «Вы же все вратари — особенные. У вас тараканы в голове». А я ему: «Уже не вы, а они». Классно, что он в сборной. Это человек с большой харизмой. Тренер, который после «Спартака» не сидел, не ждал, принял не самую большую команду. Сборной он добился своим трудом.

Артём Ребров и Валерий Карпин Фото: spartak.com

Чем помогает Каттани и почему выбрал для клуба Свинова

― Как устроено ваше взаимодействие с Каттани?

― Это большой шанс. Он привлекает меня почти ко всем переговорам. Я вижу, как они проходят изнутри, а Лука даёт мне задания.

― Например?

― Нужно было найти контакты людей из клубов низших лиг, чтобы обсудить определённых футболистов. Нашёл, связался, передал задачу. Есть агенты, которых я давно знаю, поэтому мне проще донести до них информацию. Мы общаемся каждый день, это мой начальник. Я прикреплён именно к Луке – он мне объясняет, рассказывает тонкости работы. А я, как ученик, хвостом хожу за ним.

― Как вам сказали, что третьего вратаря для «Спартака» должны выбрать вы?

― Каттани обозначил, что во вратарской теме решать должен вратарь. Клуб очертил список из нескольких вариантов. Из этого списка я выбрал Свинова. Моё мнение сошлось ещё с несколькими людьми.

― Как отреагировали на это предложение?

― Мне было интересно. Я волновался, потому что от этого зависело, кого возьмёт клуб. Но потом понял, что переживать незачем. Нужно было просто использовать свой опыт, чтобы выбрать. Дальше – дело за Ильёй.

― Почему выбрали именно Свинова?

― Самое простое ― посмотрел, кто из списка вратарей за последние 20 игр сделал меньше всего ошибок. Дальше смотрел на его поведение в течении игры, отсматривал видео. Плюс обходными путями узнавал про Илью информацию, ну и опирался на внутренние вратарские ощущения. Весь процесс занял около трёх недель ― потом переговоры. Я понимаю, что Свинову будет непросто ― он приходит из ФНЛ, я тоже так приходил. Здесь другие скорости. Но он третий вратарь, ему нужно создать конкуренцию. Для этого у него всё есть.

Фото: spartak.com

― На фамилию обращали внимание?

― Задумался об этом в последнюю очередь. Сначала даже не понимал шуток, а потом такой: «Блин, да с такой фамилией грех не играть в «Спартаке».

Почему «Спартак» плохо играл в РПЛ при Витории

― Вам обидно, что Витория ушёл вот так?

― Обидно. Мы же привыкаем и к человеку, и к тренеру. Но мы все здесь для того, чтобы добиваться результата. Если не получается, то такое бывает. Тренер в этом плане неблагодарная профессия, потому что он отвечает за результат. Тяжело всё строить заново, но это жизнь.

― Но в Лиге Европы же был результат.

― Был, но в чемпионате не было. Руководство так решило.

― Почему в выступлениях в этих двух турнирах была такая разница?

― Сами не понимаем. Кто-то скажет, что во время матчей в еврокубках игроки хотят засветиться. Возможно, это повлияло. Но в Европе мы чуть больше терпели, а потом забивали. А в РПЛ часто атаковали, терпеть надо было меньше – но мы совершали глупые ошибки.

― Чем вам запомнится Руй?

― Тем, что не оттолкнул, когда руководство бросило меня ему на помощь. Руй мог меня не принять, но у нас были хорошие отношения. За это ему очень большое уважение.

― Как попрощались?

― Спонтанно как-то получилось: летели в самолёте и там пожали друг другу руки.

― Было видно, что ему грустно?

― Нет, он был абсолютно спокоен. Всё принял с достоинством. Мы все вместе с ним испытали непередаваемые эмоции в Варшаве – это уже круто.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Как Селихову удаётся так часто брать пенальти

― У вас хватит слов описать, насколько вы рады за возрождение Селихова?

― Футбол жестокий. Могу сейчас сказать пламенную речь, а завтра Саша, не дай бог, провалится. Я просто рад за него. Самое главное, что он приносит пользу «Спартаку». Его поддерживал весь клуб, я тоже: где-то словом, где-то шуткой, где-то просто хлопком по плечу. Но это его заслуга, что смог пройти тяжелейший период. Понятно, что с каждой травмой Саше было всё сложнее, но ведь выдержал. Он должен был сам это испытать.

― У вас была уверенность, что он не сломается?

― Да. Саша очень упрямый. Он и подо мной сидел какие-то время, но было видно, что парень очень старательный и не сдастся. Я был уверен, что Селя не сломается.

― Когда у него был самый тяжёлый момент за этот период?

― Да каждая травма. Но когда Саша сломал палец в последний момент, уже после предсезонки – это было особенно непросто. Однако спустя месяц после последнего повреждения я понял, что Саша вернулся.

― Игнатов говорил, что Селихову нереально сложно забить с точки. По-вратарски понимаете почему?

― У Сели очень сильное чувство на пенальти. У меня такого никогда не было. Я, конечно, отбивал, но мне было тяжело. У него же есть внутренняя чуйка. Это врождённое, такому нельзя научиться. Интуиция решает почти всё.

Александр Селихов (на переднем плане) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

― Когда он отбил пенальти в Варшаве, вы испытали самые яркие эмоции за карьеру?

― Со скамейки ― да. Я вообще не мог поверить, что такое возможно. Эта секунда могла перевернуть вообще всё. После сейва я постоял секунд пять-десять, когда толпа понеслась, а потом всё осознал.

― Была уверенность, что Селихов вытащит?

― Была против «Лестера». А вот с «Легией» я думал: «Всё, попали». Слишком невероятная ситуация.

― Селихов готов конкурировать с Сафоновым за место в основе сборной?

― И он, и Максименко. Макси не надо сбрасывать со счётов. Я очень рад, что у нас такая конкуренция во вратарской линии. Клуб от этого будет только сильнее.

– Ещё недавно с ними конкурировали вы. Не тянет назад?

– Честно ― нет. Вырываю на сборах часик, чтобы позаниматься в зале. Я больше скучаю по команде вратарей, потому что это крутой коллектив. Но возвращаться в ворота время не настало.

― Ваш топ-3 вратарей в РПЛ?

― Селихов, Максименко, Сафонов.

Как Максименко пережил личный кризис

— В каком сейчас состоянии Максименко?

― Ему было тяжело, но это нормально. Макси был основным вратарём, вызывался в сборную, отыграл за «Спартак» больше 100 матчей. А потом в один момент всё поменялось. Для него это первый такой опыт, Саша никогда не был на скамейке. Но ему надо через это пройти, по-другому вратарь не формируется. Такие, как Акинфеев, которые играют постоянно, рождаются раз в 100 лет. Макси нужна была пауза, он отдохнул, приехал с новыми силами. Селихов дождался шанса и воспользовался им, теперь то же самое нужно делать Максименко.

― Понятно, что он отошёл?

― Сейчас да. Конечно, было видно по глазам, что он сильно переживал, был потухшим. Но сейчас всё в порядке.

― Не было мысли, что Максименко нужно сходить в аренду?

― А зачем? Селихов не играл два года в основе, выздоровел и заиграл. Стал намного хуже? Нет. Такой сильный клуб, как «Спартак», не может оставаться с одним вратарём. Ему нужно иметь второго голкипера высокого уровня. Так что Макси нужно терпеть. Конечно, если он сам поймёт, что устал сидеть, если будет хорошее предложение, то можно будет что-то решать. Но сейчас я не вижу предпосылок к тому, чтобы он опустил руки. Самое простое ― это взять и уйти. Саша недавно продлил контракт. Если бы не хотел оставаться – не делал бы этого. Ровно как и клуб, если бы не рассчитывал на него. К тому же можно задействовать одного вратаря в чемпионате, а другого в Кубке.

***

― Кем вы видите себя через год?

― Никем не вижу. Я поставил себе цель отработать в нынешней должности до конца чемпионата, чтобы понять, моё ли это вообще, полезен ли я клубу. Если всё сойдётся, то будем смотреть. Мне очень бы хотелось создать здесь вратарскую вертикаль. Ваноли мне сейчас в этом очень поможет. Это моя мечта в «Спартаке».



― Если в менеджерской деятельности всё будет успешно и вас позовёт работать «Зенит» или ЦСКА ― для вас эта дорога закрыта?

― Сейчас я не вижу себя нигде, кроме «Спартака». Я не буду говорить, что, если разрезать моё сердце, оно будет красно-белым. Но мне тяжело представить себя в другом клубе.