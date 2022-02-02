Гол с вероятностью в 1%. Симеоне уверяет, что такой удар с центра поля был планом на игру!

Пока топ-лиги на паузе, предлагаем пересмотреть и, возможно, наверстать упущенное по красивейшим голам января в Испании. За это время в Примере состоялось четыре неполных тура, которые включили в себя 86 голов.

Больше всех положил «Вильярреал» – правда, из десяти мячей восемь пришлось на домашние разгромы аутсайдеров. Наконец-то начинает много забивать «Атлетико»: на их счету девять голов в четырёх матчах. Те же девять провёл будущий соперник «Зенита» – великолепный «Бетис» Мануэль Пеллегрини, который разгромил «Эспаньол» и «Алавес».

Мы выбрали для вас самые красивые голы.

Антонио Пуэртас, «Гранада» – «Барселона», 20-й тур

«Барселона» при Хави постепенно поднимается в таблице, и в основном за счёт обороны. Суммарная разница забитых и пропущенных за три январские игры лишь 3:1, но две из них «Барсе» удалось выиграть. Единственный гол тер Штегену именно в чемпионате забил Антонио Пуэртас, отлично поймавший мяч после углового.

Анхель Корреа, «Вильярреал» – «Атлетико», 20-й тур

4 января Корреа продлил с «Атлетико» контракт, а уже 9-го забил самый сложный по исполнению мяч во всём сезоне Примеры. По подсчётам Opta, вероятность гола в его ситуации была равна всего одному проценту. Корреа выдающимся по технике ударом перебросил вратаря из центрального круга.

«Я знаю манеру игры Рульи, он привык находиться выше обычной позиции вратаря» – скромно сказал об ударе сам футболист. Вероятно, манеру игры вратаря «Вильярреала» Корреа изучил в сборной: они оба играют за Аргентину.

О том, что такой удар был запланирован, после матча рассказал и тренер гостей Диего Симеоне рассказал. Перед матчем штаб изучил манеру игры вратаря: когда «Вильярреал» разыгрывает мяч в центре поля, тот часто выходит далеко из ворот. Вот так в футболе может сработать план, вероятность успеха которого – всего один процент.

Юнус Муса, «Атлетико» – «Валенсия», 22-й тур

В этом сезоне «Атлетико» красиво не только забивает, но и пропускает. Юнус Муса получил мяч на свободном фланге, сблизился и прошил Яна Облака ударом в ближний угол. 19-летний воспитанник «Арсенала» прекрасно реализовал свой шанс, но такие голы – ещё и показатель, что с «Атлетико» в этом сезоне что-то не так. В чемпионском сезоне эта команда подобные голы не пропускала.

Алехандро Гомес, «Севилья» – «Сельта», 22-й тур

Конфликт с Джан Пьеро Гасперини не пошёл на пользу экс-капитану «Аталанты». Гомес не может вписаться в игру «Севильи» и практически каждый второй матч начинает в запасе. Тем не менее одного таланта ему достаточно, чтобы время от времени делать результат. «Сельте» его команда проигрывала 0:2, пока Хулен Лопетеги не выпустил Гомеса на замену, а тот не подарил гол, сделанны им в одиночку.

Нико Серрано, «Райо Вальекано» – «Атлетик», 22-й тур

Ни один клуб Европы не полагается на академию так сильно, как «Атлетик» – и ни один не извлекает из неё столько пользы. Помимо огромных доходов от продажи таких игроков, как Кепа Аррисабалага и Эмерик Лапорт, клуб благодаря воспитанникам добивается и серьёзных спортивных результатов. Для 18-летнего Серрано матч с «Райо» стал первым выходом в старте на уровне высшей лиги, но это не помешало ему забить прекрасный победный гол.

Какой гол больше всего понравился вам? Пишите свои варианты в комментариях!