Как же изворачивается «Барса»! Клуб подписал двух звёзд, обойдя правила

В последний день трансферного окна «Барселона» всем руководящим составом решала головоломку «Арсенал»-Обамеянг-Дембеле. И решила лишь наполовину. Обамеянг всё же стал игроком каталонского клуба, а вот Дембеле, вопреки всем уговорам, остался.

Хронология трансфера Обамеянга: ждали аренду, а получились разорванный контракт и встреча в офисе «Барсы» за полчаса до закрытия окна

31 января



12:00. Sport сообщил, что «Барселона» обсудила условия с Обамеянгом.



12:31. Обамеянг приземлился в аэропорту «Барселоны».

13:24. В программе SER «Què t'hi jugues» сообщили, что Хави поговорил с Обамеянгом и дал своё согласие на трансфер.

14:10. «Барса» предложила «Арсеналу» сделку: обмен Дембеле на Обамеянга, писал The Independent.



14:47. Esport 3: «Арсенал» не собирается отпускать Обамеянга. При этом SER сообщил, что в 17:00 должен состояться медосмотр.



16:37. The Athletic выдал бомбу: переговоры между «Арсеналом» и «Барселоной» о переходе Обамеянга сорвались из-за зарплаты игрока. В Лондоне хотели, чтобы «Барса» при заключении арендного соглашения полностью взяла на себя выплаты до конца сезона. А это € 8 млн, когда у «Барселоны» есть всего € 2 млн, потому что ситуация с Дембеле всё ещё не разрешена.



18:30. Медобследование отменяется, сообщила La Sexta. Лапорта же заявил Mundo Deportivo, что работа и по Дембеле, и по Обамеянгу будет вестись до последнего момента. В это же время представители последнего вели переговоры с Матеу Алемани, спортивным директором «Барсы».



19:25. Лапорта в очередной раз заявил, что клуб настроен заполучить Обамеянга. «Сложно, но надежда есть», – сказал он TV3.



20:16. Очередное обновление от Лапорты: «Обамеянг решает свои проблемы с «Арсеналом», а мы ждём».



20:43. Испанские СМИ сообщили, что Обамеянг подпишет контракт по схеме «0,5+1».



23:29. Обамеянг зашёл в офис «Барселоны».



00:34. Руководство вместе с игроком покинуло офис. Лапорта показал большой палец и победно помахал кулаком.

Обамеянг в итоге перешёл свободным агентом, разорвав контракт с «Арсеналом»: будущего в лондонском клубе у него и так уже не было. Он не появлялся на поле с декабря, тогда же лишился капитанской повязки из-за систематических нарушений дисциплины. Конфликт с Артетой нарастал, перспективы играть у Обамеянга в такой ситуации были около нуля, поэтому он выбрал побег в Барселону.

«Барсе» сейчас не позавидуешь: каждый трансфер – новые ухищрения

Главная сложность для клуба ­– это потолок зарплат, который в этом сезоне сократился на € 285 млн по сравнению с прошлым. Теперь общий зарплатный бюджет «Барселоны» всего € 97 млн, и именно из-за этого руководство не смогло позволить себе оставить Месси (аргентинец зарабатывал € 140 млн в год).

Лионель Месси Фото: Adria Puig/Getty Images

Клубу не остаётся ничего, кроме как договариваться и продумывать схемы, чтобы провернуть трансферы, не выходя при этом за рамки закона. Переход Феррана Торреса за крупную в нынешних реалиях сумму для «Барсы» (€ 55 млн) стал возможен только после того, как:

Жоан Лапорта смог реструктурировать долг: краткосрочные обязательства преобразовались в долгосрочные за счёт группы европейских инвесторов, которые держат старшие облигации на сумму € 200 млн;

«Барселона» взяла кредит в размере € 595 млн у инвестиционного банка Goldman Sachs на 35 лет. При этом первые пять – это льготный период, в течение которого клуб будет выплачивать только проценты;

клуб смог договориться с «Сити», что выплаты за трансфер распределяются на четырёхлетний период, а первая часть транша поступит после окончания нынешнего сезона;

«Барса» договорилась и с самим Торресом: первые шесть месяцев он будет получать низкую зарплату. Повышение будет постепенным со следующего сезона.

Но мало было оформить сделку – футболиста нужно было ещё зарегистрировать в качестве игрока «Барселоны». И вот этот процесс затянулся – пришлось перекраивать зарплатную ведомость, чтобы влезть в потолок зарплат. На уступки руководству пошёл Самуэль Юмтити, который был третьим среди самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны»: по информации Esport 3, он получал € 20 млн в год после уплаты налогов. Как сообщал Mundo Deportivo, Юмтити подписал новое соглашение, согласно которому зарплата по его прошлому контракту сократилась на 10%, а сами выплаты распределились в срок до 2026 года.

Ферран Торрес и Жоан Лапорта Фото: David Ramos/Getty Images

Клуб пытался договориться о новых условиях и с Дембеле – согласно сообщениям СМИ, он получает € 12 млн в год после уплаты налогов. «Барселоне» было важно либо переподписать контракт с футболистом, либо же продать его. Во-первых, чтобы облегчить зарплатную ведомость; во-вторых, продлить распределение трансферных выплат ещё на какой-то срок; в-третьих, не потерять его бесплатно – этим летом он станет свободным агентом.

Но Дембеле упёрся: отказался от предложенных клубом условий, запросил космическую зарплату в размере € 43 млн и не захотел куда-либо уходить. Спортивный директор Матеу Алемани 20 января заявил, что у футболиста есть 11 дней, чтобы найти себе другой клуб: «Нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до закрытия трансферного окна».

31 января «Барса» продолжала надеяться, что Дембеле уйдёт – его продажа разгрузила бы зарплатную ведомость под трансфер Обамеянга. Клуб предлагал ему переезд в «Арсенал», но Усман отказался. Mundo Deportivo писал про «Челси», AS – про «Тоттенхэм», фигурировали слухи и про «ПСЖ»: якобы «Барса» предлагала парижанам обмен на Ди Марию. Но ничего не вышло.



«Мы предлагали ему продлить контракт, это было очень хорошее предложение, но он отклонил его и попросил больше, – прокомментировал ситуацию Лапорта. – Мы сделали всё возможное. У Дембеле было два предложения от других клубов, но он и их отклонил, чему мы очень удивлены. Это не пойдет на пользу ни ему самому, ни клубу. Понять это сложно».

Усман Дембеле Фото: Jose Breton/Getty Images

Теперь Mundo Deportivo пишет, что история может закончиться разрывом соглашения с Дембеле с выплатой ему полагающейся за оставшиеся полгода зарплаты.

Дембеле не ушёл, но Обамеянга всё равно зарегистрируют. А вот с заявкой на Лигу Европы возникнут сложности

По правилам УЕФА дозаявить можно только троих игроков, у «Барселоны» же новичков четверо: Дани Алвес, Адама Траоре, Торрес и Обамеянг. Дозявку сделать можно только до конца сегодняшнего дня, и есть большая вероятность, что Обамеянг, которого до сих пор не зарегистрировали, пролетит мимо еврокубка.

На регистрацию у «Барселоны» ещё есть время: так как Обамеянг перешёл свободным агентом, то клубу даётся две недели, чтобы заявить игрока. Несмотря на то что Дембеле остался, сделать это можно, не вылезая за потолок зарплат – всё потому, что Обамеянг согласился на многократное понижение зарплаты. Настолько «много-», что первые полгода он будет получать € 2 млн (всего € 5 тыс. в неделю) до уплаты налогов вместо € 30 млн. Даже игроки сборной России получают больше. И это – второй фантастический переход для клуба в зимнее окно: вряд ли было просто уговорить нападающего на такие условия. Но Обамеянг обеднеет несильно: со следующего же сезона зарплата форварда повысится – «Барса» верит, что потолок всё же вырастет. А пока правила приходится если не обманывать, то аккуратно обходить.