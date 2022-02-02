«Взять Чалова – паническое решение». Реакция на приглашение россиянина от швейцарских СМИ

Вчера «Базель» представил Фёдора Чалова. Нападающий перешёл в команду до лета 2022 года и сразу обозначил главную цель – «забивать голы». Но швейцарские медиа скептически отнеслись к этому решению клуба. У большинства есть два ключевых вопроса: почему «Базель» взял игрока, который явно на спаде, и почему не будет возможности выкупа летом. Руководство клуба пока не особо стремится выходить с объяснением, зато клубные эсэмэмщики уже перетягивают российских фанов. Например, франкоязычный «твиттер» «Базеля» вчера ненадолго стал русским. Что сразу отразилось на количестве взаимодействий с постом.

Ниже – обзор нескольких швейцарских спортивных сайтов, которые написали об аренде Чалова.

BZ Bazel: «Бывший мегаталант, которого хотели взять «Челси», «Арсенал» и «Бавария»

Издание BZ Bazel явно внимательно подошло к изучению фигуры Чалова. Автор материала окунулся в самое детство.



– В юном возрасте у Фёдора Чалова были особые таланты. Говорят, что он любил играть на рояле и флейте, причём очень преуспел в этом. И ещё неизвестно, был ли его музыкальный талант более выраженным, чем футбольный. На поле же он построил карьеру, которая к 23 годам уже включает 179 матчей за первую команду ЦСКА.

Фёдор Чалов Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

В последние сезоны Чалов ассоциировался с различными ведущими европейскими клубами. Например, «Челси» думал о покупке игрока, потому что Роман Абрамович был большим поклонником соотечественника. «Арсенал» также смотрел на Чалова в 2018 году, как и мюнхенская «Бавария», где он считался кандидатом на замену Роберту Левандовскому.



Возможно, сделка прошла слишком быстро. Это связано с тем, что клубы должны подать УЕФА списки игроков до 2 февраля. Если «Базель» хочет рассчитывать на Чалова в Лиге конференций, его имя должно быть в заявке.



Бывший мегаталант, лучший бомбардир чемпионата России — 2018/2019 стал игроком «Базеля» как минимум на полгода. Пока непонятно, с кем он будет бороться за место в центре нападения. Клубу явно нужен ещё один форвард на замену Кабралу».

Blick: «Он должен заставить забыть «Короля Артура»?»

В другой швейцарской газете в успешности перехода Фёдора сомневаются. Дело в том, что клуб зимой отпустил в «Фиорентину» бразильского бомбардира Артура Кабрала. Так что ожидания от Чалова слишком большие.



– Его зовут Фёдор Чалов. И он должен заставить забыть «Короля Артура»? Специфический переход. В России он в последнее время показывал не лучший уровень. Да, можно вспомнить 2018 год, когда неизвестный Чалов забивал в Мадриде «Реалу». Но с того момента прошло три года. И, вероятно, его талант так и не раскрылся. В 2019-м Чалова звали в «Кристал Пэлас» за £ 25 млн, ЦСКА отказал. А представители Чалова дали понять, что Фёдор готов рассматривать варианты только из топ клубов.



Сейчас никто из Англии им не интересуется. Но «Базель» взял его в аренду без права выкупа. У болельщиков много вопросов. Но, наверное, клуб лучше знает, что делает.

Bolzplazz: «Паническое решение»

А здесь журналисты и вовсе заявили о паническом характере перехода. Хотя в таланте Фёдора не сомневаются.



– Взять Чалову в аренду – паническое решение. Первоочередные кандидаты не согласились на переход, а «Базель» нуждался в нападающем до 2 февраля, чтобы заявить его в Лигу конференций, – утверждает Bolzplazz Swiss Football Platform. – Российский нападающий является лишь частичной заменой Кабралу. Клубу необходим второй сильный форвард, чтобы продолжить бороться в чемпионате».

Фото: Marcio Machado/Getty Images

Другой швейцарский журналист – Эмануэль Штауб — считает, что клуб просто не успел сработать по сильным вариантам: «Вероятно, клуб мешкал в переговорах по более очевидным кандидатам или хотел заплатить меньше, например, за Матета. Чалов талантлив, но, исходя из его профиля и условий сделки, не является заменой Кабралу».