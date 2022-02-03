Шейхи круто усилили «Ньюкасл» на € 100 млн. Разбор топ-трансферов АПЛ

Сразу шесть английских клубов попали в топ-10 по затратам в зимнее трансферное окно. Логично, что именно в АПЛ шла самая большая активность по сделкам, самые значимые из которых мы разберём прямо сейчас.

Лука Динь, из «Эвертона» в «Астон Виллу» за € 30 млн

Интересная ситуация — Динь выпал из состава «Эвертона» из-за ссоры с Рафаэлем Бенитесом. 13 января «Астон Вилла» подтвердила трансфер француза, а спустя четыре дня «Эвертон» уволил Бенитеса. Стивен Джеррард активно использовал атакующую агрессию крайних защитников ещё в «Рейнджерс», поэтому покупка Диня выглядит логичным шагом по усилению игры на левом фланге. В последних сезонах Динь был одним из лучших созидательных игроков «Эвертона». Собственно, уже во втором матче за новый клуб игрок отдал голевую передачу на Эмилиано Буэндию (как раз в матче с «Эвертоном»).

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Филиппе Коутиньо, из «Барселоны» в «Астон Виллу», аренда

Бразилец с волшебной правой ногой так и не стал вторым Иньестой для «Барселоны» (именно в Коутиньо менеджеры клуба видели замену легенде) и зачах в Каталонии. Джеррард отлично знаком с возможностями игрока: выступал с ним вместе за «Ливерпуль», плюс «Астон Вилле» после ухода Джека Грилиша всё ещё нужен крутой креативщик. Коутиньо уже поучаствовал в двух голах «Астон Виллы» в матче с «МЮ» (2:2) и готов по-настоящему реанимировать карьеру. В новом клубе у него будут свобода на поле и система, знакомая ещё по «Ливерпулю».

Кристиан Эриксен, в «Брентфорд» на правах свободного агента

После драмы на Евро, когда за состоянием полузащитника следили миллионы людей по всему миру, Эриксен прошёл реабилитацию и наконец-то готов вернуться на поле. Врачи установили игроку кардиовертер-дефибриллятор, с которым нельзя играть в Италии из-за медицинских требований. В декабре 2021 года Эриксен расторг контракт с «Интером» и тренировался с «Аяксом», после чего перешёл в самую датскую команду АПЛ. Для «Брентфорда» потенциально это очень крутая сделка. Если Эриксен за полгода без футбола не растерял форму, то клуб бесплатно получает креативного ЦПЗ с потрясающим игровым интеллектом и элитным созиданием. Так что здесь всё зависит от состояния самого игрока.

Ваут Вегорст, из «Вольфсбурга» в «Бёрнли» за € 14 млн

Шон Дайч неожиданно остался без Криса Вуда, который укатил в разбогатевший «Ньюкасл». Однако замену очень быстро нашли в Германии. На «Тёрф Мур» за относительно небольшие деньги едет улучшенная версия Вуда (ещё и чуть моложе): форвард ростом 197 см, вошедший в топ-5 игроков прошлого сезона Бундеслиги по количеству выигранных верховых единоборств.

Ваут Вегорст Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Но больше впечатляет атакующая статистика Вегорста в «Вольфсбурге» — 70 голов и 29 ассистов в 144 матчах во всех турнирах. Осталось только впитать в себя футбол «Бёрнли». Почему «Вольфсбург» так легко расстался с лучшим бомбардиром последних лет? Вегорст — убеждённый антиваксер, чей статус переболевшего закончился как раз перед зимним окном. В «Бёрнли» к этому относятся проще, поэтому они просто забрали проблемного игрока за вполне комфортные деньги.

Виталий Миколенко, из киевского «Динамо» в «Эвертон» за € 23,5 млн

Диня нет, зато теперь есть Миколенко. Украинским защитником в разное время интересовались «МЮ», «Интер», «Милан» и ещё ряд крепких клубов. Однако вариант с «Эвертоном» хорош для 22-летнего Миколенко именно тем, что он сразу получает статус основного игрока. В УПЛ Миколенко ожидаемо был одним из лучших крайних защитников лиги, но теперь возникает вопрос — насколько быстро игрок адаптируется к новым требованиям. Особенно в таком нестабильном клубе, как «Эвертон». Впрочем, есть позитивный момент в виде прихода Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера — в «Челси» тот неплохо работал с молодыми игроками.

Деле Алли, из «Тоттенхэма» в «Эвертон», пока бесплатно

Сразу по деталям сделки: формально это бесплатный трансфер, но всё зависит от выступлений Алли. Если сыграет 20 матчей, то «Тоттенхэм» получит € 12 млн, по остальным бонусам стоимость игрока может вырасти вообще до € 35-45 млн. При Маурисио Почеттино Алли был одним из важнейших игроков «Тоттенхэма», а потом просто скис — его забраковал как Жозе Моуринью, так и Антонио Конте. Всё дело в дисциплине и игровой специфике Алли, которому необходима комфортная система.



Зачем он «Эвертону»? Лэмпард во время переговоров с руководством клуба сразу обозначил три трансферные цели — Джесси Лингард, Донни ван де Бек и Алли. Видимо, прямо сейчас тренеру нужны динамичные хавбеки, способные атаковать вторым темпом.

Деле Алли Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Донни ван де Бек, из «МЮ» в «Эвертон», аренда

Полтора года назад Уле-Гуннару Сульшеру купили ван де Бека, но он так и не придумал, как его использовать (плюс сыграл фактор конкуренции в лице Бруну Фернандеша). В «Аяксе» голландец прекрасно понимал систему тен Хага — искал пространство между линиями и связывал полузащиту и нападение. «Эвертон» получил комплект сразу из двух игроков (ван де Бек и Алли), которые уверенно работают с мячом и при определённых настройках смогут усилить атакующий потенциал команды.

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Луис Диас, из «Порту» в «Ливерпуль», € 45 млн

Клопп не отходит от концепции точечных трансферов, которые подходят под конкретные требования тренерского штаба. У Садио Мане в следующем году заканчивается контракт, и «Ливерпуль» подвёз как минимум достойного конкурента на левый фланг в атакующей тройке. В этом сезоне Диас оформил 14+4 по системе «гол+пас» в 18 матчах чемпионата Португалии. Он часто забивал после смещений с фланга в центр — есть поставленный удар с правой ноги, который в сочетании с отличным дриблингом превращает Диаса в постоянную угрозу для чужих ворот. Вопрос заключается лишь в скорости адаптации к футболу «Ливерпуля», где от игроков атаки требуется быстрая игра в пас, а также работа в прессинге.

Хулиан Альварес, из «Ривер Плейта» в «Ман Сити», € 17 млн

Альвареса в деле мы увидим только в следующем сезоне — «Ман Сити» выкупил игрока и отдал его обратно в аренду. Но уже сейчас стоит обратить внимание на эту сделку. Во-первых, Гвардиола давно ищет центрального нападающего. Здесь сумма упала за универсального игрока атаки, который играет у Марсело Гальярдо — тренера, поставившего «Ривер Плейту» агрессивный прессинг. Статистика у Альвареса приличная: 38 голов и 18 ассистов в 55 матчах чемпионата за прошлый год, но здесь важно учитывать уровень аргентинской лиги. Гораздо важнее, что «Ман Сити» за небольшие деньги подписывает игрока, который отлично подходит под тренерскую концепцию.

Бруно Гимарайнс, из «Лиона» в «Ньюкасл», € 42,1 млн

Тут всё просто — «Ньюкасл» усиливает центр поля подписанием универсального ЦПЗ, который может играть как обычную «восьмёрку» (с созидательными задачами) так и чистого опорника. Это вложение не только в качество команды, но и в новый стиль, построение которого было ограничено возможностями прежнего состава. При всём желании Эдди Хау не всегда мог отойти от «наследия» Стива Брюса. Техничный и динамичный Гимарайнс заметно поможет в создании новой структуры.

Бруно Гимарайнс Фото: Marcio Machado/Getty Images

Крис Вуд, из «Бёрнли» в «Ньюкасл», € 30 млн

Да, сумма за 30-летнего огромного форварда изначально кажется не совсем адекватной. Но всё можно объяснить. Во-первых, «Ньюкасл» борется за выживание с минимальной обоймой в нападении. Жоэлинтон внезапно переквалифицировался в полузащитника, а Дуайт Гейл после травмы колена так и не набрал прежнюю форму. Остаются только Каллум Уилсон и Аллен Сен-Максимен, которые часто ломаются. Вот и возник вариант с Вудом — он адаптирован к АПЛ, нападающих такого типа в «Ньюкасле» нет + Вуд очень хорош в борьбе и игре головой. Это сразу апгрейд к фланговым атакам и стандартам. Ну и как отказаться от соблазна ослабить конкурента, забрав у тех лучшего форварда?

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Киран Триппьер, из «Атлетико» в «Ньюкасл», € 15 млн

Завод по производству подач и прострелов с крутыми стандартами и штрафными. Возможности Триппьера многим фанатам АПЛ прекрасно знакомы ещё по «Бёрнли» с «Тоттенхэмом» — теперь «Ньюкасл» может эффективно использовать правый фланг атаки благодаря постоянным подключениям Триппьера. Также отметим, что «Ньюкасл» отдал за защитника в два раза меньше денег, чем за Вуда. Удачная и интересная сделка.

Дэн Бёрн, из «Брайтона» в «Ньюкасл», € 15 млн

Кто такой Бёрн и почему за него заплатили как за Триппьера? Во-первых, центр обороны «Ньюкасла» сейчас не выглядит оплотом надёжности. Худшая в лиге статистика по допущенным моментам это подтверждает — 40,54 xGA. Поэтому индивидуальный уровень Бёрна, крепко игравшего за «Брайтон», позволяет ему сразу стать основным в новой команде и улучшить качество обороны. Во-вторых, в пользу Бёрна говорят и антропометрические данные (рост 198 см), и универсальность — иногда играл у Грэма Поттера даже левого защитника.

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Родриго Бентанкур, из «Ювентуса» в «Тоттенхэм», € 19 млн

Антонио Конте лихо расчистил центр поля «Тоттенхэма» — выкинул Н'Домбеле, Алли и Ло Чельсо. Из центральных хавбеков, которые отвечают за общий баланс, остались только Хёйбьерг, Уинкс и Скипп. В этих условиях Бентанкур может сразу ворваться в основу и выглядит логичным напарником Хейбьерга — по качеству продвижения мяча он намного лучше Уинкса и Скиппа.

Родриго Бентанкур Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Деян Кулушевски, из «Ювентуса» в «Тоттенхэм», аренда

За аренду шведа «Тоттенхэм» заплатил € 10 млн плюс ещё € 35 млн прописано в условиях выкупа. Для активации опции «Тоттенхэму» надо либо выйти в Лигу чемпионов, либо сам Кулушевски должен сыграть минимум 50% матчей. Это прямое усиление глубины состава в атаке — у Конте уже была тройка Моура — Сон — Кейн плюс резервный Бергвейн, а умение Кулушевски в одиночку тащить мяч на рывках станет дополнительной опцией.