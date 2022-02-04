Из России в Европу этой зимой уехали двое, из США — сразу 13. Почему так происходит?

В 2019 году эксперт Тейлор Твеллман (бывший нападающий сборной США) в студии МЛС сделал пророческое заявление: «Европейские клубы приходят за молодыми американцами, и их будет ещё больше. Агенты говорят мне, что к концу 2020 года в Европе будет 20 Кристианов Пулишичей. Вот такая математика».

Пулишича школа из Пенсильвании отдала в дортмундскую «Боруссию» бесплатно, а потом «Челси» заплатил за него € 64 млн. Был ещё Уэстон Маккенни, которого «Шальке» тоже забрал бесплатно из академии «Далласа», а год назад продал «Ювентусу» за € 20,5 млн. Дальше – больше: Тайлер Адамс уехал в «Лейпциг» за € 2,63 млн, Зак Стеффен в «Сити» – за € 6,82 млн, Альфонсо Дэвис в «Баварию» за € 10 млн. Клубы МЛС в конце концов поняли, что молодые американские футболисты становятся всё более востребованными на европейском рынке – об этом говорили толпы скаутов и агентов, собиравшихся на матчах. Каждый хотел увидеть следующего Пулишича.

Прошлым летом в Европу уехали 10 молодых американских футболистов, этой зимой – уже 13, при этом всего МЛС отправила за океан 33 футболиста. А из России этой зимой уехали лишь двое: Фёдор Чалов перешёл в аренду в швейцарский «Базель», а вратарь Иван Коновалов – в шотландский «Ливингстон».

Трансферы американских игроков в Европу в зимнее ТО

Нац. Игрок Возраст Откуда Куда Стоимость 🇺🇸 Рикардо Пепи 18 «Даллас» «Аугсбург» 🇩🇪 € 16,36 млн 🇺🇸 Кевин Паредес 18 «Ди Си Юнайтед» «Вольфсбург» 🇩🇪 € 6,68 млн 🇺🇸 Джастин Че 18 «Даллас» «Хоффенхайм» 🇩🇪 аренда 🇺🇸 Джордж Белло 20 «Атланта Юнайтед» «Арминия Билефельд» 🇩🇪 € 1,8 млн 🇺🇸 Остон Трасти 23 «Колорадо-Рапидс» «Арсенал» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 € 1,82 млн 🇺🇸 Дэрил Дайк 21 «Орландо Сити» «Вест Бромвич» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 € 8,64 млн 🇺🇸 Крис Мюллер 25 «Орландо Сити» «Хиберниан» 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 бесплатно 🇺🇸 Джеймс Сэндс 21 «Нью-Йорк Сити» «Рейджерс» 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 аренда 🇺🇸 Коул Бассет 20 «Колорадо-Рапидс» «Фейеноорд» 🇳🇱 аренда 🇺🇸 Кайл Дункан 24 «Нью-Йорк Ред Буллс» «Остенде» 🇧🇪 бесплатно 🇺🇸 Калеб Станко 28 «Цинциннати» «ПАС» 🇬🇷 бесплатно 🇺🇸🇲🇽 Данте Полвара 21 Университет Джорджтаун «Абердин» 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 бесплатно 🇺🇸🇲🇽 Джонатан Гомес 18 Академия «Луисвилл Сити»/ФК «Даллас» «Реал Сосьедад Б» 🇪🇸 € 91 тыс

Как у них это получилось? Всё просто: структура, планомерное развитие и вклад в молодых

«Мы по-прежнему покупаем больше, чем продаем, – сказал комиссар МЛС Дон Гарбер. – Но мы приближаемся к моменту, когда сможем создавать ценность для игроков, в которых инвестируем. МЛС становится лигой, которая участвует и работает на международном рынке, ничем не отличаясь от любой другой лиги».

Кристиан Пулишич Фото: Getty Images

Когда «Бавария» подписала Дэвиса, у МЛС был имидж лиги, которая скупает звёздных старичков для привлечения внимания к чемпионату. Долгое время клубы не хотели (скорее, конечно, не могли) быть донорами и отдавать таланты за океан: такая схема не вязалась с огромными затратами на развитие инфраструктуры, бешеными взносами за франшизу и покупкой европейских звёзд. Но руководство быстро пришло к тому, что для соответствия экономическим требованиям футбольного бизнеса клубам нужно быть и покупателями, и продавцами. В 2018-м Гарбер сказал, что стратегия меняется – в МЛС с 2007 года развивалась система академий, поэтому настало время показать миру американские таланты.

Тодд Дурбин исполнительный вице-президент МЛС по соревнованиям и связям с игроками «Мы хотим сохранить наши лучшие таланты. Для нас они всегда №1. Но мы также понимаем, что работаем на глобальном рынке: трансферы игроков являются частью бизнеса. Нам надо продолжать инвестировать и повышать качество продукции, одним из аспектов этого является получение доходов от трансферов».

До 2007-го клубы не особо занимались академиями, но после того, как федерация запустила U.S. Soccer Development Academy (Футбольную академию развития США), школы начали развиваться и расширяться. Сейчас у каждой команды МЛС есть своя академия, в которую отбираются также игроки из структур U.S SDA. Помимо этого, в США появилось множество школ европейских клубов – «Барселоны», «Вильярреала», «Ливерпуля», «ПСЖ», «Ювентуса» и др., которые наравне с американскими академиями конкурируют за талантливых игроков. Сейчас программа по развитию футбола включает в себя 94 школы.

Лига ввела стимулы для команд, выпускающих на поле доморощенных игроков: клубы МЛС получают субсидию от лиги из пула целевых ассигнований (TAM) при заключении с воспитанниками их первого контракта. Это означает, что команды могут тратить бóльшую часть своего бюджета на зарплату в других областях, а молодой местный игрок гарантированно получит практику. Помимо этого, в лиге есть потолок зарплат: доморощенные игроки получают не больше $ 63 547 за сезон.

Пока американские футболисты стоят недорого. Но в будущем это изменится

Объясняет Фернандо Фиоре – журналист и член медиа-команды «Интер Майами».

Почему европейские клубы начали обращать внимание на американских футболистов

«МЛС проделывает отличную работу по проникновению на европейский рынок: в первую очередь за счёт телевидения и маркетинга. США, как вы могли наверняка заметить, та страна, которая абсолютно великолепна в маркетинге. Они распространяют свои продукты по всему миру как раз за счёт него. В МЛС начнётся 26-й сезон, лига разрастается, в ней становится всё больше местных молодых звёзд, которые начинают сиять. Учитывая хорошую структуру управления, инфраструктуру, ТВ-права и маркетинг, очень многие европейские команды начинают обращать внимание на американских игроков. Вторая причина – факт, что многие владельцы клубов МЛС либо миллионеры, либо бизнесмены, либо звёзды, хорошо известные в Европы или владеющие там клубами. Получается идеальная синергия».

Фото: Getty Images

Не потеряет ли лига оттого, что таланты уезжают

«Футбол – это бизнес. Если у тебя есть молодой талантливый игрок, который может принести тебе много денег, то, конечно, ты его продашь. В некоторых странах клубы работают по стратегии, когда молодые игроки покупаются, в некоторых – когда продаются. США сейчас как раз в позиции «продавать-продавать-продавать». Думаю, это хорошая история: игроки будут расти в Европе, набираться опыта, что хорошо скажется на национальной сборной.

У каждого клуба МЛС есть своя академия, на которую возлагается надежда, из них будут выходить талантливые игроки. Учитывая население США и уровень интереса к футболу, уже в ближайшем будущем молодых и способных футболистов будет становиться всё больше и больше. Когда этот момент настанет, у клубов уже будет выбор: какого таланта продать, чтобы заработать, а какого оставить для улучшения результатов команды».

Почему американские игроки стоят дёшево

«США и МЛС – развивающийся рынок. Игроки не стоят дорого, потому что у лиги пока нет долгой истории, своей «породистости», как, например, у Аргентины или Бразилии. Дам вам пример: Хулиан Альварес. Он прогрессировал последние несколько лет, попал в сборную, и «Манчестер Сити» заплатил за него € 17 млн. Всё потому, что он аргентинец, который на слуху, стал чемпионом с «Ривер Плейт», играет за сборную, у которой огромная история. Всё это учитывается, когда речь идёт о талантливом игроке, поэтому цена на него соответствующая. С другой стороны, Пепи. Он просто появился. Его не обсуждали в СМИ, он не чемпион, у него нет невероятной карьеры в сборной. Пепи – проект, в который вложился «Аугстбург». В его случае дорогой, но в большинстве трансферов американцев — нет. Пока. В будущем они будут стоить дороже».