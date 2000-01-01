Как менялась эмблема «Спартака»
У красно-белых новый логотип, уже шестой! Вспоминаем, как эволюционировал знаменитый ромб.
1935–1949
На первой эмблеме «Спартака» белая полоса шла по другой диагонали.
1949–1997
Спустя 14 лет направление полосы поменяли.
1998–2003
Неразбериха с правами на эмблему вынудила «Спартак» добавить футбольный мяч внутрь буквы «С».
2003–2013
Затем над ромбом появилась звезда за пять титулов чемпионов России.
2013–2022
Когда РПЛ разрешила учитывать чемпионства, завоёванные в СССР, звёзд стало больше.
2022
Сегодня клуб снова обновил эмблему. Ключевые элементы прежние, а вот детали рассмотреть интересно. Их упростили, сделали единый масштаб, а букву «С» расположили по оси ромба. На игровой форме новый ромб появится уже в следующем сезоне.
У «Спартака» новая эмблема! Что в ней изменили и как выглядели пять предыдущих?
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