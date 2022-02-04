«Проще было просить денег у Федуна. Я выбрал другой вариант». Интервью с боссом «Спартака»

«Спартак» меняется. С приходом новой команды менеджеров (Паоло Ваноли стал главным тренером, Лука Каттани – спортивным директором) связано появление в клубе уже шестерых новичков. Есть и пара трансферов на выход. Но главное – изменился подход к формированию команды в целом.

После такого насыщенного трансферного окна к боссам клуба накопилось много вопросов. Тем более некоторые (как история с контрактом Бакаева), до сих пор не закрыты. Лука Каттани на всё ответил. И кажется, что в каких-то моментах (например, в раскрытии сумм сразу трёх трансферов) был даже слишком откровенным. Встречайте интервью спортивного директора «Спартака».

– Я счастлив, что нам удалось совершить всё, что планировали изначально, – начал подводить итоги трансферного окна Каттани. – Мы делали всё необходимое, учитывая имевшиеся в последние недели проблемы – например, ситуацию с Жиго. Но эта работа будет оцениваться относительно результатов «Спартака».

— Матч с «Ригой» в Дубае посетил Леонид Федун. Обсуждали ли вы с ним трансферную кампанию?

— Да, он доволен тем, как клуб поработал на рынке. Но, конечно, определять всё будут только результаты команды. Я бы сравнил это с Формулой-1. Представьте: вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Но это ещё не конец – впереди значительная часть гонки, всё решится на трассе, где важнее всего – приехать первым.

– Говорили о самой игре?

– Не так много времени. Мистер Федун дал несколько комментариев по персоналиям: думаю, в первую очередь он остался доволен отношением футболистов к делу. В особенности – игрой в обороне. Команда очень хорошо проявила себя в этом компоненте, хотя ребятам тяжело: сейчас настал момент наибольшей усталости, когда крайне сложно возвращаться на свои позиции, правильно реагировать на различные ситуации. И я рад, что мистер Федун оценил и увидел эту работу.

Паоло Ваноли и Леонид Федун Фото: spartak.com

Об условиях трансфера Жиго в «Марсель»

— Проясните ситуацию с Жиго: платит ли «Спартак» «Марселю» за аренду и сколько заработает летом?

— Мы ничего не платим. Вообще вся эта ситуация была очень непростой: клубы, которые хотели забрать Жиго уже в январе, оказывали на «Спартак» огромное давление. Включая «Марсель». Но я чётко дал понять – сейчас Самуэля мы не отпустим. Я говорил ещё на первой пресс-конференции, что на такой риск не пойду – не ослаблю команду зимой. Да, потеряли возможность получить за него неплохие деньги. Однако я всегда говорил – для команды куда хуже будет потерять Жиго сейчас.

– Как решилась ситуацию с французами?

– Благодарен «Марселю» за профессиональное отношение во время переговоров. Сумма трансфера – € 500 тысяч. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. В данной ситуации всё было сделано грамотно.

— Вопрос Жиго был большой проблемой?

— Назвал бы его не проблемой, а сложностью. Мы хотим придерживаться нашей стратегии, а в ней была задача удержать Жиго в команде. Я старался сделать для этого всё, что мог, но было уже поздно. Причём поздно было ещё прошлым летом. Думаю, вариант продлить Самуэля был в минувшем сезоне. По крайней мере, постараться продлить.

Самуэль Жиго Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вопрос стоял так: хочет ли «Спартак» счастья для игрока? Хочет дать ему спокойно доиграть сезон, а когда контракт закончится, расстаться с ним на наиболее выгодных условиях, причём для всех? Это непростая ситуация: в таких переговорах ты быстро становишься то плохим парнем, то хорошим – всё зависит от диалога. Но не скажу, что переговоры с «Марселем» были сложными, мы довольно быстро нашли общий язык. Я понимал, сколько они могут заплатить, понимал, что мы не отдадим Жиго бесплатно и не отдадим сейчас. «Марсель» отнёсся к «Спартаку» с большим уважением. Мы пытались найти дружеское решение, которое бы устроило всех. В итоге договорились о выплате бонусов не из-за каких-то моих магических способностей, а потому что «Спартак» – клуб, вызывающий доверие и уважение. Считаю, это был очень грамотный и хороший шаг. Не думаю, что многие клубы в Европе смогут получить деньги за игрока, который уже ушёл.

– Что вы сказали Жиго?

– Чтобы он не беспокоился и не переживал, а спокойно доигрывал до конца контракта. Знаете, когда приходит такое предложение от хорошей команды… Марсель — это ведь всего в 80 км от Авиньона, где родился Самуэль. Клуб просто не мог навязывать ему какую-то линию поведения, которая способна поставить под угрозу подобный переход. Нужно понимать, что он сделал для «Спартака» и что ещё сделает. Уверен, он будет выкладываться на 100% до самого последнего матча за нас.

Об аренде Мартинса Перейры

– Вы говорили, что трансфер Пруцева стал последним для «Спартака» зимой. Так почему же пригласили ещё и Перейру?

– Я так сказал, потому что с учётом подписания Пруцева трансферный бюджет практически исчерпался. У меня было два пути, чтобы найти замену Хендриксу: или найти игрока за очень маленькую сумму, или пойти к мистеру Федуну и просить ещё денег. И было бы большой проблемой, если бы он ответил: «Окей». Так что я выбрал другой вариант. Понимаю, что второй был проще, но я должен уважать наши возможности и бюджетные рамки.

Кристофер Мартинс Перейра и Лука Каттани Фото: spartak.com

Ещё мы могли взять игрока в аренду на полгода, а потом вернуть его. Или же сделать так, как мы в итоге и поступили – попытаться построить что-то на перспективу. Мне кажется, второй вариант предпочтительнее. Но нужно было время, чтобы выстроить переговоры правильно.

– Поэтому вы так сказали на пресс-конференции?

– Если бы я объявил, что мы ищем иностранного футболиста, то потерял бы силу в вопросе переговоров о трансферах на выход – ведь у нас уже был переизбыток легионеров на тот момент. В общем, я благодарен клубу за то, что одобрили этот вариант. В частности Артёму Реброву, который сейчас сидит по правую руку от меня. Он контролирует, чтобы я не нёс всякую чепуху, ха-ха. Возвращаясь к вашему вопросу – тогда я не мог заявить: «Ну, мы купим ещё одного игрока за очень маленькие деньги». Невозможно было предположить, как всё получится.

– И как оцениваете это сейчас?

– Это отличная сделка: за небольшую сумму мы получили игрока в аренду с обязательством выкупа, которое наступит при определенных условиях. Это не будет иметь негативного влияния на бюджет, поскольку кандидата на усиление летом мы получили уже сегодня. Сумма аренды составила € 500 тысяч, а сумма выкупа — € 6,4 млн.

– При выполнении каких условий наступит обязательство выкупа?

– Эти условия очень простые. Мы получаем игрока, который долгие годы будет играть за «Спартак». Мы не купили его прямо сейчас только потому, что закончился трансферный бюджет. Это не тот случай, когда мы взяли его в аренду, чтобы попробовать и решить оставлять ли его. Никаких сомнений в его нужности нет. Добавлю также, что мне очень повезло — «Спартак» пришёл в нужное время, потому что после нас в «Янг Бойз» по Мартинсу обратился большой клуб. Случись это на несколько дней раньше, нам было бы уже очень сложно забрать его. Название команды не назову, но это клуб из Бундеслиги. Думаю, несложно догадаться, какой.

– До этого в РПЛ играл лишь один люксембуржец, на уровне «Уфы». Как игрок сборной Люксембурга поможет «Спартаку» стать чемпионом?

– Буду откровенен: ни одного матча Перейры за сборную я не смотрел. И меня не волнует его национальность. Он начал играть за основную команду своего клуба в 16 лет, играл в академии «Лиона» – одной из лучших в Европе. Потом Перейра переехал в Швейцарию – там стал чемпионом страны.

– Вы давно его знали?

– Впервые наблюдал за ним ещё в сезоне 2017/2018, когда он играл в аренде в «Труа». Я видел его в матчах за клуб – в Лиге чемпионов. Думаю, игры с «Аталантой» или «Манчестер Юнайтед», в которых он был одним из лучших на поле, более показательны, чем матчи за сборную. Во всяком случае я предпочитаю смотреть его в таких матчах. Я наблюдал за прогрессом Перейры, а качество футбола в играх с «МЮ», «Аталантой» и «Вильярреалом» ясно показывало – он достиг уровня большого клуба.

– «Спартак» купил игроков из чемпионатов Бельгии, Австрии и Швейцарии. Клуб не может себе позволить покупать в топ-лигах и за большие деньги, как, например, «Зенит»?

— А кого «Зенит» в последнее время купил из топ-лиг? Вы говорите про Малкома? Он пришёл два или три года назад. Если я правильно помню, в этом сезоне они купили двух игроков из РПЛ и одного молодого парня из Бразилии. Но для меня данный вопрос однозначен: ты можешь покупать игрока из топ-лиги, только когда для этого есть все нужные условия. В прошлом «Спартак» поступил очень умно, приобретя Мозеса. Это потрясающий футболист с отличной ментальностью. Но это вовсе не означает, что любой игрок из АПЛ подойдет для России. Есть много примеров, когда футболисты из ведущих европейских лиг приезжали сюда и не играли на том же уровне, что раньше. Такие примеры были и у «Спартака».

– Из-за чего так происходит?

– Важнее всего ментальная адаптация. Если к вам приходит игрок с большим именем и мощным резюме, да ещё и из большого клуба, то это не значит, что на поле в вашей команде он станет большим футболистом. Для меня приоритетнее, чтобы футболисты, приходящие в «Спартак», рассматривали его важным шагом в карьере. А мы с их помощью могли быстро развивать команду. Я знаю историю Перейры. У него есть возможность и качество для выступления в больших лигах и больших командах.

Кристофер Мартинс Перейра Фото: spartak.com

Знаете, у Перейры в контракте прописан индивидуальный бонус – исключительно за трофеи. Ну и за победы, как у всех футболистов. Нет бонусов ни за количество матчей, ни за количество голов. Только трофеи. Игрок, который соглашается на такие условия, показывает свою правильную ментальность. Потому что если не будет побед – не будет и бонусов. Это очень хороший пример, а ведь этому парню всего 24 года.

– Вас не смутило то, сколько игр он пропустил из-за травм за свою карьеру?

– Да, у него в прошлом было две травмы, из-за которых он выбывал надолго. Но, если я не ошибаюсь, в нынешнем сезоне он пропустил из-за повреждений всего один или два матча. Никаких рисков на будущее прежние травмы не несут. И, разумеется, Перейра прошёл полное медобследование, которое не выявило проблем. В этом сезоне Мартинс сыграл 26 игр – 1861 минуту: в «Спартаке» только Джикия, Жиго и Айртон провели на поле больше времени, чем он.

– Правда, что идея пригласить Перейру принадлежит Паоло Ваноли?

– Десять дней назад, после того как было принято решение об отъезде Хендрикса, я зашёл в комнату Паоло, чтобы обсудить кандидатуру опорного полузащитника. Предложил свои варианты: основным претендентом был Перейра. Я показал Ваноли этого игрока, и он его заинтересовал. После мы обсудили ещё трёх футболистов, но остановились на этой кандидатуре.

Паоло Ваноли Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Повторюсь, Мартинс Перейра – это игрок, которого «Спартак» планирует выкупить. Было не так просто заполучить его в аренду. Мы понимали, что есть много клубов, готовых предложить больше денег за этот трансфер. Счастлив, что удалось совершить эту сделку.

Уверен, что Мартинс именно тот игрок, который может стать ключевым на поле. У него есть качества, которых не то что бы не хватало «Спартаку», но они были не так сильно выражены. С технической и физической точек зрения Перейра – это тот игрок, в котором нуждался «Спартак». Но вам не нужен Лука Каттани, чтобы это знать. Даже от болельщиков я неоднократно слышал: «Спартаку» нужен опорник. Многие люди вокруг «Спартака» долгое время говорили о необходимости опорного полузащитника. Вот даже Ребров говорит мне, что нужна была «собака», ха-ха.

О расставании с Понсе и продлении контрактов с Бакаевым, Селиховым, Рассказовым и Кутёповым

– Почему решили расстаться с Понсе? Каковы условия для его обязательного выкупа «Эльче»?

– Понсе – фантастический парень. Он был первым из игроков, с кем я поговорил, приехав в Москву. И он сам попросил о встрече, понимал свою ситуацию. Проблема в том, что Понсе нужно было восстановиться от травмы, полученной ещё в сентябре, и играть. «Спартак» же со своей стороны не может ждать до полного восстановления игрока от травмы. Нам нужно двигаться вперёд, навёрстывать упущенное. Я переживал, что, оставшись в Москве на вторую часть сезона, у него бы просто не было возможности получать игровую практику, снова набрать ту форму, что была до травмы.

Эсекьель Понсе Фото: spartak.com

Понсе отличный футболист. И вариантов его трудоустройства было много. Но почти все клубы, искавшие себе форварда, были примерно в тех же условиях: они не могли ждать его полного восстановления. «Эльче» же решился взять игрока сейчас. Сумма выкупа составляет € 4 миллиона. При определённом проценте проведенных им матчей опция выкупа станет обязательной.

– Почему вы не могли ждать?

– Контракт Понсе заканчивается в 2023 году, так что летом мы могли получить нападающего, пропустившего бóльшую часть сезона, соглашение которого действовало бы всего год. Попытайся мы продать его летом – вряд ли бы удалось получить достаточно хорошие деньги. Между риском оказаться в подобной ситуации и возможностью получить что-то сейчас мы выбрали второй вариант. Надеюсь, он сможет набрать оптимальные кондиции.



На месте Каттани появился

«Дело в том, что я всегда держу дверь в свою комнату открытой, – объяснил ситуацию Каттани, – каждый может зайти, когда понадобится. Думаю, Паоло хотел пересмотреть вместе игру с «Ригой». Но сделаем это потом, а сейчас продолжим нашу беседу. Прямо во время интервью Каттани отвлёкся – кто-то зашёл в его комнату: «Сюрприз! У меня тут неожиданный гость! Давайте прервём нашу беседу на минуту. Сейчас я уступлю место одному человеку».На месте Каттани появился Паоло Ваноли , который пожелал журналистам хорошего вечера и плодотворной работы.«Дело в том, что я всегда держу дверь в свою комнату открытой, – объяснил ситуацию Каттани, – каждый может зайти, когда понадобится. Думаю, Паоло хотел пересмотреть вместе игру с «Ригой». Но сделаем это потом, а сейчас продолжим нашу беседу.

– В 2022 году заканчиваются контракты сразу у нескольких игроков: Селихова, Кутепова, Рассказова и Бакаева. С кем из них планируете продлить контракт?

– Во-первых, у Селихова действующий контракт до 2023 года. Три остальные ситуации абсолютно разные. Сейчас мы ведём диалог с Кутеповым, Рассказовым и Бакаевым, но нужно время. Надеюсь, в ближайшие дни у нас будут какие-то новости – это необязательно касается игроков, чьи контракты истекают в этом году, но мы готовим кое-что на будущее.

Фото: spartak.com

Для нас очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками, у которых есть потенциал. Так мы уже сделали в случаях с Умяровым, Айртоном и Игнатовым. Работаем и над соглашениями других игроков – надеемся закрыть эти вопросы в ближайшие дни.

– Соглашение с Ларссоном истекает в 2023 году, сам он этот момент не комментирует. Планируете продлевать контракт?

– В данный момент Джордану нужно просто оставаться спокойным и не думать об этом. Конечно, мы разговариваем. Но первоначальная задача и клуба, и игрока – вернуться на уровень прошлого сезона. После этого будем смотреть. Сейчас же мы сфокусированы на работе, хотим помочь Ларссону вернуться на уровень фантастического для него сезона-2020/2021.



– По тренировочным матчам Бакаев производит хорошее впечатление. Как обстоят дела с его контрактом?

– Он действительно очень хорошо себя проявляет, провёл отличную игру с «Ригой». На каждой тренировке Зелимхан усердно работает, у него серьёзное отношение к делу на тренировочном сборе. Пока немного рано говорить о контракте. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.

– Но уже февраль, теоретически он может договариваться с другими клубами.

– На меня нет такого давления, что мне немедленно нужно продлить контракты со всеми игроками, которые есть в «Спартаке». Просто невозможно обновить сразу 24-25 контрактов. Были вопросы, которые требовали быстрого разрешения, как, например, в ситуации с Айртоном в конце декабря. Бакаев хочет остаться в «Спартаке», сейчас у нас открытая ситуация. Посмотрим, как будут развиваться события. Одного желания игрока остаться не всегда достаточно, есть множество деталей, которые требуется проанализировать.

– Крал навещал команду в Дубае. Удалось ли вам пообщаться о его будущем в «Спартаке»?

– Нет. Когда Крал был в Дубае, я закрылся в своём номере и работал: в тот момент вёл ряд важных переговоров. Даже не было времени, чтобы выйти из номера и увидеться с ним.

– Были слухи, что Крал может вернуться в «Спартак» этой зимой. Рассматривали такую возможность?

– Однажды мы говорили об этом с Ваноли, но это был очень быстрый разговор. Когда я пришел к мистеру в номер, мы обсуждал четырёх опорных полузащитников, но в реальности было около 25 кандидатов. Многие имена, которые упоминались в российских СМИ были близки к правде. Мы рассматривали очень много различных вариантов, но не столь подробно. Что касается Крала, то пока я не знаю, что случится. Есть вероятность, что Алекс вернётся в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале – он фантастический профессионал, отличный игрок. Но его возвращение зависит от многих факторов, не стоит забывать о лимите на легионеров, который может измениться. Если лимит поменяется, то как? А ещё возможно, что Алекс захочет продолжить играть в Англии. Так что пока рано о чём-то говорить.

Об эмоциональности Паоло Ваноли, покупке Свинова и поиске центрального защитника

— Многие уже отметили, что Паоло Ваноли – очень эмоциональный и жёсткий тренер. Как вам работается с ним?

— Касательно его эмоциональности: Паоло такой не только на поле, но и когда вы идёте с ним попить кофе. Стиль Ваноли — жить футболом, и такой подход мне очень импонирует. Именно поэтому его выбрал «Спартак»: главное качество, которое искал клуб – чтобы тренер мог заряжать команду своей энергией. И речь не только про тренировки — важно, чтобы это происходило на постоянной основе.

– Это не может пойти во вред?

– Я счастлив, что игроки прислушиваются к Паоло. Им важно его мнение, а также те требования, которые он предъявляет. Это то, что приносит мне самое позитивное чувство относительно нашего будущего. Ваноли — фантастический тренер, так как ему важны мельчайшие детали. Даже те, на которые многие не обращают внимания. И чем больше он погружается в детали – тем больше игроки понимают, что с этим тренером они могут развиваться: как индивидуально, так и командно.

Паоло Ваноли Фото: spartak.com

— Правда ли, что клуб готов расстаться с Ильёй Кутеповым?

— Кутепов мне очень нравится. Надеюсь, он останется в «Спартаке». Илья импонирует мне не только как игрок, но и как человек. Он действительно фантастический парень. Но не буду сейчас многое говорить про Кутепова, рядом Артем Ребров – он будет ревновать. Так как обычно я всем говорю про Реброва: «Артём — фантастический парень», ха-ха. Но это чистая правда: то, как Артём работает — это очень серьёзный уровень. Он действует порой непредсказуемо, для всех его скиллы стали большим сюрпризом. И я очень доволен этим, потому что я – один из тех, кто несёт ответственность за утверждение его на роль в структуре клуба.

– Вы уже начали поиски центрального защитника, который должен заменить Жиго?

– Тут нам нужно подумать, всё не так просто. Но хорошо, что у меня есть время для размышлений. Думаю, не станем рассматривать на место Жиго футболиста с истекающим контрактом. Среди этой категории игроков я пока не нашёл подходящую кандидатуру. Мы пока подумаем, а решение примем весной. Оно будет критически важным в контексте следующего сезона, но лучше принимать подобные решения не сейчас. Сейчас же было важно сохранить Самуэля –найти ему равноценную замену этой зимой было бы очень сложно.



— Приглашение Свинова говорит о том, что клуб больше не рассчитывает на Максименко?

— По Свинову было так: когда Артём Ребров перестал играть, я сказал ему: «Давай искать тебе замену». Он провёл поиски и предложил нам Свинова, который очень хорошо себя зарекомендовал в «Факеле» — был одним из лучших вратарей в ФНЛ.

Но приглашение Свинова никак не связано с Максименко и его ситуацией. Илья — молодой вратарь, у которого всё впереди, сейчас ему нужно набраться терпения. Но уже в товарищеской игре со «Слованом» он продемонстрировал свои способности, сделал очень хороший сейв во втором тайме.

– Были слухи, что Максименко может уйти в аренду.

– Он останется в «Спартаке» – это точно. Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду. Нам нужны два хороших вратаря – это реалии современного футбола. У Александра были негативные моменты по ходу сезона, но для нас эта история больше не существует. И демонстрация нашего отношения к Максименко – продление с ним контракта. Мы доверяем ему и никуда отдавать не хотим.

— Мы можем считать, что это трансферное окно для «Спартака» уже закрыто?

— Ответ очень прост: на данный момент лимит в России подразумевает наличие в команде не более восьми легионеров. Поэтому те легионеры, которые нас должны были покинуть, сделали это. Не думаю, что с точки зрения трансферов у нас что-то поменяется этой зимой. Мы были очень динамичны на этом отрезке. Были вещи, которые запланировали ещё в декабре: нам было понятно, что настал тот момент, когда в команде нужно что-то менять. А именно — постараться сохранить молодых и очень перспективных игроков, а также укрепить команду новичками. Мы попробовали выполнить оба задания. Уверен, мы добьёмся нужного результата. Надеюсь, это случится достаточно быстро. Понятно, что мы не можем ставить задачу перед Свиновым, Классеном или Пруцевым изменить команду уже сейчас. Но, очевидно, что мы будем требовать большего от Перейры и Николсона. Конечно, чтобы исправить нынешнюю ситуацию, «Спартаку» недостаточно приобретения двух таких игроков. Но это то, что мы планируем на будущее.