«Даже болельщики «Спартака» желают «Динамо» удачи». Откровенное интервью с Макаровым

Карьерный рост Макарова впечатляет. Ещё три года назад гонял за Нижнекамск в третьей по счёту лиге и был никому не нужен в РПЛ. Сегодня — вызывается в сборную и прёт с «Динамо» в Лигу чемпионов. Мы встретились с Денисом на сборе бело-голубых в Белеке и обсудили последние события в его и клуба жизни.

«У Шварца нельзя выкладываться на 80%: если хочешь играть, должен давать все 200%»

— 31 декабря ты написал в «Инстаграме»: «Этот год был одновременно тяжёлый и наполненный прекрасными моментами». Топ-3 событий 2021-го в твоей жизни?

— Четвёртое место и выход в еврокубки с «Рубином». Это было большое событие. Далее — трансфер в «Динамо» и, наверное, первый гол в команде. Всегда важно удачно начать.

— В новой команде полностью освоился?

— Первое время было тяжеловато, но знакомые по молодёжке ребята — Фомин, Евгеньев, Захарян, Тюкавин — помогли быстрее адаптироваться. Теперь уже полностью влился в коллектив и со всеми хорошо общаюсь.

— Конкуренция в «Динамо» пожёстче, чем в «Рубине»?

— Да, здесь и требуют больше, и конкуренция выше. Я сразу это ощутил, с первых тренировок. Сильная команда, много качественных футболистов.

— Сейчас ещё и Смолов добавился.

— С его приходом у тренеров будет ещё больше опций в атаке. По совместным тренировкам в сборной и сейчас в «Динамо» чувствуется большой опыт. Он его использует в матчах и передаёт нам, подсказывает, как лучше сыграть в той или иной ситуации.

— «Динамо» в последнее время отличает не только бодрая игра, но и позитивная атмосфера вокруг. Сложилась химия между тренерами и игроками?

— Скорее всего да. В достигнутом результате есть заслуга не только игроков и тренерского штаба, но и болельщиков, и всех людей в структуре клуба. Важно, что каждый в команде понимает, чего от него требуют. Есть цель, ради которой все выкладываются по максимуму и поддерживают друг друга. Это переносится на взаимоотношения между собой и с болельщиками.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Главный человек-позитив в коллективе — Воронин?

— В тренерском штабе — да, Андрей Викторович. А в команде — Рома Евгеньев. Тоже юморной человек. Федя Смолов пошутить может.

— В чем сила Шварца?

— В его требовательности. Он всё время в движении и по-настоящему живёт футболом. Сандро очень эмоциональный и передаёт эту страсть команде. Когда на него смотришь, хочется ещё лучше тренироваться и играть. Сильный мотиватор.

— А что насчёт игровых особенностей?

— Шварц требует высокой интенсивности как в играх, так и на тренировках. Часто отрабатываем прессинг. У него нельзя выкладываться на 80%: если хочешь играть, должен давать все 200%. Мне нравится, что он со всех требует, и все это выполняют, понимая, для чего это нужно.

— Сколько немецких слов уже знаешь?

— Ни одного. Он больше говорит по-английски, а если вдруг переходит на немецкий — всегда рядом переводчик.

— А он по-русски что-то может сказать?

— Несколько слов. «Доброе утро», «привет», «давай, Мака».

— Дисциплина в «Динамо» тоже немецкая

— Есть вещи, с которыми здесь столкнулся впервые. Если в других командах можно было приходить на обед в любой момент в рамках определённого временного слота — условно с часу до двух, то здесь должен быть в ресторане в конкретное время. Пока все не соберутся, никто не садится за стол. Такие вещи должны способствовать повышению командного духа, сплочению коллектива.

— Бывало, чтобы вся команда ждала одного ?

— Нет, но за опоздания предусмотрен штраф. Сколько — не знаю, не попадал ни разу. Тут волей-неволей становишься более пунктуальным.

— Шварц говорил, что «Динамо» важно «вывести Макарова на новый уровень». Чувствуешь прогресс?

— Конечно. Футбол Шварца очень энергозатратный и требует высокой выносливости. Но я не только в физике прибавил, но и в плане понимания футбола. Тренер часто разговаривает с нами и чётко доносит, чего от тебя хочет. Благодаря этому с каждой тренировкой становишься сильнее и увереннее.

— Какой разговор со Шварцем особенно запал в душу?

— Когда только пришёл, у меня была целая неделя теоретических занятий — как общекомандных, так и индивидуальных. За счёт того, что он часто разговаривает с футболистами и доходчиво объясняет свои требования, быстрее всё усваиваешь. Шварц сразу сказал, что верит в меня и хочет сделать игроком ещё более высокого уровня.

— В игре правой ногой прибаил?

— Сейчас реже дорабатываю индивидуально — у Шварца это не очень принято, так как большие нагрузки получаем в тренировках. Он часто повторяет, что ему нужна максимальная самоотдача на поле. Но когда разрешает остаться после занятия на поле, стараюсь прокачивать правую ногу. Может быть, процентов на 5-10 улучшил её. Я стараюсь чаще работать ей на тренировках, и Воронин советует: «Пробуй отдать, пробить с правой». Но левая значительно сильнее.

— А в жизни ты левша?

— Правша. Всегда так было.

«Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас»

— Осталось сожаление от того, что могли уйти на каникулы первыми, но всё же отпустили «Зенит»?

— Конечно, есть сожаление. Но, наверное, сложилось так, как должно было быть. Всё-таки мы уступили «Зениту» там и добились только ничьей дома. Да, могли выиграть, но где-то не повезло. На данном этапе второе место — нормально. Вся борьба впереди.

— Почему «Динамо» было само не своё в первом тайме дома? Перенервничали?

— Для всех ребят это был большой матч. Очень хотелось выиграть. Может быть, кто-то перегорел. Но после разговора в раздевалке в перерыве мы показали совсем другой футбол — тот, в который должны были играть с первых минут.

— Шварц бушевал в раздевалке?

— Вообще нет. Поддержал команду, сказал, что верит в нас и ждёт максимальной отдачи во втором тайме. А после игры — поблагодарил и подчеркнул, что такой футбол хочет видеть в исполнении «Динамо» всегда.

— В чём на данный момент преимущество «Зенита» перед «Динамо»? Опыт, победный менталитет?

— «Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас. Хотя команда у них, конечно, очень качественная, футболисты высокого уровня. Плюс опыт.

— У тебя пока медаль за победу в ПФЛ остаётся единственной?

— Да, но надеюсь, в этом году наконец получу вторую.

— Серебро по итогам этого сезона растроит?

— Нет, но буду счастлив, если возьмём золото.

— По твоим ощущениям «Динамо» созрело для чемпионства?

— У нас есть все шансы побороться за первое место. Многое зависит от того, как сейчас поработаем на сборах и войдём в сезон.

— Нет ощущения, что сейчас даже болельщики других клубов желают вам победы?

— Есть. Мне даже болельщики «Спартака» — друзья, знакомые — говорят, что в споре «Зенита» и «Динамо» желают нам удачи. В отпуске в Тольятти на улице подошёл незнакомый человек: «Надеюсь, в этом году у вас всё получится». Когда люди верят, это вдохновляет.

«Хабиб сказал: «Тебе нужно быть более физически сильным на поле»

— Осенью Хабиб назвал тебя «Ди Марией нашего футбола». Неожиданно?

— Очень. Неожиданно и приятно, что он ходит на наши игры. А через пару месяцев мне посчастливилось познакомиться с ним вживую.

— Где?

— На боях в «Лужниках». Меня позвал туда друг Хабиба — он же и представил. Мне было очень приятно познакомиться с таким великим человеком, чемпионом UFC. При всём масштабе личности в общении он оказался простым человеком, открытым и добрым.

— О чём говорили?

— В основном про футбол. Хабиб сказал: «Тебе нужно быть более физически сильным на поле». Совет такого человека — стимул ещё упорнее работать и развиваться.

— Тебе интересны ММА?

— Да, ради классного боя могу и в 7 утра проснуться. Смотрел бои Хабиба с Конором.

— Так а что насчёт Ди Марии? Есть что-то общее?

— Наверное, левая нога и видение поля. Хотя мне ближе стиль игры Роббена.

— С кем ещё из великих спортсменов знаком?

— Когда Овечкин заходил к нам в раздевалку — сфотографировался с ним. Я с детства его знаю и болею в НХЛ. Приятно, что такой легендарный человек поддерживает «Динамо».

— Тебе близок хоккей?

— Очень. Лет до 15-16 и следил, и сам играл. На приставке в NHL 09 всегда выбирал «Вашингтон». Когда играл в Якутии, было удобно смотреть НХЛ из-за часовых поясов. Сейчас с этим сложнее — матчи начинаются в 4-5 утра по Москве. Но результаты всегда узнаю.

«Я смеюсь над диванными аналитиками»

— Читал интервью с бывшим скаутом «Зенита» Маргаряном?

— Нет. Я вообще стараюсь поменьше такого читать. А что там?

— Цитата: «Макаров объективно не смог бы пробиться в основу «Зенита». Дениса оценивать очень опасно. У него два топ-качества: удар и создание себе момента для него — а остальные на среднем уровне или даже ниже».

— А что ещё футболисту моего амплуа нужно? Создать момент, пробить. Если ты этого не умеешь, то какой ты нападающий? Когда за «Рубин» с «Зенитом» играл — создал момент, забил. Может, он обиделся (улыбается)?

— Тот гол — пока лучший в жизни?

— Да. Этот гол останется навсегда в памяти. Друзья, знакомые часто о нём напоминают. Даже тут, в отеле, подошёл мужчина из Казахстана: «Я видел твой гол «Зениту» — это было круто». Приятно.

— В последнее время чаще узнают?

— Не сказал бы. Это и хорошо — спокойнее в личной жизни.

— Тебя бесят диванные аналитики?

— Нет, я над ними просто смеюсь. Последние полгода-год я вообще стараюсь дистанцироваться от всего этого. Я ограничил доступ в «Инстаграм», а остальные соцсети вообще удалил. Не читаю новости — кроме тех, что выкладывает официальный сайт «Динамо». Не забиваю голову ненужной информацией.

— Раньше много негатива получал в комментариях?

— Люди пишут что попало. Смотрят футбол как будто из космоса и позволяют себе тебя поучать или оскорблять. Я к таким людям никак не отношусь — просто не обращаю внимание.

— Когда был моложе, эта злоба расстраивала?

— Наверное, да. Со временем понимаешь, что этим просто не нужно засорять свой мозг. Повзрослел.

— Когда «Рубину» в Казани забил, какие чувства преобладали?

— Было приятно забить — я ведь не сразу в «Динамо» начал с голов, как все хотели и ждали. Вдвойне приятно, что мы победили. У нас сейчас каждое очко на вес золота.

«Деспотовича нельзя было штрафовать, а меня — можно»

— Слуцкий называл тебя и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине».

— У Деспотовича не было штрафов.

— В смысле?

— Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так.

— А тебя — можно было?

— Меня — да, штрафовали.

— Часто?

— Раз 5-6.

Макаров и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий Фото: premierliga.ru

— По-крупному?

— В общем да. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные.

— За что?

— Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так — почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе — это нормально.

— Ты не из тех, кто будет молча сносить ругань, подколки?

— Я не против подколок. Но если мне пихают не по делу — отвечу. Почему за одно и то же мне высказывают, а другому — нет? Мне не нравится такое отношение. Но я не злопамятный. Сегодня Викторыч оштрафует, а завтра — всё нормально, проехали, продолжаем работу. Может, у него какая-то обида сохранялась, не знаю. Я старался побыстрее выбросить это из головы.

— Ещё как-то из-за своего характера страдал?

— Серьёзных конфликтов у меня никогда не было, ни в «Рубине», ни в других командах. Может, я просто попадал под горячую руку Викторовичу, когда он был злой и срывался. Но дальше штрафов это не распространялось. Уже вечером я спокойно выходил на вторую тренировку.

«В меня тоже прилетали пивные стаканы на Евро»

— С Черчесовым так не пошутишь, как со Слуцким?

— Ой, я не видел, чтобы с ним вообще кто-то шутил. Может быть, только Дзюба пару раз что-то сказал.

— Тебе просто-таки жутко не везёт со сборной: на Евро не сыграл ни минуты, у Карпина сначала не попал из расширенного списка в окончательный, а потом не дебютировал из-за травмы. Когда было обиднее всего?

— На Евро. Очень хотелось там сыграть, почувствовать. А то, что сейчас куда-то не попал или получил травму на сборе — это футбол, рабочие моменты. Многие получают повреждения и уезжают. У меня есть цель — попасть на чемпионат мира, и я иду к ней.

— Твой выход на Евро ни разу не обсуждался?

— Нет, я и в запас-то только раз попал. Разминался и всё. Ещё два матча с трибуны смотрел.

— С Черчесовым с глазу на глаз общался?

— Один раз. Станислав Саламович вызвал к себе, расспросил, как дела. Сказал: «Давай, я на тебя надеюсь». Было приятно такое услышать. Может быть, если бы вышли из группы, я бы где-то и сыграл. Не получилось. Значит, моё время ещё придёт.

— Сам понимал, почему не играешь?

— Думаю, потому что попал в сборную первый раз. А доверие ещё нужно заслужить. Я считаю, это нормально.

— Самое сильное впечатление от чемпионата?

— Сами матчи. Атмосфера на стадионах, когда играли с Бельгией, Данией. Я был под впечатлением.

Макаров в сборной России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Мои коллеги особенно впечатлились, когда в них летели стаканы с пивом.

— В меня тоже прилетало! Мы сидели на трибуне, в метре от датских болельщиков. Пластиковые стаканы летали туда-сюда. Ничего страшного. Я понимал, где нахожусь. Для них это был праздник, и они таким образом выражали эмоции. Когда люди радуются за свою команду, за свою страну — это нормально.

— В раздевалке атмосфера была гнетущая?

— Конечно, все были расстроены из-за вылета. Все надеялись и хотели большего. Мы же и в Дании могли открыть счёт. Это футбол, он непредсказуем.

— У Карпина совершенно другая манера общения, чем у Черчесова?

— Да, они абсолютно разные. Валерий Георгиевич старается быть ближе к ребятам. Но мы даже толком пообщаться не успели — я там был 2-3 дня всего.

— Ждёшь вызова на Польшу?

— Если буду нужен — приеду. Право играть за свою страну дорогого стоит. Для этого нужно проявлять себя сейчас, в контрольных матчах. (На следующий день после разговора Денис на глазах у Карпина забил гол «Енисею». — Прим. «Чемпионата»).

«Свадьбу три раза переносили»

— За полгода обжился в Москве?

— В первое время было непривычно — пробки, дороги. Но уже примерно знаю, куда в какое время лучше не соваться. В основном на такси передвигаюсь. А так — нет проблем. Ритма мегаполиса практически не ощущаю. Живу за МКАД — тишина, лес, всего 20-30 минут езды до базы. Приехал, оттренировался и домой, отдыхать. Можем с женой в кино сходить в торговый центр по соседству, в центр практически не выбираемся.

— Ты правда с 16 лет с Натальей знаком?

— Да. Через общих друзей увидел профиль «Вконтакте». Пролайкал все фотографии, неделю пообщались, предложил погулять. Встретил с танцев, проводил до дома. С тех пор вместе. Только свадьбу три раза переносили: сначала из-за коронавируса, потом из-за сдвига матчей. Только в сентябре 2020-го наконец нашли окошко и женились.

— Детишек пока не планируете?

— Подумываем над этим. Как Бог даст, так и будет.

— Мы делали интервью во всех трёх твоих последних клубах — «Нефтехимике», «Рубине» и теперь вот в «Динамо». Где будет следующее?

— Может, в Европе?

— Есть такое желание?

— В перспективе — конечно.

— Что для этого нужно?

— Пробиться в Лигу чемпионов и сборную. В идеале — сыграть на чемпионате мира. С детства об этом мечтаю.