«Саня, дай ему с левой!» Как чемпион мира по боксу Усик впервые сыграл в футбол с профи

Зимой в Турции такая концентрация футбольных команд со всего мира и прежде всего бывшего Союза, что на очередной матч «Полесья» из Житомира мало кто обратил бы внимание. В лентах мировых спортивных СМИ середняк первой украинской лиги (9-е место из 16 после первой части сезона) замелькал внезапно и благодаря счастливому стечению обстоятельств. Именно эту команду выбрал для своего дебюта в футболе чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик. 17 января прославленный боксёр отметил 35-летие, а через пару недель реализовал давнюю мечту погонять мяч с профи. И все счастливы: Усику новый опыт, «Полесью» — популярность.

Неудивительно, что встреча «Полесья» с «Вересом» из Ровно в рамках Winter Cup вызвала мощный ажиотаж на турецком побережье. Такой аудитории тут даже «топы» РПЛ и УПЛ не собирают. Хотя известные широкой аудитории личности присутствуют только в тренерских штабах команд. «Полесье» возглавляет бывший игрок и тренер московского и киевского «Динамо» Юрий Калитвинцев, а «Верес» — экс-вратарь сборной Украины и «Шахтёра» Юрий Вирт. В ассистентах у Калитвинцева — вице-чемпион Европы 1988 года Геннадий Литовченко, «пушка страшная» советского футбола.

Фото: instagram.com/fcpolissya

У Усика, кстати, тоже есть какой-никакой игровой бэкграунд. Прежде чем окончательно переместиться в ринг, Александр занимался в школе симферопольской «Таврии». По юношам играл левого полузащитника. Но в нынешних габаритах (рост 191 см, вес — 90+ кг) представить его крайком проблематично. Тяжёлым центрфорвардом — проще. Но с первых минут Калитвинцев отправил в наступление другого великана – знакомого российским болельщикам по выступлениям за «Анжи» Филиппа Будковского. Он даже повыше Усика будет – только легче килограммов на 15.

Естественно, что большинство зрителей пришло на стадион «Мардан» «на Усика». Но в первом тайме боксёр только разминался. Дважды выходил на кромку поля и старательно выполнял все упражнения тренера по физподготовке. «Верес» открыл счёт с пенальти, «Полесье» ещё до перерыва сравняло с игры, а после отдыха вышло вперёд благодаря классному удару со штрафного.

Напряжённый характер встречи не предполагал заведомо авантюрных действий со стороны тренера житомирян. Тем не менее Калитвинцев выделил солидный кусок игрового времени своему знаменитому «дебютанту» — минут 20. Народ на трибунах оживился. «Давай, Саня!», «дай ему с левой» — напутствовали Усика болельщики. Свои полтайма он отработал старательно, но не слишком эффективно. Как и положено центральному нападающему, классической девятке, Усик добросовестно создавал помехи чужим защитникам, по мере сил участвуя в коллективном прессинге. Один раз пристроился в фальш-стенку. Только мяча за полтайма коснулся лишь однажды, сделав неплохую скидку партнёру после выноса со своей половины. Тем не менее победе «Полесья» Александр радовался больше всех на поле – как же, сбылась мечта детства!

Фото: Mustafa Ciftci/Getty Images

«Эмоции зашкаливают, — сказал герой дня. — Когда только вышел на поле, было интересно. Я благодарен команде, что меня довольно тепло приняли, подружились. Спасибо тренеру и президенту, что предложили. Я мечтал сыграть за профессиональную команду, когда был маленьким, но пошёл в бокс. А в 35 лет сбылась мечта детства».

Калитвинцев благосклонно отозвался об именитом «новичке» своей команды: «Саша с нами тренировался, показал себя. У него был даже момент, когда мог убежать с центра поля. Он только начинает. Докажет – пробьёт штрафной. Сыграет ли ещё? Не могу пока ответить на этот вопрос».



Не прояснил свои игровые планы и сам Усик: «Секреты не расскажу. Пусть будет интрижка».