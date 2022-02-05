«Спартак» взял уже 7 игроков, «Зенит» провернул дорогущий трансфер. Последние переходы РПЛ

Если в топ-лигах Европы зимнее окно уже захлопнулось, то в РПЛ оно будет открыто до 22 февраля. За последние дни состоялось достаточно большое количество трансферов с участием российских клубов, появились новички в составах лидеров нашего чемпионата. Рассказываем об этих сделках.

Обновлённая таблица переходов РПЛ.

«Зенит»

Продав Сердара Азмуна в «Байер» за € 4 млн, петербургский клуб подписал нового нападающего на замену иранцу – Юри Алберто. Вокруг стоимости 20-летнего игрока «Интернасьонала» ходили разные слухи, а сайт Transfermarkt указывает сумму в € 25 млн (самая дорогая покупка зимы в России). Солидные деньги за футболиста, приезжающего прямо из чемпионата Бразилии, пусть даже выплаты за Юри Алберто и разбиты на несколько лет. Но в «Зените» наконец-то появился центрфорвард, который может убежать в контратаке от защитников соперника хоть с центра поля. Давно такого не было.

ЦСКА

Армейцы в конце января и начале февраля объявили об уходе двух своих игроков на правах аренды. Полузащитник Эмиль Бохинен отправился в «Салернитану», а нападающий Фёдор Чалов – в «Базель». Интересно, что итальянский клуб получил право выкупа норвежца, тогда как в контракте российского футболиста со швейцарским клубом такой опции нет. Значит, ЦСКА рассчитывает на Чалова в дальнейшем. Возможно, «Базель» поможет Фёдору перезагрузить карьеру и реализовать мечту об АПЛ.

Фёдор Чалов Фото: fcb.ch

«Локомотив»

Железнодорожники объявили об уходе Тино Анджорина. Британский талант задержался в России всего на полгода (1+0 в девяти матчах), а теперь будет выступать на правах аренды за «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа.

«В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы – перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду. Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», – так «Локомотив» объяснил в клубном телеграм-канале причины расставания с Анджорином.

«Ахмат»

Клуб из Грозного отпустил в аренду до конца сезона румынского легионера Габриэла Янку. Год назад его покупали у «Вииторула» за € 500 тыс, но вингер не оправдал надежд – сыграл только 14 матчей и забил два гола. Кроме того, «Ахмат» окончательно попрощался с Раванелли. Атакующий полузащитник получил статус свободного агента и подписал контракт с «Сан-Бернарду». Бразилец, одно время сверкавший в РПЛ, так и не вернулся в лучшую форму после повреждения крестообразной связки.

«Крылья Советов»

В самарском клубе жизнь бьёт ключом в зимнее окно. Вот и в последние дни «Крылья Советов» взяли двух новичков и расстались тоже с двумя игроками. Правый защитник Фернандо Костанца – многообещающее приобретение. 23-летний бразилец запомнился игрой за «Шериф» в Лиге чемпионов. Его забрали за € 800 тыс. Ещё «КС» арендовали у «Рубина» до конца сезона с правом выкупа Ивана Игнатьева. Возможно, это последний шанс для нападающего раскрыться в РПЛ. Из Самары в Казань после пяти месяцев в аренде вернулся центральный защитник Силвие Бегич. Кроме того, полузащитник Дмитрий Кабутов получил статус свободного агента.

Иван Игнатьев Фото: kc-camapa.ru

«Спартак»

Красно-белые чуть ли не каждую неделю сообщают о каких-то сделках. «Спартак» продал Самуэля Жиго в «Марсель» за € 500 тыс, но оставил француза у себя до конца сезона, взяв его в аренду. Ещё московский клуб арендовал с правом выкупа у «Янг Бойз» опорника Кристофера Мартинса Перейру: стоимость услуг игрока до лета – € 500 тыс, выкуп – € 6,4 млн. Сам «Спартак» отпустил на правах аренды в «Эльче» нападающего Эсекьеля Понсе. Испанцы могут выкупить аргентинца за € 4 млн. Наконец, в пятницу, 4 февраля, стало известно о подписании контракта с Никитой Черновым. Центральный защитник «Крыльев Советов» переедет в Москву по окончании сезона, когда станет свободным агентом. Это седьмой новичок красно-белых в зимнее окно.

«Рубин»

Казанский клуб сократил число легионеров в составе, поэтому смог вернуть из Самары центрального защитника Бегича. В то же время «Рубин» покинули двое нападающих. О переходе Игнатьева на правах аренды в «Крылья Советов» сказано выше, а его бывший конкурент Джордже Деспотович уже точно не сыграет за Казань. Уход 29-летнего серба получился скандальным. Разорвав контракт с «Рубином», центрфорвард получил статус свободного агента.

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга отказался от услуг двух игроков. «Урал» отпустил свободными агентами центрального защитника Владимира Рыкова и атакующего полузащитника Юлдрена Ибрахимая. 34-летний Рыков уже определился, где продолжит карьеру – подписал контракт с «Родиной» из ФНЛ-2. Косовар, сыгравший за год в «Урале» лишь 12 матчей (без результативных действий), будет искать себе новую команду. Есть у «шмелей» и новичок. В «Урал» вернулся Олег Шатов, не игравший после ухода в ноябре из «Рубина».

«Арсенал»

Деспотович недолго оставался без клуба. Уйдя из «Рубина», 29-летний серб договорился с «Арсеналом». Срок контракта – три года.

«На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в «Рубине», и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в «Арсенал». Ещё важно отметить, что моя жена из Тулы – этот факт тоже повлиял на моё решение», – прокомментировал свой переход Деспот в интервью для пресс-службы туляков.

Джордже Деспотович Фото: arsenaltula.ru

«Нижний Новгород»

Нижегородский клуб решил, что ему в борьбе за выживание не помогут Александр Сапета и Беким Балай. Полузащитник перешёл на правах аренды до конца сезона в «Кубань», а нападающий стал свободным агентом, разорвав контракт с «НН». Игрок сборной Албании переезжает в Турцию. Его новым клубом стал «Болуспор», выступающий во втором по уровню дивизионе.

«Уфа»

Уфимский клуб близок к подписанию ушедшего из «Крыльев Советов» Кабутова, а пока объявил о расставании с другим фланговым хавбеком – Азером Алиевым. Любопытно, что Алиев только летом вернулся в «Уфу» из «Тамбова», но не смог стать твёрдым игроком основы (13 матчей в этом сезоне РПЛ, с первых минут – семь). Получив статус свободного агента, 27-летний полузащитник нашёл вариант в Азербайджане и подписал контракт с «Нефтчи» до лета 2025-го.

«Химки»

Подмосковная команда на последнем месте в чемпионате, поэтому неудивительно, что клуб избавляется от некоторых футболистов. Ушли двое защитников, выступавших на правах аренды: Максим Карпов вернулся в «Крылья Советов» (и стал свободным агентом), а Душан Стойинович – в «Целе». Не задержался в «Химках» и купленный летом у «Фенербахче» за € 800 тыс. центрфорвард Кемаль Адеми. Швейцарца отдали в аренду «Падерборну» из второй Бундеслиги. Адеми забил всего один гол в РПЛ.