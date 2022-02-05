История Райана похожа на ту, в которой оказался Гринвуд. Валлиец до сих пор отбивается от обвинений.

«Семья его больше не уважает». Как суды и скандалы испортили жизнь экс-звезды «МЮ» Гиггза

С конца января самым обсуждаемым игроком «Манчестер Юнайтед» стал Мэйсон Гринвуд. Его девушка опубликовала видео и фото со следами избиений и подписью: «Для тех, кто хочет знать, что Гринвуд делает со мной на самом деле». Реакция последовала незамедлительно: клуб отстранил его от тренировок, Nike приостановил спонсорское сотрудничество, а полиция арестовала игрока. Следом от него отписались некоторые одноклубники, и «Манчестер Юнайтед» удалил из клубного магазина все товары с упоминанием Гринвуда.

В истории клуба уже была история с игроком, который оказался участником секс-скандала. В 2011-м Райана Гиггза уличили во внебрачной связи, а также в романе с женой собственного брата. Вспоминаем подробности, а также проследим, чем всё закончилось для Гиггза.

Двойная измена: секс с женой брата и любовная интрижка с моделью

Долгое время Гиггз был образцовым спортсменом: предан одному клубу, стабилен (второй результат в истории АПЛ по количеству матчей), дисциплинирован и корректен по отношению к соперникам (ни одного удаления в АПЛ), не становился героем скандалов за пределами футбольного поля. В 2009-м и 2010-м BBC и GQ признавали его спортивной личностью года, а в 2007-м королева Елизавета вручила Райану Орден Британской империи.

В 2011-м имя Гиггза также обсуждалось далеко за пределами футбольных медиа, но уже совсем по другому поводу. The Sun стало известно об отношениях звёздного футболиста с моделью и участницей реалити-шоу Big Brother Имоджен Томас. Таблоиду нельзя было разглашать имя футболиста по решению суда. О нераскрытии позаботился сам Гиггз, который каким-то образом узнал об инсайде.

Но запрет не распространялся на зарубежные медиа. Кроме того, информация пролезла в «Твиттер», где несколько тысяч аккаунтов называли имя Райана. Информацию The Sun подхватила шотландская газета The Sunday Herald, которая вынесла на первую полосу фотографию Гиггза с закрытыми чёрной полоской глазами. На полоске была надпись «censored».

История добралась и до британского парламента. В Палате Общин проходили слушания о защите прав на невмешательство в личную жизнь. По британским законам у депутатов есть привилегия, по которой их не могут подвергнуть судебному преследованию за высказывания в парламенте. Этим правом воспользовался Джон Хемминг. Он отметил, что вряд ли получится усадить в тюрьму 75 тысяч человек, которые упоминали имя Гиггза.

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Раскритиковал практику судебных запретов на публикации и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон: «Это странная ситуация, когда информация, которую, по сути, знают все, не может быть опубликована». Почему же тогда Гиггз так спохватился, чтобы эта информация не попала в СМИ? Всё просто: с 2007 года он был женат на Стейси Кук, в 2011-м у них уже было двое детей.

Остроты скандалу придавал ещё и тот факт, что «Манчестер Юнайтед» предстоял финал Лиги чемпионов с «Барселоной». Как отреагировал клуб? Гиггз пропустил открытую тренировку перед игрой. Один из журналистов донимал Алекса Фергюсона вопросами о Гиггзе, после чего Фергюсон попросил клубного пресс-атташе не пускать его на предматчевую пресс-конференцию. Гиггз полностью провёл проигранный финал и остался в клубе.

Новый виток скандала. Гиггз восемь лет спал с женой брата

История измены Гиггза с Имоджен не оставила равнодушной жену его брата Родри Наташу. Летом 2011-го она обратилась в прессу с шокирующим признанием: на протяжении восьми лет у неё была сексуальная связь с Райаном. Почему женщина решила предать огласке тайну? Оказалось, что Гиггз скрывал наличие любовницы не только от жены, но и от неё.

Фото: Rebecca Naden/Getty Images

The Sun с большим удовольствием описывал подробности. Изначально Наташа познакомилась с Райаном, у них закрутился роман, который не перерос в серьёзные отношения. Гиггз переключился на модель и свою будущую жену Стейси, а Наташа приглянулась его брату. Тот оказался более настойчивым и вскоре женился на ней. Узаконил свои отношения и Райан, но связи с Наташей не прерывал: флиртовал с ней в переписке, настаивал на встречах и склонял к сексуальной связи. Но и саму жену брата нельзя назвать невинной жертвой, ведь ей импонировал интерес известного на всю Англию человека.

«На следующий день после рождения его сына у нас был секс, пока Стэйси находилась в больнице», — Наташа раскрывала подробности взаимоотношений. Её муж Родри, как и жена Гиггза, обо всём узнал из газет. Эти новости раскололи семью. «Всегда думал, что Райан великий человек, а он оказался бессовестным негодяем», — Родри испытал настоящий шок. Тётя Гиггза назвала его грязным псом, а родители разорвали все связи.

Когда в 2018 году отца Гиггза спросили, что он думает по поводу назначения сына главным тренером сборной Уэльса, ответ был резким: «Я не называю его имя, а использую выражение «экс-футболист». Он должен был прикрывать спину младшего брата, но вместо этого вонзил в неё нож, я стыжусь его. Это работа явно не для него, от него дурно пахнет. Моя семья не уважает его и не следит за его жизнью».

Семья отвернулась от Гиггза, а как отреагировал клуб?

В 2011-м ещё можно было избежать «культуры отмены» (что происходит сейчас с Гринвудом). Когда скандал утих, жёлтая пресса пыталась раздуть огонь и писала о том, что вскоре Гиггз завершит карьеру. Но этого не произошло: он продолжил выступления в «Манчестер Юнайтед», да ещё и осенью 2011-го получил специальную награду Golden Foot, которую вручают игрокам старше 29 лет за особый вклад в футбол.

В планы «МЮ» не входила продажа Гиггза. Более того, в феврале 2012-го клуб продлил с ним контракт на один год. Фергюсон прокомментировал это событие так: «У молодых игроков есть отличная возможность научиться лучшему у Гиггза, ведь он пример для подражания на тренировках и в каждом матче».

Фото: John Peters/Getty Images

Гиггз закончил играть в 2014-м, побывав за это время исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Дэвида Мойеса. Не только в клубе, а и в обществе забыли о тёмном пятне в карьере Гиггза: в 2014-м он получил докторскую степень в университете Болтона за выдающийся вклад в спорт.

В «Манчестер Юнайтед» Гиггз проработал до 2016-го и был ассистентом у Луи ван Гала. Только после его ухода Гиггзу аукнулось прошлое. The Times писал, что Жозе Моуринью не взял его в свой тренерский штаб из-за скандальной истории 2011-го. В футбольной ассоциации Уэльса работали менее принципиальные люди, и Гиггз вошёл в тренерский штаб сборной. А впоследствии и возглавил её.

А что же брак Гиггза — и на этот раз уцелел?

Поразительно, но брак Райана и Стейси закончился лишь в 2017-м. Ради семьи Гиггз обращался к психологам и лечился от секс-зависимости, но это не помогало. Он завёл себе ещё двух любовниц, а в 2016-м флиртовал в баре с официантками на глазах у жены. Это уничтожило терпение Стейси.

Не вышло восстановить отношения и у брата Гиггза. Тот развёлся с Наташей и долгое время не общался с Райаном. Лишь в 2018-м пресса увидела братьев вместе в пабе. Сообщалось, что Райан попросил у брата прощения, и они помирились.

Гиггз долго не расстраивался из-за разрыва с женой, ведь он продолжал отношения с новой любовницей Кейт Гревилл. И очередная любовная связь испортила тренерскую карьеру Райана. В ноябре 2020-го Гревилл вызвала полицию и обвинила Гиггза в избиении. С неё сняли побои, а самого валлийца арестовали. Потом его выпустили под залог, а дело было передано в суд.

Весной 2021 года проходили слушания по делу Гиггза. Оказалось, что осенью 2020-го Гиггз избил ещё одну девушку. Он свою вину отрицал, а после этого ещё и удивился тому, что его не включили в Зал славы АПЛ. Из-за судебных разбирательств Гиггз не работал со сборной Уэльса на Евро-2020. Последствия скандальных историй явно отразились мощнее на карьере Гиггза-тренера, нежели игрока.

Друзья не прервали связь с Гиггзом, а EA не удалила карточку в FIFA

Криштиану Роналду, Давид де Хеа и другие игроки «Манчестер Юнайтед» отписались от странички Гринвуда в «Инстаграме». Было ли что-то подобное с Гиггзом? Нет. Он вместе с Дэвидом Бекхэмом, Ники Баттом, братьями Невиллами и Полом Скоулзом управляет «Солфордом», который выступает в Лиге 2 (четвёртый дивизион Англии). Периодически они вместе посещают матчи клуба.

Фото: Martin Rickett/Getty Images

Ещё одна параллель с Гринвудом – виртуальный мир. Карточку Гринвуда удалили из FIFA на фоне скандала. События 2011-го никак не сказались на Гиггзе. В 2019-м EA Sports выпустила особую карточку Гиггза с рейтингом 93.

До 2020 года скандалы не мешали его репутации. В 2017-м Гиггз вместе с Роналдиньо сыграл в показательном Матче звёзд футбола в Пакистане. Его приглашали на турнир по футзалу в Индию, а также назначили директором академии «Фонда поощрения вьетнамских футбольных талантов» во Вьетнаме.

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Чем ещё схожи жизненные пути Гринвуда и Гиггза? В 2020-м Мэйсон сменил игровой номер и взял себе 11-й. Такой же номер был и у Райана. Под ним также выступали Аднан Янузай и Антони Марсьяль. Но и у этих парней как-то не очень сложилось в «Манчестер Юнайтед».

Судебное разбирательство по последним обвинениям в адрес Гиггза продолжается. В середине января очередное заседание перенесли на август 2022-го из-за загруженности Королевского суда Манчестера. На показаниях Гиггз всё ещё отрицает обвинения в свой адрес.