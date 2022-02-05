Будущее Роналду и других звёзд «МЮ» решит новый босс. Но это лишь одна из трёх проблем

В первый день февраля в «Манчестер Юнайтед» незаметно прошла ключевая рокировка: вместо Эда Вудворда новым гендиректором клуба стал Ричард Арнольд, который работает в структуре «МЮ» с 2007 года. Рассказываем, кто это такой и почему именно его Глейзеры назначили на эту должность.

Фанаты «МЮ» угрожали Вудворду. Он ушёл по собственному желанию

В 90-х Вудворд работал в банке JP Morgan Chase, где быстро вскочил по карьерной лестнице до главы департамента слияния и поглощения. Именно этот банк в 2005-м помог семье Глейзеров заполучить «Манчестер Юнайтед» — Вудворд придумал сложную схему с привлечением заёмных средств.

Скиллы Эда понравились новым владельцам, поэтому Глейзеры позвали его развивать финансовый сегмент клуба и дали должность главы коммерческого отдела. Уже в 2012-м он вошёл в совет директоров, а через год занял должность исполнительного директора, которая освободилась после ухода Дэвида Гилла.

Вудворд — настоящий монстр в бизнесе. Его деятельность принесла миллиарды клубу.

Смотрите сами:

именно Эд работал с adidas в 2014 году, после чего немецкий концерн заключил с клубом рекордный контракт на 10 лет и сумму £ 750 млн. £ 450 млн за 6 лет от Chevrolet (рекорд по доходу на тот момент) – тоже его заслуга;

аудиторская фирма Deloitte, которая регулярно составляет финансовый рейтинг футбольных клубов, зафиксировала следующее: «Юнайтед» – единственный клуб с 1997-го, который не оказывался ниже пятого места по среднему доходу за год. А с 2013-го клуб держится в тройке со средним годовым доходом в £ 482,5 млн;

в сезоне-2012/2013 (последнем до прихода Вудворда на пост исполнительного директора) доход клуба составил £ 363 млн, в 2019 году (последнем до пандемии) он вырос до £ 627 млн;

«Ман Юнайтед» с 2013-го выиграл только Лигу Европы, но в Англии клуб больше всех зарабатывает от спонсоров на футболках (титульный плюс реклама на рукаве) – суммарно £ 67 млн. «Манчестер Сити» получает £ 52 млн. Третье и четвёртое места разделили «Арсенал» и «Челси» – по £ 50 млн.

В коммерческом аспекте сложно предъявить претензии Вудворду, но вопросы начинаются в футбольном сегменте. Луи ван Гал, который возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год, остался недоволен совместной работой: «В «Баварии» в руководстве клуба находятся футбольные люди. Я всегда ценил это. С другой стороны, в «Манчестер Юнайтед» вице-президент — Эд Вудворд. Это человек с нулевым пониманием футбола, который ранее был инвестиционным банкиром. Это плохо, когда клуб управляется исключительно с коммерческой точки зрения».

Проблемы начались летом 2013-го. Все СМИ писали, что Вудворд работает над трансферами Тони Крооса, Сеска Фабрегаса и Гарета Бэйла, но в итоге «Юнайтед» получил только Маруана Феллайни. И так в каждое трансферное окно. В разное время Вудворд не смог подписать Садио Мане, Гарри Кейна, Пауло Дибалу, Артуро Видаля, Серхио Рамоса и Неймара.

Плюс Вудворд проваливал переговоры с тренерами. Сперва дал 6-летний контракт Дэвиду Мойесу. Затем не договорился с Пепом Гвардиолой, Юргеном Клоппом и Карло Анчелотти, которые ушли к конкурентам. А год назад он упустил Маурисио Почеттино и Томаса Тухеля, когда была возможность заменить Уле-Гуннара Сульшера.

Регулярный хейт вымотал Эда. Пик его был в январе 2020-го, когда около 20 фанатов с файерами напали на дом Вудворда в Чешире. Видео нападения появилось в соцсетях с подписью «Эд Вудворд умрёт». Несколькими днями ранее, во время кубкового матча с «Транмиром», фанаты скандировали эти же три слова.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Его критиковал даже Гари Невилл: «Изо всех сил пытаюсь понять, почему владельцы упорно доверяют этой команде менеджеров. Если в такой ситуации ты не теряешь работу, что-то идёт не так».

Последней каплей стала идея с Суперлигой («Манчестер Юнайтед» входил в число основателей турнира), которая окончательно настроила фанатов против Вудворда. Хотя The Athletic сообщал, что это Глейзеры потребовали ввязаться в потенциально выгодный проект. На этом фоне Вудворд принял решение покинуть клуб и написал заявление по собственному желанию.

Арнольд в системе клуба с 2007-го. Он запустил приложение MUTV и расширяет узнаваемость бренда

Арнольд познакомился с Вудвордом ещё в студенчестве – они оба учились на бухгалтеров в Бристольском университете (первое образование Ричарда — биолог). В 1996 году Арнольд получил диплом и отправился работать в технологическую компанию Global Crossing Europe Ltd (1999-2002), а следующие пять лет занимал должность заместителя управляющего директора в международной торговой компании InterVoice.

К «Манчестер Юнайтед» Арнольд присоединился перед сезоном-2007/2008, заняв должность коммерческого директора. Он отвечал за управление и развитие спонсорского бизнеса, розничной торговли, мерчандайзинга, лицензирования одежды и продуктов, а также за развитие медиа.

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«Мы очень давно знакомы с Эдом Вудвордом. Мы стажировались в одной бухгалтерской фирме, в один день вышли на работу. Наши пути разошлись, но связь осталась.

Когда он пришёл в правление «Юнайтед», клубу был нужен кто-то, знакомый с коммерческой деятельностью, так что Эд пригласил меня на должность директора по спонсорским связям», — рассказывал о себе Арнольд в интервью Энди Миттену.

Именно команда Ричарда выторговала у adidas процент от продажи футболок и переход в управление клуба собственного фирменного магазина. Ниже — ещё ряд его успехов на «Олд Траффорд»:

Арнольд запустил приложение MUTV, которое позволяет фанатам из 165 стран следить за командой;

летом 2020-го он работал над огромным летним туром в Индию (первым среди футбольных грандов), который должен был принести клубу £ 16 млн. Но в итоге от поездки отказались из-за неблагоприятной обстановки в регионе;

открыл офис в Гонконге и активно проник в китайские соцсети – «Юнайтед» первый из топ-клубов появился в Weibo и WeChat.

«Клуб хотел поддерживать связь с фанатами, делиться с ними информацией напрямую. Мы начали с партнёрства с мобильными операторами — заключили сделки с 60 компаниями. В том числе доставляли новости через их сервисы. Мы могли прийти к 50 или 60 миллионам фанатов, не задев при этом кого-то ещё.

Соцсети открыли ещё один канал связи, но когда бренды только начали в них проникать, они попадали в «пузыри» коммуникации. «Юнайтед» не хотел быть первыми на всех платформах и делать ошибки — собирали информацию, смотрели на позитивный опыт других, ждали, когда все накладки разгладятся сами собой, и только после этого включились, нацеливаясь на самый быстрый рост. Этот подход применяем к каждой платформе, на которой присутствуем.

Мы самая вовлекающая группа в «Фейсбуке». Наш хештег стал самым используемым в «Твиттере». Мы ориентируемся на уровень вовлечения, в меньшей степени на лайки. Нам нужен фидбэк, мы читаем комментарии. Этого мы хотим от любящих клуб фанатов», — объясняет Арнольд.

После того как в 2013-м из «Манчестер Юнайтед» ушли Алекс Фергюсон и Гилл, в вертикали клуба произошли рокировки: так Арнольд получил должность управляющего директора, которую занимал вплоть до 1 февраля 2022 года. Эти девять лет он курировал все коммерческие и операционные аспекты клуба. Он был постоянным участником клубных конференций с инвесторами, а в прошлом году также заходил на фан-форумы.

Ричард заранее начал работать над своим имиджем. Он обеспокоен, что Вудворда активно хейтили фанаты «Манчестер Юнайтед», поэтому обратился за советом к бывшему защитнику клуба Гари Невиллу. Плюс Арнольд намерен пообщаться и с другими экс-футболистами «МЮ», ставшими телеэкспертами.

Арнольда уже поддержал Петер Шмейхель:

«Если вы прогуляетесь по «Олд Траффорд» вместе с Ричардом, вы прежде всего увидите, как его здесь уважают, но также увидите и то, что он знает каждого человека в клубе. Он знает всех, он со всеми говорит. Ему интересны люди, которые работают в «Манчестер Юнайтед», и я думаю, что это важно.

Нечто похожее я видел у сэра Алекса, и мне кажется, что это был один из ключевых факторов его успеха. Он знал, с кем имеет дело, и мог очень быстро понять, почему человек не делает то, что должен был делать. То же самое и с Ричардом. Думаю, все сотрудники будут смотреть на него как на надёжного лидера, которого есть за что уважать и за которым можно следовать. Это важный момент».

Нового босса ждёт гора проблем. Арнольд должен перестроить команду

Арнольд на старте имеет условия комфортнее, чем были ранее у Вудворда. В клубе появилась чётко выстроенная вертикаль: есть спортивный директор Джон Метро, технический директор Даррен Флетчер, и с нового сезона появится ещё консультант в лице Ральфа Рангника. Все они будут заниматься футбольным сегментом клуба.

По информации Майкла Кигана из Daily Mail, сам Арнольд хочет делегировать футбольные решения спортивному отделу «МЮ», который всё равно будет перед ним отчитываться. Журналист Manchester Evening News Сэм Лакхерст делится похожей информацией: Ричард не будет активно участвовать в обсуждении футбольных вопросов, но при этом любое решение он должен согласовывать с Джоэлем Глейзером.

При этом у Арнольда всё равно хватает проблемных вопросов.

Во-первых, летом «Манчестер Юнайтед» ожидает одна из самых сложных перестроек. Клуб активно ищет нового главного тренера. The Athletic пишет о пяти кандидатах, включая Почеттино, Эрика тен Хага и Брендана Роджерса. Проще всего договориться с Почеттино, который уже заявил руководству «ПСЖ» о намерении покинуть клуб летом. Но наиболее привлекательным вариантом для болельщиков является тен Хаг из «Аякса».

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Во-вторых, в конце этого сезона сразу у пяти футболистов истекают контракты: Поля Погба, Эдинсона Кавани, Хуана Маты, Джесси Лингарда и Ли Гранта. Плюс через год ещё у девяти — это Маркус Рашфорд, Люк Шоу, Криштиану Роналду, Фред, Давид де Хеа, Диогу Дало, Неманья Матич, Фил Джонс и Том Хитон. Правда, семерых можно будет автоматически продлить ещё на год (в эту группу не попали Дало и Матич).

По информации ряда авторитетных источников, «Юнайтед» попросил Погба и остальных футболистов отложить своё решение до назначения постоянного тренера. Шоу уже перенёс переговоры о продлении на весну-лето. Марк Огден из ESPN сообщил: «Криштиану Роналду подождёт, пока клуб объявит имя нового менеджера, прежде чем принять решение о своём будущем».

В-третьих, неожиданно проблемы прилетели от Мэйсона Гринвуда. Футболист арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством. Потенциальные имиджевые и финансовые убытки ещё предстоит оценить. Всё увеличится в разы, если суд признает его виновным.

В-четвёртых, клубу уже пора научиться грамотно вести себя на трансферном рынке. С сезона-2010/2011 трансферный баланс «МЮ» ушёл в минус € 1,09 млрд. Хуже дела только у «Ман Сити» – минус € 1,24 млрд. При этом на футбольном поле «Ман Юнайтед» не соответствует затратам.

Три последние кейса, которые отлично характеризуют беспомощность «Юнайтед» в этом аспекте, – трансферы Джейдона Санчо, Гарри Магуайра и Аарона Ван-Биссаки. С Санчо договаривались полтора года. С «Лестером» несколько месяцев вели переговоры по Магуайру, чтобы сбить цену, но в итоге взяли по первоначальному прайсу (£ 80 млн). «Юнайтед» вывалил £ 50 млн за Ван-Биссаку, хотя скауты клуба рассматривали 804 кандидата на позицию правого защитника.

Если «Манчестер Юнайтед» квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона, это поможет Арнольду по трём направлениям: клуб получит дополнительный доход, станет привлекательнее для потенциального тренера и упростит переговоры как с новыми футболистами, так и с действующими.