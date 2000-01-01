Лионель Месси — обладатель самой дорогой яхты в мире среди футболистов
Яхта Месси называется Maiora Seven C и стоит $ 13,5 млн. Ни у кого из футболистов нет более дорогого круизного лайнера. Palmer Johnson Ascari Криштиану Роналду оценивается в $ 10 млн и занимает второе место.
28-метровая яхта Месси может развивать скорость до 40 километров в час в неспокойной воде.
Роскошная яхта Seven C включает четыре спальни с ванными комнатами.
Комфортными условиями яхты Seven могут насладиться до 10 гостей.
Месси не пожалел денег на то, чтобы сделать роскошные интерьеры.
Все номера оборудованы кондиционерами, чтобы гости всегда чувствовали себя комфортно после пребывания на жаре.
Месси и компания могут насладиться обедом на солнечной террасе с видом на море.
Яхта Месси бóльшую часть времени пришвартована на Ибице, откуда он совершает морские круизы.
Чаще всего Месси отдыхает на яхте со своей женой Антонеллой Рокуццо и самым близким окружением.
Экс-одноклубник по «Барселоне» Луис Суарес — частый гость на яхте Лео.
Самая дорогая в мире среди футболистов. Баснословная красота яхты Лионеля Месси. Фото
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