У «Зенита» новый центральный защитник. На сборах он убедил Семака

Пока все обсуждают заканчивающийся контракт Ракицкого, в «Зените» уже появился новый центральный защитник. Его зовут Нуралы Алип и он воспитанник «Кайрата». Казахстанский защитник был на просмотре на первом сборе «Зенита» в ОАЭ, а сейчас проходит второй в Португалии. Там он уже успел отличиться в товарищеском матче с датским «Мидтьюлланном». Защитник забил после подачи Клаудиньо с углового.

В этом матче Алип играл против бывшего партнёра по «Кайрату» Вагнера Лава. После матча бразилец подарил свою футболку экс-одноклубнику.

Фото: fckairat.com

Еще до этого гола СМИ Казахстана с упоением рассказывали о каждом удачном движении соотечественника. Примерно как «Чемпионат» в случае с Миранчуком и Головиным. Вот отрывок из новости Vesti.kz:

«Казахстанский защитник Нуралы Алип качественно отрабатывает на тренировках российского «Зенита», а его «жертвами» стали звёзды лидеров РПЛ, передаёт корреспондент Vesti.kz. В одном из эпизодов казахстанец, который находится на просмотре в «Зените», накрыл Малкома, отобрав у него мяч. «Пострадал» и Артём Дзюба: Алип ушел от опеки российского футболиста...»

Просмотр Алипа в российском топ-клубе стал настолько громким событием, что в Казахстане даже всплыл официальный запрос, поступивший в «Кайрат» от «Зенита».

Коротко несколько фактов о Нуралы Алипе

Ему 22 года. Ещё может прогрессировать, и есть перспектива в плане перепродажи.

К 22 годам у него 17 матчей в еврокубках и 12 матчей за сборную Казахстана.

Экс-тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов называл его будущим казахского футбола.

По словам президента «Кайрата», защитником интересовались «Аякс» и «Рубин». Экс-селекционер «Локо» Сорочинский говорил, что Алип был одной из целей москвичей летом 2020 года.

Как уже писал «Чемпионат», у Алипа тяжёлая судьба. Он рано потерял родителей (в 10 лет – отца, а в 12 – маму). Несмотря на все трудности, смог пробиться в футболе и стать одним из трёх самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана на сегодня. Согласно Transfermarkt, его стоимость составляет € 1,7 млн.

Президент «Кайрата» говорил, что у Алипа в контракте прописаны отступные – $ 5 млн. Тут нужно учитывать, что выстроились хорошие отношения между «Кайратом» и «Зенитом». Об этом можно судить по многим факторам. И по количеству контрольных матчей между двумя командами, и по игрокам «Кайрата» на просмотре в «Зените» (Алип не первый, в прошлом году приезжал Бауыржан Исламхан). Плюс есть такие фигуры, как Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин, поигравшие в обеих командах. Плюс аналитик «Зенита» Василий Галямин раньше работал в «Кайрате».

Кстати, Аршавин закончил карьеру ещё в 2018 году, но успел поиграть в «Кайрате» с Алипом. Уже тогда россиянин отмечал юношу и говорил, что у него может получиться большое будущее. Вот кадр с прощального матча Аршавина в Казахстане. Справа улыбается и аплодирует именно 18-летний Алип (шестой номер на шортах).

Коллеги из Казахстана в разговоре с «Чемпионатом» отмечают трудолюбие Алипа. Он сначала не был основным в сборной U19, но сейчас играет в главной сборной, пока другие парни из юношеской команды находятся во втором по силе дивизионе Казахстана. Резкий скачок в последние годы связывают с упорством Алипа, который остаётся после тренировок и занимается дополнительно. Последнее время в «Кайрате» он работал под руководством Курбана Бердыева.

Контракт защитника с «Кайратом» рассчитан до декабря 2023 года (в Казахстане чемпионат заканчивается не в мае, а в конце календарного года). Президент клуба обозначил, что решение по Алипу будет приниматься после второго сбора «Зенита». Если что, он заканчивается 11 февраля.

На днях главный тренер Сергей Семак в интервью сайту «Зенита» сказал: «К концу [второго] сбора определимся, как будем взаимодействовать». Кажется, если раньше вопрос стоял: «Будут ли еще взаимодействия с Алипом?», то теперь: «Какие именно будут взаимодействия?». Уже из этого можно предположить, что игрок заинтересовал главного тренера. Это подтверждает и сама поездка на второй сбор, ведь изначально речь шла лишь о первом. По информации «Чемпионата», скорее всего, «Зенит» возьмёт Алипа в аренду до конца сезона.