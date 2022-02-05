«Милан» воскресил интригу в Италии! Жиру в стиле Ибрагимовича перевернул дерби за 3 минуты

Для «Милана» этот матч был ключевым с точки зрения борьбы за скудетто. «Россонери» перед 24-м туром отставали от лидера «Интера» на четыре очка, при этом «нерадзурри» имели игру в запасе. Проиграв дерби, команда Стефано Пиоли давала бы принципиальному сопернику слишком большую фору. Вот где «Милану» было не обойтись без Златана Ибрагимовича! Но, как назло, 40-летний швед опять выбыл из-за проблем с ахиллом.

В первом тайме наибольшее количество касаний мяча в составе «Интера» сделали «крайки» Иван Перишич и Дензел Думфрис. Тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги сделал ставку на атаки через фланги, и хорват с голландцем как следует «накормили» своих оппонентов – соответственно Давиде Калабрию и Тео Эрнандеса. Кроме того, лидер чемпионата здорово перекрывал середину, после отборов и перехватов очень опасно контратаковал. «Милан» неплохо начал, контролируя мяч, но с каждой минутой преимущество «Интера» было всё более и более очевидным. К перерыву сегодняшние хозяева поля (кстати, раскритикованный всеми газон «Сан-Сиро» перестелили за € 500 тыс.) в несколько раз превзошли гостей по ударам – 9:3, в створ – 5:1.

Уже на 10-й минуте «Интер» забил. После кросса слева Думфрис продавил Эрнандеса. Впрочем, быстрый гол отменили из-за маленького офсайда у подававшего. Потом «россонери» спасал голкипер Мик Меньян, который в одном из эпизодов даже выбил мяч в подкате, выбежав за пределы штрафной и попытался пойти в обводку. Наконец на 38-й минуте Перишич вывел «Интер» вперёд после углового. При подаче игроки создали кучу-малу в районе «точки», а хорват остался без опеки и занял лучшую позицию. Кажется, его прозевал Алексис Салемакерс. Голевой пас записал на свой счёт экс-полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу.

«Интер» побеждал по делу. Но «Милан» сумел перевернуть эту яркую эмоциональную игру! Во втором тайме «россонери» перестали проигрывать центр, где «нерадзурри» получали преимущество по схеме. Это происходило в том числе благодаря тому, что фланговые защитники Калабрия и Эрнандес эффективно смещались в полуфланги, в середину. Команда Индзаги ослабила хватку, а потом ей, пожалуй, навредил сам тренер – неудачными заменами, которые ухудшили качество игры лидера Серии А.

Тем не менее «Интер» мог удержать минимальное преимущество, если бы в последние 20 минут в Оливье Жиру не вселился Ибрагимович. До этого француз был бесполезен, не нанёс ни одного удара по воротам. Пиоли не менял своего центрфорварда и оказался прав! Первая голевая атака началась с того, что Жиру «обокрал» свежего Алексиса Санчеса. Француз успел добежать до ворот Самира Хандановича и в падении отправил мяч в сетку. Ещё через три минуты Оливье получил передачу в штрафной, развернул Стефана де Врея и неотразимо пробил. На ровном месте 1:0 превратились в 1:2 из-за волшебства Жиру.

В концовке Эрнандес заработал удаление за грубый фол на доставшем его Думфрисе, а в штрафную «Милана» пришёл и даже выиграл первое касание Ханданович. Однако «россонери» удержали победу, и Пиоли после финального свистка совершил рывок к Жиру, чтобы горячо обнять героя дерби. «Милан» остаётся конкурентом «Интера» в борьбе за скудетто.