«Меня убивала вся Россия». Как Семёнов пережил кошмар на Евро

Андрей Семёнов знает, как жестока бывает футбольная толпа. Аномальный, «первый ковидный» Евро не удался плюс-минус всей сборной России — ни по игре, ни по результату. Но на него потоки злобы обрушились уже после первого тура — хватило одной результативной ошибки в матче с лидером рейтинга ФИФА. На сборе «Ахмата» в Белеке Андрей согласился «в первый и последний раз» рассказать о самом тяжёлом моменте в карьере. Но начали разговор мы с менее болезненной, клубной темы. В Грозном москвича Семёнова по-прежнему любят и уважают.

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Мог ли Семёнов вернуться в «Спартак» или уехать в Европу

— 4 февраля исполнилось 8 лет, как вы в «Ахмате». Сроднились с командой, городом?

— Восемь лет — большой срок. Около 300 матчей за команду. Уже всё хорошо здесь знаю, всех прекрасно понимаю. «Ахмат» стал родным клубом. С 2014 года в команде, кажется, только мы с Уциевым остались.

— Самому верится, что столько лет на одном месте?

— Честно говоря, не очень. Много событий было разных, постоянно предвещали какой-то переход. Но я ни о чём не жалею. Практически всё, что мне дал футбол — это дал «Ахмат». Возможно, можно было добиться и чего-то большего, но и жизнь ведь ещё не заканчивается. У нас хороший состав, и ещё есть время за что-то серьёзное побороться. Так что руки не опускаем и движемся вперёд.

— К чему москвичу было сложнее всего привыкнуть в Грозном?

— Знаете, как говорят: футбольный язык везде одинаковый. Ни привыкать, ни отвыкать ни от чего не пришлось. Мне везде было комфортно, а Грозный славится гостеприимством. Футбольный город, в котором ничего не отвлекает от дела. Вот тебе поле, тренажёрный зал — тренируйся сколько влезет. Никаких посторонних факторов.

— Где вы живёте?

— Команда базируется в комплексе «Грозный-сити». В 10 минутах тренировочное поле — в любое время можно приехать позаниматься. Тренажёрный зал есть и в гостинице, и на стадионе. Все условия для работы.

Фото: Gonzalo Arroyo/Getty Images

— Семья постоянно с вами?

— Сейчас дочка пошла в первый класс, поэтому, к сожалению, по минимуму находится со мной. В этом плане есть, конечно, недостаток. Ничего страшного — после карьеры наверстаем.

— В городе вы узнаваемый человек?

— Любители футбола часто подходят, общаются, спрашивают. Но всё как-то комфортно: нет такого, чтобы не давали прохода.

— А за командой юности, «Спартаком», следите?

— Вообще все команды РПЛ смотрю. Мне российский чемпионат интереснее европейских. И за «Спартаком», конечно, слежу. У них всегда самые непредсказуемые игры.

— Была когда-нибудь возможность вернуться?

— Только на уровне разговоров в 2015 году.

— А желание?

— У меня всегда было желание поиграть в еврокубках. А «Спартак» это был бы или какой-то другой клуб — не так уж важно. Сейчас вот у «Ахмата» хорошие позиции, так что будем стараться творить здесь историю.

— А в Европе за восемь лет были варианты?

— Разговаривал с людьми насчёт Турции. Если бы звали на повышение — наверное, поехал бы. Но там команда была не очень серьёзного уровня, не первая четвёрка. Смысла что-то менять не видел.

— Вы как-то сказали, что не хотели бы вернуться во вторую лигу. Что там было плохого?

— Честно говоря, давно не следил за вторым дивизионом, но при мне футбола как такового там было мало. В основном бей-беги. Но самое проблематичное — это разъезды. Могли и сутки на автобусе трястись, и полтора — куда-нибудь в Оренбург или Тюмень. Такое и в 18-19 лет тяжело вынести, а в 30 — точно долго не выдержал бы. Когда привыкаешь к комфорту, который существует в Премьер-Лиге, сложно заново со всем этим столкнуться.

Почему у «Ахмата» 0 ничьих в РПЛ, и какие нестандартные приёмы использует Талалаев

— Талалаев говорит: «Сегодня у меня лучший Семёнов за всё моё время в «Ахмате». Вы тоже ощущаете прогресс?

— Говорят, с возрастом в чём-то теряешь, а у меня как-то всё по-другому. С каждым годом чувствую себя только лучше и увереннее, причём как морально, так и физически.

— Шелия вот считает, что «Семёнов раскрепостился».

— Это он так неудачно пошутил (смеётся). Я всегда был раскрепощённым.

— Футбол Талалаева очень энергозатратный?

— Да. Но когда это подкрепляется результатом, ты понимаешь, зачем интенсивнее тренироваться или больше времени проводить на теориях. Я только за.

— Какие нестандартные методы в работе Андрей Викторович применяет?

— Сначала были какие-то вылазки на природу. Может быть, не всем зашло. А сейчас уже и необходимости что-то делать искусственно нет — всё по-настоящему. У нас сформировался хороший коллектив. Раньше никогда в «Ахмате» не было семейных сборов, а сейчас мы приехали с самыми близкими людьми. Сидим, общаемся, отдыхаем. Все друг друга лучше узнали — комфортно стало. Из необычного — тай-бо, например, занимаемся, плаваем в бассейне.

— Не боксируете друг с другом?

— Нет-нет, такого, как с Григоряном, не было. Он потом в интервью высказывал недовольство, что я об этом рассказал. А почему нет? Что было, то было.

— Талалаев иногда умышленно злит футболистов. К вам применял этот приём?

— Может быть, и хотел применить поначалу. Но к каждому нужен свой подход: кому-то пряник, а кому-то кнут. Тренер должен быть психологом и находить какие-то ниточки к игрокам. Возможно, он кому-то и пихает, чтобы был злее. Для меня у него немного другая подача. Я такой футболист, что меня лучше не трогать. Я сам знаю свои ошибки, косяки, и сам буду их исправлять. Конечно, на них нужно указывать, но в какой-то определённой форме.

— У «Ахмата» ноль ничьих за 18 туров. Как такое возможно?

— Мы никогда не отсиживались сзади и не играли на ничью. На 70-80-х минутах шли вперёд, стараясь вырвать победу. Даже играя вдесятером против ЦСКА, не изменили себе, а необязательный гол в конце пропустили только из-за того, что выдохлись. Всегда играем на победу — поэтому и ничьих нет.

— Чувствуется бескомпромиссный характер Талалаева?

— Возможно.

— Для него было принципиально разгромить «Химки» в последней игре года?

— Думаю, для него принципиально было выиграть, а насчёт разгромить — не знаю, у Андрея Викторовича лучше спросить. Мы же просто выходили и делали своё дело.

— «Ахмат» всего в трёх очках от четвёртого места. Всерьёз настроились побороться за еврокубки?

— «Ахмат» всегда всерьёз борется за еврокубки, но не всегда это получается. Сейчас, повторюсь, у нас отличный коллектив, хорошие ребята в аренде. Так что задачи на весеннюю часть сезона высокие.

— Что руководство по этому поводу говорит?

— Президент приезжал перед сезоном, обозначал цели. Все всё прекрасно понимают. Надеюсь, рано или поздно мы порадуем болельщиков и руководство выходом в Европу.

Как изменился Черчесов

— Черчесов — особенный тренер в вашей карьере и жизни?

— Да.

— Не каждому удаётся сработаться с ним. У вас проблем не возникало?

— Нет, у меня никогда со Станиславом Саламовичем проблем не было. Он очень требовательный тренер, но, судя по различным интервью, тоже меняется, и, наверное, в лучшую сторону. Европеизировался, что ли. После работы за рубежом у него вроде бы больше общения стало с футболистами. Я не знаю, каким он был, например, в «Спартаке», но мне с этим человеком очень комфортно работалось.

— Какой из 27 матчей за сборную вспоминать особенно приятно?

— Каждый матч за сборную — это шквал эмоций. Положительных или отрицательных — любых. Почему-то на ум приходит, как шотландцев победили на выезде 2:1. Или 4:0 с ними же в заполненных «Лужниках». Много было хороших воспоминаний и матчей.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из-за чего случился тот самый косяк против Бельгии

— Самый крутой нападающий, против которого выходили в майке сборной, — Лукаку?

— Лукаку, да.

— Три гола за два матча он России забил.

— Самое интересное, я не могу сказать, что они взвинчивали темп все 90 минут. Нет, убаюкивали-убаюкивали, но как только взрывались — сразу момент. А уровень мастерства там такой, что они решают этот момент на все сто. С ними очень тяжело.

— В чём конкретно сложность игры с Лукаку? Шкаф — не подвинуть?

— Ну да, к нему вообще подобраться тяжело. Ставит корпус, руками хорошо работает и бежит — у Лукаку все качества топового футболиста собраны.

— Последнюю игру с Бельгией вам особенно больно вспоминать?

— Да, неприятное время.

— Понимали, что не справились?

— Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства — случай. Дай мне ещё 100 таких передач — я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась.

— Природу ошибки поняли?

— Это не нервы и не технический брак. Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Лукаку в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошёл на него, и я подумал — выбьет головой. А он в последний момент не дотянулся, мяч вылетает — и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы Лукаку остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то, ни другое, и Лукаку забил гол. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение.

— Лично вам Черчесов что-то говорил после матча?

— А что там говорить? Все прекрасно понимали, что я ошибся, и видели моё эмоциональное состояние. Черчесов потом вызвал к себе, поговорил, чтобы не закапывался ещё глубже.

— Поддержал?

— А как в этом случае по-другому быть? Ещё больше убить? Там и так вся Россия убивала…

— Неужели заходили в интернет после матча?

— Старался не заходить. Хотя в принципе всё прекрасно понимал. Даже после вылета с Евро отголоски с Бельгии ещё долетали. У нас это любят.

Как Семёнов отреагировал на мощное выступление жены в «Инстаграме»

— Ваша жена тогда жёстко ответила хейтерам. Не ожидали от неё такого?

— Во-первых, она всё не так говорила. Как всегда, перефразировали, добавили чего-то своего. Но я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше ни один человек в России этого не сделал.

Фото: instagram.com/semenova_oa_

— Может, зря это было? В такие моменты никому ничего не докажешь — только лишнюю агрессию вызовешь.

— Я прекрасно понимаю, что не докажешь. Утром после матча просыпаюсь — на телефоне 100 пропущенных. Она в панике: «Там всё перефразировали». Я говорю: «Что сделано, то сделано». Но когда потом анализировал эту ситуацию, может быть, месяц спустя — только слова поддержки жене говорил. Потому что таким образом она хотела защитить меня. Хотя, наверное, этого не стоило делать.

— Супруга у вас решительная женщина?

— Она очень эмоциональная. Когда переходят грань, может сделать какие-то резкие вещи.

— Вас злят диванные аналитики?

— Сейчас уже нет. Я после Евро стал в этом плане непробиваемый и понимаю, как это работает. Просто удивительно, когда люди, будучи футболистами, ругают корреспондентов, а потом сами становятся такими же диванными экспертами. Я не уважаю таких людей. Смешно смотреть.

Надеется ли вернуться в сборную при Карпине

— Понимали, что Бельгия — это, возможно, финиш в сборной?

— Понимал.

— Обидно, что клубный тренер хвалит, а в сборную не зовут?

— Мне не обидно. У нового тренера есть свои футболисты, которые вызываются. Моё дело — помогать «Ахмату», сделать нас сильнее, самому ещё вырасти как футболисту. Если раньше в голове стояло: игрок сборной, сейчас куда-то поедешь, то сейчас я от этого всего абстрагировался и просто получаю удовольствие от футбола.

— С Карпиным знакомы?

— Нет, не знаком.

— Но надежда попасть на третий Кубок мира остаётся?

— Я не заглядываю так далеко. Летом заканчивается контракт с «Ахматом» — сначала нужно понять, что дальше.

— Но заканчивать вы явно не настроены?

— Думаю, годика три-четыре, если всё будет хорошо, ещё поиграю. Криштиану вон вообще до 45 играть собрался. Почему нет? Если в 23-24 года я умирал в Премьер-Лиге, то сейчас спокойно выдерживаю нагрузки и темп, на опыте.